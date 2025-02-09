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料理功夫／手工鹹湯圓

朵澐

大家都知道元宵是小過年，吃了元宵就等於「年過了」。元宵跟湯圓雖然都是圓滾滾造型的糯米製品，但元宵是糯米粉在餡料外一層層滾出，湯圓則是濕糯米糰搓揉製成。元宵節吃元宵、冬至吃湯圓，都代表一家人團團圓圓。

這幾年開啟了我的手作魂後，常利用現成的粉做成各式傳統年節糕點，這次來做改版客家鹹口味湯圓吧！為即將到來的春天拉開序幕。

材料（約4人分）：

水磨糯米粉180克、玉米粉20克、火龍果囊適量、清水適量（含煮湯）、肉末適量、香菇3朵、青江菜適量、油蔥酥適量、鹽適量。

湯圓做法

1.火龍果皮留下，剔除表皮，只留中間的囊。

2.取個小鍋子，倒入適量水，煮開後把火龍果囊加入，之後就有天然的色素。

3.把糯米粉與玉米粉混和均勻，分兩個碗，一碗做成白色粉糰，一碗加了火龍果汁做成紅色粉糰。

漂亮的雙色粉糰
漂亮的雙色粉糰

4.接著分別把兩色粉團個別搓揉成小圓球。

5.燒開熱水，燒熱後倒入湯糰，煮熟撈起濾乾水備用。

鹹湯圓做法

香菇泡水後切條狀，青江菜洗淨切段備用，取個平底鍋，倒入肉末（肉末有油不需加入油）翻炒，接著加入香菇爆香，之後加入適量清水燒開，熱水煮滾後倒入湯圓，加入油蔥酥跟鹽巴，煮約1分鐘後關火。

小叮嚀：

此次用水磨糯米粉接近早期糯米漿，買不到也沒關係，加入玉米粉讓湯糰比較Q彈牙，因糯米製品比較不好消化，建議不要吃太多。


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