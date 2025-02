娛樂／2025影業復甦？美國隊長、侏羅紀都推新作

最新版「美國隊長」由安東尼麥凱(Anthony Mackie)演出。(取材自IMDb)

專注於為電影業提供數據分析和預測的高爾街分析公司(Gower Street Analytics)對於今年全球電影票房表現表示樂觀,首席執行官米齊尼科斯(Dimitrios Mitsinikos)認為,好萊塢 的大片與獨立電影陸續推出,「2025年將會成為全球票房復甦的一年」,拋出330億美元預測,相比去年的305億美元,有8%的增長。

總部位於倫敦的高爾街分析公司早前公布2024年全球電影票房統計,迪士尼 完全走出2023年的頹勢,重新成為票房霸主;索尼 影業雖然兩部大片「蜘蛛夫人」(Madame Web)和「獵人克萊文」(Kraven the Hunter)都翻車,但其全球票房未減反增。

去年年初,高爾街分析公司預測全球票房315億美元,而降低依賴好萊塢大片的中國,將比2023年增加5%達到79億美元,但最終結果顯示,去年全球票房305億美元,中國交出425.02億元人民幣(約58億美元)成績,不論是北美還是中國市場的票房都不如預期。

至於2025年的全球電影市場能否像預測那般走高,主要還是要看漫威電影包括「美國隊長:無畏新世界」(Captain America: Brave New World)、「雷霆特工隊」(Thunderbolts*)、「驚奇4超人:第一步」(The Fantastic Four: First Steps,又譯「神奇四俠:第一步」),以及「不可能的任務:最終清算」(Mission: Impossible – The Final Reckoning,又譯「碟中諜8」)、「侏羅紀世界:重生」(Jurassic World 4)、「捍衛任務:復仇芭蕾」(From the World of John Wick: Ballerina,又譯「疾速追殺外傳:芭蕾殺姬」)等系列新作,能否獲得理想的票房。

此外,詹姆斯岡恩(James Gunn)操刀的新版「超人」(Superman)、迪士尼的「動物方城市2」(Zootopia 2,又譯「瘋狂動物城2」)也都有望成為票房爆款。

「超人」電影海報。(取材自IMDb)

傳統大片廠 地位難撼動

以下美國大片廠按2024年北美票房的高低先後排序,從中不難發現,「好萊塢五大」的傳統地位依舊難以撼動,中小規模公司的投資更應小心謹慎,而原本主攻文藝片的獨立電影公司的盈利能力,變得愈來愈強。

迪士尼

歷經2023年「驚奇隊長2」(The Marvels)、「星願」(Wish)等片接連失利之後,2024年迪士尼重振旗鼓,全年發行的30部電影橫掃54.6億美元票房(美國本土票房達22.19億美元)。去年全世界最賣座前五的電影中,迪士尼就占了三部,分別是「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2,又譯「頭腦特工隊2」,16.9億美元)、「死侍與金剛狼」(Deadpool & Wolverine,13.3億美元)和「海洋奇緣2」(Moana 2,9.61億美元)。

迪士尼「腦筋急轉彎2」是2024年全球最賣座電影。(取材自IMDb)

亮眼的成績也讓迪士尼在股票市場人氣大升,全年股價上漲幅度達23%,年終收盤價格達到111.35美元,雖然與全年漲幅達90%的流媒體霸主Netflix無法相提並論,但在傳統好萊塢電影公司中已屬翹楚。

環球

2023年,環球影業憑「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie,「超級馬里奧兄弟大電影」)、「奧本海默」(Oppenheimer)等爆款片,全年獲得19.3億美元北美票房,自2015年來首次成為北美年度票房冠軍公司。

雖然2024年環球把冠軍拱手讓給迪士尼,但仍然靠著「神偷奶爸4」(Despicable Me 4)、「魔法壞女巫」(Wicked)和「龍捲風暴」(Twisters)等31部電影,美國本土票房全年共獲得18.8億美元(相比2023年下跌3%)。其中,「神偷奶爸4」總票房9.69億美元,位列年度票房榜第三;年底上映的「魔法壞女巫」則以6.8億美元的全球票房,位列年度第六。

股市方面,環球影業的母公司康卡斯特(Comcast)在2024年年末忽然宣布拆分大計,預計會在2025年期間,逐步將旗下的有線電視網絡獨立出去。此舉對環球影業本身有何影響,目前很難確定。

華納兄弟

華納兄弟在2024年共獲得11.64億美元北美票房,相比2023年下降17%,主因缺乏「芭比」(Barbie)等級的年度爆款。華納兄弟在去年多少有些高開低走,前兩季憑「沙丘:第二部」(Dune: Part Two)與「哥吉拉與金剛:新帝國」(Godzilla x Kong: The New Empire)一度稱霸,這兩部作品分別以7.1億美元和5.7億美元位列年度全球票房榜的第五和第七。

然而,華納砸重金推出的「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga,又譯「瘋狂的麥克斯:狂暴女神」)和「小丑2」(Joker: Folie à Deux)都沒能獲得觀眾的喜愛,反而是原本並不怎麼被看好的「陰間大法師 BEETLEJUICE」(Beetlejuice Beetlejuice)票房大賣,甚至意外成了華納在北美地區全年票房最佳的作品。

索尼

索尼影業在2024年發行了28部電影,北美總票房10億美元與2023年持平,全球票房24億美元,較2023年的20.8億美元還要高。

究其原因,相比同業,索尼的優勢在於成本控制和善於尋找聯合投資方合作拍片,因此,儘管只有一部「猛毒最終章:最後一舞」(Venom: The Last Dance)4.7億美元躋身全球年度票房前十名,索尼年度結算仍有盈利。

2024年最讓人意外的索尼作品還得數「到我們為止」(It Ends with Us,又譯「愛情,到此為止」),這部成本僅2500萬美元的愛情片,在美國本土票房達1.48億美元,比「猛毒最終章:最後一舞」還要高,全球票房3.5億美元。但該片導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)和女主角布蕾克萊芙莉(Blake Lively)口水戰持續延燒,對於索尼影業的公司聲譽多少也有些影響。

電影「到我們為止」男女主角的糾紛從2024年吵到2025年還沒結束。(取材自IMDb)

派拉蒙

2024年是派拉蒙影業大地震的一年,原主席莎莉雷石東(Shari Redstone)終於同意退出,將家族經營多年的派拉蒙出售給大衛埃里森(David Ellison)領導下的天空之舞影業(Skydance Media)。不過,因為市場監管的原因,這一交易預計直到2025年9月才能最終完成。股價方面,派拉蒙全年下跌27%,年底收盤價為10.46美元。

派拉蒙董事長莎莉雷石東退出經營,將其家族在派拉蒙的控股權益售予天空之舞影業。(取材自IMDb)

雖然公司易主,但派拉蒙也在這一年裡發行了12部電影,比2023年多了兩部。全年的北美票房達到8.795億美元,比2023年多了5%,相信主要靠的是下半年「神鬼戰士II」(Gladiator II,又譯「角鬥士2」)、「音速小子3」(又譯「刺猬索尼克3」)的優異表現。

獅門

除了上述五家好萊塢巨擘,通常排在北美年度票房第六位的就是獅門影業,去年也是如此。只不過,獅門2024年的北美票房僅2.522億美元,相比2023年大幅下滑57%。原因一是少了「捍衛任務」(John Wick)這樣的熱賣作品,二是太多新片接二連三失利。

獅門影業2024年共發行22部電影,竟然沒有任何一部在首映時拿到周末票房榜冠軍,也都未突破5000萬美元。他們2024年唯一大手筆投資的IP作品「邊緣禁地」(Borderlands,又譯「無主之地」),1.2億美元成本在全球只獲得3300萬美元票房,這樣的票房虧損放到「好萊塢五大」身上是大傷元氣,放到獅門這樣的公司身上就是致命傷。

亞馬遜米高梅

說老很老,說新又很新的亞馬遜米高梅影業在2024年只發行了九部電影,獲得2.497億美元北美票房,比2023年下跌8%。背靠財大氣粗的亞馬遜,2024年他們拿到最高票房的「紅色一號:冬日行動」(Red One),確實也花了2.5億美元的巨資拍攝而成,不過截至2024年底該片也只獲得1.8億美元的全球票房。

不過,這家由新型商業霸主合併傳統電影公司後形成的好萊塢公司,原本就有其特殊性所在。外界認定虧本的「紅色一號」,在他們自己看來,卻能為母公司亞馬遜引流,堪稱商業成功。因此,亞馬遜米高梅的電影帳目,恐怕也無法單以票房來下結論了。

A24

A24影業在2024年發行了24部電影,比之2023年多了兩部,北美總票房達到2.01億美元,比2023年大幅增長47%。而十年前的2014年,A24全年只發行了11部電影,十年間,這家獨立電影公司的成長,由此可見一斑。

當然,他們全年的票房中約有三分之一來自爆款「帝國浩劫:美國內戰」(Civil War)。該片的全球票房達到1.26億美元,雖然對比「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once,又譯「瞬息全宇宙」)創下的1.43億美元還有一些差距,只能在A24歷史成績榜上排名第二,但其2550萬美元的北美首映票房,刷新了A24的最佳紀錄。

A24出品的「帝國浩劫:美國內戰」是2024電影裡的票房大黑馬。(取材自IMDb)

(取材自澎湃新聞)