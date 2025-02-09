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移民專頁／無回美紙離境＝棄綠卡申請

鄭毅律師主答
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讀者問：

我為父母辦綠卡申請中，提交I-485已經有一個月，網上預期還需五個月，但是他們需要在三個月後回國，因為他們單位的人發來短信，如果不按期回國的話就要停發工資。他們已經過來快三個月了，沒有任何職位，已經退休。他們的護照去年被單位收了上去，他們跑了各部門單位蓋章辦手續才拿到護照。我現在想申請I-I31，但網路上說I-131的等候時間更久。

如果這樣的話，我有什麼必要申請I-131的AP呢？沒有拿到AP，也是不能離開美國的，要不然就會喪失B-2簽證。我要怎麼樣才能讓他們順利拿到綠卡。要申請I-131嗎？拿到綠卡後，如果國內拿不到護照，要怎麼樣才能維持住綠卡呢？當他們人在國內能給他們申請I-131嗎？通常需要多久拿到？

答：

1. 父母遞交綠卡申請後，若需離境，需申請I-131回美紙，回美紙核准後方可離境。如果I-131還沒有批准就離境，則綠卡申請被視為放棄。

2. I-131通常是和綠卡申請一起遞交，不可以在境外申請，只能在美國境內申請。先遞交綠卡申請，有了綠卡申請收據再遞交I-131也可以。

3. I-131的審理時間通常是十個月左右。如果有緊急情況，可以請移民局加急，但根據你提供的情況，你父母的情形不屬於可以加急的理由。

4. 父母拿到綠卡後，如離境超過一年，則被視為放棄永久居民身分。如果你父母綠卡被批准後回國，護照被沒收，沒有護照，則航空公司不會讓登機，也無法返回美國。但你提到你父母已經退休，如果他們告知有關部門已經移民，應該是可以拿回護照的。

5. 如果你父母決定不申請也不等待回美紙，目前就回去，那他們的綠卡申請將被視為放棄。在這種情況下，他們可以寫信給移民局，要求撤銷I-485申請。你也可以聯絡移民局，要求I-130批准後，轉到簽證中心，這樣你父母可以走海外領事館移民簽證的管道，以移民簽證入境。

綠卡 護照 移民

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