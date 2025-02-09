談藝／布魯克林博物館 金光閃閃

布魯克林博物館紀念建館200周年舉辦以黃金為主題的「Solid Gold」展覽。(周靜芝／攝影)

結婚50周年紀念日被稱為金婚，象徵感情歷久彌新、堅固如黃金。但200周年紀念呢？紐約布魯克林博物館 為紀念建館200周年，舉辦一個金光閃閃的展覽「Solid Gold」，500多件展品，涵蓋藝術、時尚、珠寶、設計品與電影等領域，展現世界上最貴重金屬的歷史與文化影響。

建館200周年 金色主題

消費網站Robb Report報導，展覽分為八個展區，將歷史物件與當代作品並陳，創造出一種跨越千年的視覺對話。重點展品包括一個數世紀以來從未公開面世的石棺蓋，以及來自古埃及 與前西班牙時期美洲等地的珠寶首飾。

現代藝術家所創作的金色雕塑。(周靜芝／攝影)

成堆象徵999純金的金條，成為展場吸睛裝置。(周靜芝／攝影)

對當代設計、尤其是時尚感興趣者，也有許多可觀展品，例如伊麗莎白泰勒(Elizabeth Taylor)演出「埃及艷后」(Cleopatra)所戴的項鍊等配飾，以及英國設計師加利亞諾(John Galliano)在迪奧(Dior)期間所設計的禮服。

影星伊麗莎白泰勒在「埃及艷后」中所配戴的飾物與影片同時展出。(周靜芝／攝影)

此外，還可以找到許多精緻奢侈品，包括時裝設計師阿萊亞(Azzedine Alaïa)在1989年為蒂娜透納(Tina Turner)製作的性感金鏈裙，卡地亞(Cartier)的裝飾藝術時計，YSL在70年代的耀眼之作，以及Balenciaga的創意總監德姆納(Demna)最近創作的前衛造型。

歌手蒂娜透納及其他藝人穿過的金縷裙、頭飾也在展示之列。(周靜芝／攝影)

聖羅蘭（YSL）在70年代的耀眼之作。(周靜芝／攝影)

黃金被廣泛作為人類的裝飾品年代已久，展覽甚至從古代巴拿馬的面部珠寶到現代的烹飪，探索了黃金與微笑的關係。

非洲婦女在婚禮中所戴的巨大黃金耳飾。(周靜芝／攝影)

策展人Yokobosky在聲明中表示，作為致力成為藝術與人類共同體驗橋樑的博物館，觀眾將會得到靈感，開啟對世界未曾探索過的美的領域。

引用詩句 嘆好景難長久

儘管黃金被視為權力與奢華的象徵而廣受珍視，但展覽並未略過它更複雜的一面，尤其是對地球的影響。從南非 、哥倫比亞到努比亞的採礦業，數百年來金礦開採造成的驚人生態變化與環境衝擊；策展人與幾位藝術家都觸及此一主題，例如南非藝術家肯特里奇(William Kentridge)1991年的影片「Mine」。

展覽最後以美國詩人羅伯特·佛洛斯特(Robert Frost)的詩「黃金事物難久留」(Nothing Gold Can Stay)畫下句點；這首詩寓意大自然的人與物，最初都如黃金般清純美好，只可惜好景難長久，從絢麗趨於平淡乃是鐵則。

「Solid Gold」展到7月6日，地址為200 Eastern Parkway, Brooklyn。

描金臥佛塑像。(周靜芝／攝影)