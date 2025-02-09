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理財百科／錢存行動支付 損失利息又沒保障

編譯陳韻涵
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支付應用程式Cash App的logo。(美聯社)
支付應用程式Cash App的logo。(美聯社)

理財專家提醒，把錢存入付款應用程式，不僅損失利息收益，且通常缺乏聯邦存款保險公司(FDIC)存款保障。

美聯社報導，31歲的芝加哥軟體顧問康娜‧托馬斯科(Connor Tomasko)自幼便對信用卡抱持謹慎態度。

當她自學攸關理財的知識時，她發現許多人使用付款應用程式時有個壞習慣，就是把錢存進付款應用程式。

托馬斯科深諳使用者愛用便利付款應用程式的理由，畢竟只要知道收款方的用戶名稱，就能匯款。

但托馬斯科發現，把錢存入付款應用程式可能有風險，且會損失利息收益；她已把存款轉出付款應用程式，並鼓勵朋友跟進，但討論這件事並不容易。

支付應用程式近年蓬勃發展，聯邦消費者金融保護局(CFPB)已發布指南，以免消費者掉入陷阱。

CFPB舉例，存在Venmo或Cash App中的資金通常缺乏錢存在銀行的存款保險(deposit insurance)，只有部分除外情況。

CFPB局長邱普拉(Rohit Chopra)去年曾表示，「時下流行的數位支付應用程式逐漸成為傳統銀行或信用合作社帳號的替代品，但缺乏同等的保護措施以確保資金安全。」

CFPB數據顯示，截至2022年，付款應用程式的交易額估計約8930億元，預計時至2027年上看1兆6000億元。

丕優研究中心(Pew Research Center) 2022年調查發現，全美逾75%的成人曾使用四款熱門付款應用程式的其中一種。

消費者報告(Consumer Reports)2022年3月的一項研究發現，85%的18歲到29歲的消費者表示，曾用過PayPal、Venmo、Apple Pay、Google Pay或Zelle等服務。

個人理財公司Credit Karma消費顧問艾爾維(Courtney Alev)說：「把錢存入付款應用程式看似方便，朋友間分攤餐費時就能輕易轉帳，但我們不建議這麼做。」

CFPB指出，支付應用程式的資金通常缺乏存款保險，若銀行倒閉，聯邦存款保險公司(FDIC)為每個受保帳戶提供25萬元的保險，類似保障擴及信用合作社。

存在支付應用程式的資金，看似形同存進存款帳戶，但這些資金只有在轉回FDIC承保的銀行或信用合作社，才會受到保障。

由許多支付應用程式成員組成的產業組織「金融科技協會」(Financial Technology Association)表示，Cash App和PayPal提供單獨的高收益，且由FDIC承保的儲蓄產品。

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