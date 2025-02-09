每周一書／陌生之地 猶太人逃難上海

書名：陌生之地 作者：黃文鈴 出版社：台灣九歌 出版日期：2024/10/01 (取自博客來網站)

台灣旅德作家黃文鈴日前在柏林發表新作「陌生之地」，這部小說透過柏林與上海兩個家庭的故事，揭開一段鮮為人知的猶太 難民史。黃文鈴表示，希望透過這本書，讓讀者看見動盪大時代中，人性光輝的良善。

時間長河 橫跨歐亞百年

「陌生之地」是一部橫跨歐亞百年的歷史小說，講述二戰時期柏林世代經營骨董店的猶太家庭，為躲避納粹 迫害，輾轉逃亡至上海，並在虹口與當地一戶開設照相館的家庭結識，建立深厚情誼的故事。

在菜市場長大的黃文鈴特別關注小人物的生活，2015年歐洲難民危機爆發，原本在台灣媒體工作的她決定遠赴當時對難民敞開大門的德國 ，實地展開田野調查與報導。

除了因戰亂到德國尋求庇護中東與烏克蘭難民，在柏林作為獨立記者活動的黃文鈴也循著歷史足跡，回溯冷戰時期來到德國的南北越移民，以及二戰時代受納粹迫害流亡海外的猶太難民社群。

接種證書 啟動深入研究

「陌生之地」新書發表會上，黃文鈴分享，曾在柏林猶太博物館看到一張由「中華民國」發出的國際疫苗接種證書，持有者是一名曾逃往上海的猶太難民。這張證書引發她對上海猶太社群的好奇，進而展開深入研究。

1930年代，納粹政權對猶太人的迫害日益嚴重，數以萬計猶太家庭被迫離開家園移居海外。當時全球多拒收猶太人，上海租界區是少數不需護照和簽證即可入境的庇護地，使這塊土地成為許多猶太難民的最後希望。

黃文鈴說，「這些難民主要聚集在虹口區，與當地居民共同生活。他們雖然物資匱乏，但仍努力重建家園，成立學校、報社、劇院，開設商鋪與咖啡館，延續猶太文化與傳統。」

戰後，倖存者陸續離開，移民至美國、以色列或返回歐洲。上海猶太社群的故事，成為全球難民史中鮮有人書寫的一頁。

藉助史料 精確描寫難民

如何在小說中建構這段少為人知、讀者較陌生的歷史？黃文鈴強調，小說雖為虛構，但歷史基礎必須扎實。她為此投入大量田野調查，曾多次前往德國薩克森豪森集中營、柏林猶太博物館，並在圖書館查閱史料與紀錄片，以確保歷史細節的真實性。

她特別提到，一名祖父曾是上海猶太難民的美國教授，花費30多年時間訪談逾千名上海猶太倖存者。透過這些珍貴的第一手資料，她更精確地描寫猶太難民的生活細節，並藉由小說重現這段幾近被遺忘的歷史。

記者詢問寫歷史小說最該注意的要點？黃文鈴認為是「不能偷懶」，譬如她在寫作中會不斷確保年代場景的真實性。

「以物件為例，我必須確認1938年的上海是否普遍使用電話？當時從歐洲到上海的船票價格是多少？」黃文鈴認為，歷史小說的細節若不嚴謹，很容易讓讀者在閱讀時出戲。

洪流退去 留下善意微光

不僅二戰時期的歐洲與中國，「陌生之地」橫跨柏林、上海、台南三地百年變遷，龐大的時代格局包裹著作者對家鄉的關愛。

黃文鈴表示，小說中部分角色的命運與台灣的歷史發展緊密相連，讀者能夠一窺戰後台灣社會的變遷，以及白色恐怖時期的政治壓迫如何影響異鄉人的選擇與身分認同。

而當移民議題持續牽動全球政局，影響著無數身不由己、被迫離開家園的人們，黃文鈴希望透過這部小說，讓讀者看見，那些曾被時代洪流席捲的人們，在大水退去後，遺留下的，不僅是流離與創傷，還有人與人之間的善意與微光。

內容簡介 兩家人在亂世扶持

揚．桑塔格在整理外公蔣寧的遺物時，發現一只黑檀木盒，竟隱藏著外公生前不曾說出口的祕密……。

1930至1940年代間，許多歐洲猶太人為躲避納粹的追殺被迫逃到海外，當各國表態不願接收猶太人移民時，只有上海是全世界唯一不需任何文件就能進入的地方，儘管上海仍身處在中國與日本的抗戰中，一萬多名猶太人為了保命只能買下昂貴船票，來到遙遠的東方，在這個陌生之地尋得一處安身。

蘿特‧赫希一家是世代經營骨董店的德國猶太人，為了躲避迫害，蘿特父母被迫送養仍在襁褓中的雙胞胎兒子，帶著她和姊姊輾轉來到上海，巧遇了在上海開設照相館的蔣照生，蔣寧的父親，兩家人在亂世中相互扶持，建立起跨越語言的情誼。

原著兩段 外公蔣寧的檀木盒

~~時間得推回兩個月前，他在整理外公遺物時，意外發現一封擔保信，內容是赫希夫婦願意承擔蔣寧在德國的一切食宿費用，希望上海政府放行，讓蔣寧到德國繼續因戰爭中斷的學業。這封信件最底下押著日期：1948年1月15日。

蔣寧是揚(Jan)的外公，赫希夫婦是揚的外曾祖父母，早在揚出生前就過世了。裝著擔保信的黑檀木盒裡，還有一枚精緻的銀戒指與一幀黑白相片，兩個十來歲模樣的孩子，在相機前笑得燦爛，男孩梳著西裝頭，穿著短袖襯衫和筆挺短褲；女孩面容清秀，褐色髮辮垂到胸前，額前一綹鬈髮，看來淘氣，一襲碎花洋裝巧妙遮掩略顯過瘦的身材。照片背面是褪色的兩排中文字跡：

N & S，1941年夏。

N應該是外公名字的縮寫，但S是誰？揚覺得這女孩有些面熟，好像在哪裡見過。雖然是老照片了，但從中透露出的親暱，讓人一看就明白兩人關係匪淺。