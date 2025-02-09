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醫師的話／肺癌死亡率最高 怎麼救？

顏世蓮
肺癌患者中，吸菸者的患病率與及死亡率比起不吸菸的人，高出15到30倍。(圖／123RF)
肺癌患者中，吸菸者的患病率與及死亡率比起不吸菸的人，高出15到30倍。(圖／123RF)

根據世界衛生組織(WHO)的統計，肺癌(Lung Cancer)是全球死亡率最高的一種癌症，也是最常見的惡性腫瘤之一。早期發現和治療影響著治癒率和生存率。目前肺癌得病者，最多的是中國，其次是美國，再來是日本。

Q1：誰最容易得肺癌？男女一樣嗎？

A1：肺癌主要發生在老年人，80%被診斷為肺癌的人，年齡在65歲以上。極少數確診者是在45歲以下的。患者中，吸菸者的患病率與及死亡率比起不吸菸的人，高出15到30倍。根據衛生及公共服務部(HHS)的數據，近年來儘管肺癌發病率和死亡率已開始下降，但是男性肺癌發病率比女性仍然高出27%。不過，美國癌症協會最近的一項研究報告宣稱，美國50歲以下的女性發生率高於男性。

Q2：怎麼知道自己可能得病呢？

A2：早期肺癌大多數沒有症狀的，一旦出現了劇烈咳嗽、痰中帶血、気悶、喀血、食欲不振和疲勞時，70%以上已是中晚期了。

Q3：應該怎麼檢查才好呢？

A3：根據妙佑診所(前譯馬友診所)的建議，凡是有肺癌家族史，吸菸或者是經歷二手菸，接觸汙染的空氣或是從事比較容易造成肺部汙染工作(刷漆裝修)者。

在定期體檢的時候應該做：1. 成像檢查，整個身體檢查包括X光、MRI(核磁共振)、CT(電腦斷層)和正電子發射斷層描(PET)，才能正確的顯示肺癌的位置和大小。

2. 痰液細胞學檢查，從肺裡咳出來的痰液，可以在顯微鏡下進行觀察。若是肺癌患者，常常在痰中出現癌細胞

3. 組織活檢，醫護人員可以通過多種方式進行肺癌的活檢。可以是支氣管鏡檢查，也可以縱隔鏡檢查，另外一種是穿刺活檢。

Q4：若是發現有肺結節，是不是就是肺癌了？

A4：近年來，隨著體檢的普及、檢查手段的進步，再加上AI的加入，愈來愈多的肺結節被檢查出來。雖然肺結節可能是肺癌的早期症狀之一，但有肺結節並不等於是得了肺癌。

仔細說來，一般在肺部中小於3公分陰影都稱做肺結節。由於檢查儀器的進步，螺旋CT就能夠篩檢查到1到2公分的結節。根據CDC的統計，目前體檢時發現25%的病人肺上有結節，不過在這些病人當中，只有3%到4%是癌症，大多數是良性而不是腫瘤。

Q5：肺癌有哪些種？都發生在哪裡？

A5：凡是在支氣管，細支器管或者肺泡中出現癌細胞都算作肺癌。

肺癌的類型是根據癌細胞在顯微鏡下的外觀來定義的。不同類型的肺癌在伸展方式、擴散的型態以及對患者身體可能的影響都有所不同。簡單來說，主要是非小細胞肺癌(NSCLC)和小細胞肺癌(SCLC)。

前者，非小細胞肺癌最普遍，在所有肺癌的80%到85%。後者，小細胞肺癌佔所有肺癌的10%到15%，患者幾乎總是與吸菸有關。而且比非小細胞肺癌更難治療，且惡性程度更高。常常無法做手術。

Q6：肺癌患者的壽命有多長？

A6：根據目前多項研究的統計數字表明，70%到92%的一期非小細胞肺癌患者的預期壽命至少為五年。在英國目前80%的肺癌病人在診斷之後一年內死亡。

Q7：肺癌會傳染嗎？

A7：肺癌的患者，長年咳嗽吐痰，氣短喀血，令人感覺會傳染的樣子。但是疾病防治中心(CDC)肯定的說，肺癌不會傳染。因為任何傳染病是要通過某種途徑傳播到他人的身上。傳染過程必須有傳染源、傳播的途徑以及容易感受的人群。目前的臨床資料證明，癌症患者本身不是傳染源。經過痰液或者空氣排出的癌細胞因水分蒸發會迅速壞死，而且無法在體外生長繁殖。所以癌細胞是不會傳染的。

Q8：哪一種治療方法最好呢？

A8：根據疾病防治中心的資料，肺癌有多種治療方法，取決於癌症的種類，擴散範圍以及患者的身體健康程度。非小細胞肺癌患者可以透過手術、化療、放療、標靶治療或者幾種治療方法的組合。來控制病情而小細胞肺癌的患者，通常需接受放射治療和化學治療。

手術方面：切除腫瘤。

化學治療：使用特殊藥物來縮小或者殺死癌細胞。目前這些藥物可以口服或者是靜脈注射，有時兩者同時使用效果更好。

放射治療：使用高能量射線類似X光。

標靶治療：患者在接受治療之前，必須接受測試與確定標靶治療是否適宜個人癌症類型。這類藥物非常的特別，可以是服用的藥丸或者靜脈注射。在抑製癌細胞生長和擴散方面有奇效。最近肺癌的生物免疫療法也很受歡迎，就是使用一種藥物來幫助人體免疫系統辨別和消滅癌細胞。

肺癌雖然近30年來仍然不斷地增長，晚期的病例存活率仍然不樂觀。但是在科學技術高度發展的今天，早期肺癌治療後的五年存活率大大增高。因此每年度體檢，有症狀要做胸部CT，在疾病尚未出現症狀的時候提前篩查出來，才能即時有效地治療。

不想肺癌找上自己，就要遠離相關危險因素。最好戒菸，離開空氣汙染的地方。擔心自己肺部有病變的人，每兩年做一次篩查，若是發現了不起眼的小結節也要注意重視，而且定期跟蹤複查才行。

(作者為大華府地區執業醫師)

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