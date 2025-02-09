我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來第一念頭是這2字

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

美國現象／爭取減免有技巧 避免陷法律糾紛

記者啟鉻
如果擁有醫療保險，不要忘核實保險是否已正確支付相關費用。(美聯社)
如果擁有醫療保險，不要忘核實保險是否已正確支付相關費用。(美聯社)

華人在美國遇到高額醫療帳單，是可以採取溝通洽商辦法，獲得減免或獲取合理支付計畫。不過，美國是法治國家，如何在洽商時避免可能出現法律糾紛成關鍵。律師認為，掌握溝通技巧，展現個人素養，避免陷入法律糾紛。

律師方孝偉表示，在美國的醫療帳單數額常常很高，但院方在患者提出合理要求時，也常提供患者帳單折扣，這是一個很普遍情況。因為遇到部分低收入患者，院方即使發出帳單，也很難收回全部費用，所以醫院壞帳很多。尤其是急診，只要急救車送來危重病人，必須提供治療。如果患者名下沒有財產，即使院方提告勝訴，也無法執行。所以患者要事先在財務方面有安排，不將所有資產放在自己名下，有些放在信託，有些在公司，或是更好選擇。同時在與醫療單位溝通時，要留下書面記錄，避免因誤導或錯誤陳述引發爭議，同時在溝通中應避免過度承諾或使用模糊語言。

律師郝琦指出，任何帳單在美國都可以協商解決，協商是否能獲得折扣，結果如何，與技巧、帳單數額，以及到哪個步驟有關。

當事人接到帳單後，經過一段支付時效期限，首先催帳的是被欠帳單位，然後才是催帳公司。如果實在無法支付帳單，催帳公司也會與欠帳者協商，或者安排和解。實在不行，才會進入司法程序。如果欠帳者實在無力支付，最終宣布破產，所欠帳會一筆勾銷。不過為穩妥起見，建議最好找法律專業人士協助溝通。

作家劉加蓉表示，美國無論醫療單位帳單，還是其它各類帳單，也是講人情關懷的，是可以通過合理溝通獲得同情。但溝通要講技巧，說出困境，避免情緒化或攻擊性表達，注重尋求解決方案而非指責對方。這樣不僅能避免矛盾升級，還能展現個人素養。

醫療帳單 低收入 破產

上一則

城鎮傳真／以海為家 瑪卡「捕鯨人」興起與衰落

下一則

美國現象／檢視細目 預防重複付費

延伸閱讀

川普稱接管加薩引爆全球爭議 聯合國秘書長：勿種族清洗

川普稱接管加薩引爆全球爭議 聯合國秘書長：勿種族清洗
搶在川普就任前大量進口 美去年貿易逆差激增至9184億

搶在川普就任前大量進口 美去年貿易逆差激增至9184億
加州跨性別領袖：川普禁令讓LGBTQ社群從泡泡中清醒

加州跨性別領袖：川普禁令讓LGBTQ社群從泡泡中清醒
民進黨中常會 賴清德：投資美國、多買天然氣 爭取談判利基

民進黨中常會 賴清德：投資美國、多買天然氣 爭取談判利基

熱門新聞

川普1月20日上任首日即簽署一系列行政命令，且一邊簽署一邊回答記者詢問。(歐新社)

封面故事／川普三把火 民調怎麼看

2025-02-02 01:30
馬可達醫生建議有「糖癮」者，早餐可吃蔬菜煎蛋捲。(圖／123RF)

封面故事／新健康飲食 川普醫生教你這樣吃

2025-02-02 01:26
作者已把法院的傳票送進被告的門裡，但又被對扔出來。(作者提供)

生活／不開門、甩信件…法庭送件員的傳票大作戰

2025-02-02 14:25
TikTok死而復活，所有功勞都歸給了新上任的川普總統。(路透)

封面故事／Tiktok大復活 一場不尋常的商業交易

2025-02-02 10:15
崑崙山山上的城牆。（圖／大邱提供）

旅遊／走趟南北疆 盡賞巍峨山水

2025-02-02 01:01
當「狂粉」文化遇上政治，讓川普擁有比以往更多的忠實支持者。(美聯社)

封面故事／「超級川粉」搶C位 提前3天排隊

2025-02-02 12:25

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行