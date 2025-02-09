移民專頁／F2B移民 需8年排期

讀者問：

老公和小孩都是美籍，而我持有綠卡 10年了，也沒認真考慮過入籍。最近，我在考慮要不要入籍，為母親申請綠卡，再請她為弟弟辦綠卡。弟弟比我小很多，才滿18歲，剛進本科，選了電腦專業，當時是聽說國內相對好找工作。我考慮入籍的出發點就是助人。他的未來只能靠自己，父母幫不上他任何忙。父母已年邁，積蓄被老父親在鎮上亂買房全花掉套牢。我糾結入籍的點是：等我入籍幫我媽綠卡辦完，他19歲了再排F2A很可能會超齡，轉F2B又排期很長，到時他年齡大了難融入新環境，可能到頭來一場空。請問，整個程序需要多長時間？弟弟多久能夠移民 美國？

答：

1.你現在開始申請入籍，入籍批准後再為你母親申請綠卡，等你母親獲得綠卡，這個過程順利話可能需要兩年的時間，到時你弟弟可能已滿20歲。你母親獲得綠卡後，再為你弟弟遞交移民申請，視乎移民局審理I-130的時間，如果運氣特別好，或許你弟弟可以受兒童身分保護法(Child Status Protection Act，簡稱CSPA)保護，即經過計算，儘管他的自然年齡超過21歲，但他的CSPA年齡仍低於21歲，再以F2A的身分移民。目前F2A的排程是三年。

2.如果你弟弟到時不受兒童身分保護法保護而超齡，依F2B移民，目前F2B的排期是八年多。

編按：

第二優先類別(F2A)： 綠卡持有人的外籍配偶和撫養(未婚且未滿21歲)的孩子

第二優先類別(F2B)： 綠卡持有人成年(年滿21歲)但未婚的孩子