移民專頁／有舊版出生公證 可委託親友代辦新版

讀者問：

我在湖北出生，兩歲後跟爸媽到台灣生活。想請問，提交I-485的時候的出生公證該如何取得？目前，有出生當年1995年的出生公證，但只有一張紙，沒有身分證號及出生醫學證明。USCIC官網要求，中國出生要有新式出生公證文件(四頁紙)，甚至連舊式兩頁的出生公證好像都不行。申請出生公證需要戶口本，但我沒有台灣的戶口本，只有記載我兩歲到台灣，以後的事不方便離境美國。請問，這個狀況有什麼好方法可以拿到出生證明嗎？還是這種狀況可以求助台辦或是什麼單位呢？

答：

1.你可以在美國申請委託書，並在中國駐美領事館認證後，委託國內親友代為辦理新版出生公證。你可以聯絡當年辦理1995年出生公證的公證處，他們應該有你的檔案紀錄。你已有的1995年的出生公證可以作為證明資料。如果你的父母仍然有湖北的戶口本，可以作為輔助文件。

2.為了節省時間，其實你目前可以遞交I-485申請，附上1995年舊版的出生公證、護照 ，你台灣的身分證以及你父母台灣的戶籍本，上面有你出生的信息，同時申請補辦新版的出生公證。不排除有的移民 官直接核准綠卡 申請，不需要你補新的出生公證。當然，也可能有的移民官會發補件通知，讓補新版出生公證。