娛樂／2025影業復甦？美國隊長、侏羅紀都推新作

最新版「美國隊長」由安東尼麥凱（Anthony Mackie）演出。（取材自IMDb）

專注於為電影業提供數據分析和預測的高爾街分析公司（Gower Street Analytics）對於今年全球電影票房表現表示樂觀，首席執行官米齊尼科斯（Dimitrios Mitsinikos）認為，好萊塢 的大片與獨立電影陸續推出，「2025年將會成為全球票房復甦的一年」，拋出330億美元預測，相比去年的305億美元，有8%的增長。

總部位於倫敦的高爾街分析公司早前公布2024年全球電影票房統計，迪士尼 完全走出2023年的頹勢，重新成為票房霸主；索尼 影業雖然兩部大片「蜘蛛夫人」（Madame Web）和「獵人克萊文」（Kraven the Hunter）都翻車，但其全球票房未減反增。

去年年初，高爾街分析公司預測全球票房315億美元，而降低依賴好萊塢大片的中國，將比2023年增加5%達到79億美元，但最終結果顯示，去年全球票房305億美元，中國交出425.02億元人民幣（約58億美元）成績，不論是北美還是中國市場的票房都不如預期。

至於2025年的全球電影市場能否像預測那般走高，主要還是要看漫威電影包括「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World）、「雷霆特工隊」（Thunderbolts*）、「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps，又譯「神奇四俠：第一步」），以及「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning，又譯「碟中諜8」）、「侏羅紀世界：重生」（Jurassic World 4）、「捍衛任務：復仇芭蕾」（From the World of John Wick: Ballerina，又譯「疾速追殺外傳：芭蕾殺姬」）等系列新作，能否獲得理想的票房。

此外，詹姆斯岡恩（James Gunn）操刀的新版「超人」（Superman）、迪士尼的「動物方城市2」（Zootopia 2，又譯「瘋狂動物城2」）也都有望成為票房爆款。

「超人」電影海報。（取材自IMDb）

傳統大片廠 地位難撼動

以下美國大片廠按2024年北美票房的高低先後排序，從中不難發現，「好萊塢五大」的傳統地位依舊難以撼動，中小規模公司的投資更應小心謹慎，而原本主攻文藝片的獨立電影公司的盈利能力，變得愈來愈強。

迪士尼

歷經2023年「驚奇隊長2」（The Marvels）、「星願」（Wish）等片接連失利之後，2024年迪士尼重振旗鼓，全年發行的30部電影橫掃54.6億美元票房（美國本土票房達22.19億美元）。去年全世界最賣座前五的電影中，迪士尼就占了三部，分別是「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2，又譯「頭腦特工隊2」，16.9億美元）、「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine，13.3億美元）和「海洋奇緣2」（Moana 2，9.61億美元）。

迪士尼「腦筋急轉彎2」是2024年全球最賣座電影。（取材自IMDb）

亮眼的成績也讓迪士尼在股票市場人氣大升，全年股價上漲幅度達23%，年終收盤價格達到111.35美元，雖然與全年漲幅達90%的流媒體霸主Netflix無法相提並論，但在傳統好萊塢電影公司中已屬翹楚。

環球

2023年，環球影業憑「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie，「超級馬里奧兄弟大電影」）、「奧本海默」（Oppenheimer）等爆款片，全年獲得19.3億美元北美票房，自2015年來首次成為北美年度票房冠軍公司。

雖然2024年環球把冠軍拱手讓給迪士尼，但仍然靠著「神偷奶爸4」（Despicable Me 4）、「魔法壞女巫」（Wicked）和「龍捲風暴」（Twisters）等31部電影，美國本土票房全年共獲得18.8億美元（相比2023年下跌3%）。其中，「神偷奶爸4」總票房9.69億美元，位列年度票房榜第三；年底上映的「魔法壞女巫」則以6.8億美元的全球票房，位列年度第六。

股市方面，環球影業的母公司康卡斯特（Comcast）在2024年年末忽然宣布拆分大計，預計會在2025年期間，逐步將旗下的有線電視網絡獨立出去。此舉對環球影業本身有何影響，目前很難確定。

華納兄弟

華納兄弟在2024年共獲得11.64億美元北美票房，相比2023年下降17%，主因缺乏「芭比」（Barbie）等級的年度爆款。華納兄弟在去年多少有些高開低走，前兩季憑「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）與「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）一度稱霸，這兩部作品分別以7.1億美元和5.7億美元位列年度全球票房榜的第五和第七。

然而，華納砸重金推出的「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa: A Mad Max Saga，又譯「瘋狂的麥克斯：狂暴女神」）和「小丑2」（Joker: Folie à Deux）都沒能獲得觀眾的喜愛，反而是原本並不怎麼被看好的「陰間大法師 BEETLEJUICE」（Beetlejuice Beetlejuice）票房大賣，甚至意外成了華納在北美地區全年票房最佳的作品。

索尼

索尼影業在2024年發行了28部電影，北美總票房10億美元與2023年持平，全球票房24億美元，較2023年的20.8億美元還要高。

究其原因，相比同業，索尼的優勢在於成本控制和善於尋找聯合投資方合作拍片，因此，儘管只有一部「猛毒最終章：最後一舞」（Venom: The Last Dance）4.7億美元躋身全球年度票房前十名，索尼年度結算仍有盈利。

2024年最讓人意外的索尼作品還得數「到我們為止」（It Ends with Us，又譯「愛情，到此為止」），這部成本僅2500萬美元的愛情片，在美國本土票房達1.48億美元，比「猛毒最終章：最後一舞」還要高，全球票房3.5億美元。但該片導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）和女主角布蕾克萊芙莉（Blake Lively）口水戰持續延燒，對於索尼影業的公司聲譽多少也有些影響。

電影「到我們為止」男女主角的糾紛從2024年吵到2025年還沒結束。（取材自IMDb）

派拉蒙

2024年是派拉蒙影業大地震的一年，原主席莎莉雷石東（Shari Redstone）終於同意退出，將家族經營多年的派拉蒙出售給大衛埃里森（David Ellison）領導下的天空之舞影業（Skydance Media）。不過，因為市場監管的原因，這一交易預計直到2025年9月才能最終完成。股價方面，派拉蒙全年下跌27%，年底收盤價為10.46美元。

派拉蒙董事長莎莉雷石東退出經營，將其家族在派拉蒙的控股權益售予天空之舞影業。（取材自IMDb）

雖然公司易主，但派拉蒙也在這一年裡發行了12部電影，比2023年多了兩部。全年的北美票房達到8.795億美元，比2023年多了5%，相信主要靠的是下半年「神鬼戰士II」（Gladiator II，又譯「角鬥士2」）、「音速小子3」（又譯「刺猬索尼克3」）的優異表現。

獅門

除了上述五家好萊塢巨擘，通常排在北美年度票房第六位的就是獅門影業，去年也是如此。只不過，獅門2024年的北美票房僅2.522億美元，相比2023年大幅下滑57%。原因一是少了「捍衛任務」（John Wick）這樣的熱賣作品，二是太多新片接二連三失利。

獅門影業2024年共發行22部電影，竟然沒有任何一部在首映時拿到周末票房榜冠軍，也都未突破5000萬美元。他們2024年唯一大手筆投資的IP作品「邊緣禁地」（Borderlands，又譯「無主之地」），1.2億美元成本在全球只獲得3300萬美元票房，這樣的票房虧損放到「好萊塢五大」身上是大傷元氣，放到獅門這樣的公司身上就是致命傷。

亞馬遜米高梅

說老很老，說新又很新的亞馬遜米高梅影業在2024年只發行了九部電影，獲得2.497億美元北美票房，比2023年下跌8%。背靠財大氣粗的亞馬遜，2024年他們拿到最高票房的「紅色一號：冬日行動」（Red One），確實也花了2.5億美元的巨資拍攝而成，不過截至2024年底該片也只獲得1.8億美元的全球票房。

不過，這家由新型商業霸主合併傳統電影公司後形成的好萊塢公司，原本就有其特殊性所在。外界認定虧本的「紅色一號」，在他們自己看來，卻能為母公司亞馬遜引流，堪稱商業成功。因此，亞馬遜米高梅的電影帳目，恐怕也無法單以票房來下結論了。

A24

A24影業在2024年發行了24部電影，比之2023年多了兩部，北美總票房達到2.01億美元，比2023年大幅增長47%。而十年前的2014年，A24全年只發行了11部電影，十年間，這家獨立電影公司的成長，由此可見一斑。

當然，他們全年的票房中約有三分之一來自爆款「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）。該片的全球票房達到1.26億美元，雖然對比「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once，又譯「瞬息全宇宙」）創下的1.43億美元還有一些差距，只能在A24歷史成績榜上排名第二，但其2550萬美元的北美首映票房，刷新了A24的最佳紀錄。

A24出品的「帝國浩劫：美國內戰」是2024電影裡的票房大黑馬。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）