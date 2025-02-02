憶往／五子登科遇貴人

「新春新氣象 一歲一華年」自宅進門的對聯，是書法家莊因的墨寶。(作者提供)

話說周朝竇燕山生了五個兒子，科舉皆中，世人讚譽，稱竇府「五子登科」。

大學畢業服完兵役，初入社會，同事皆光棍，戲言誰先五子登科。此時五子變成銀子、妻子、孩子、房子、車子。有人主張把銀子換掉，或加個「位子」，拿掉別的。然而位子與銀子糾纏會出事，看看南韓和台灣，只要不犯法，占一席足夠了。

老人移民 也像五子登科

佛光山說，星雲大師寫過文章，兩名老人移民美國，比喻初抵時也像五子登科，瞎子、聾子、啞子、跛子、孝子。看不懂英文好比瞎子，聽不懂人說話猶如聾子，說不出口形同啞子，出門不會開車就像跛子，而子女在外辛苦工作，二老在家照顧孫兒，打點家務，如此「孝順子女」，孝子。

大師道行高超，為文詼諧警世，所以不避諱俗世說的「歧視」。

我沒在商界做過事，沒中獎，沒得到遺產，但在求學和事業途中常遇貴人。1949年初父親張維寅先生把全家送上船來台灣，但因為少張船票，留在大陸，竟至音訊全無。偉大的父親犧牲自己，成全妻小來到寶島，當然是我的頭號貴人。

我們寄住在台北市永康街的大姊家，姊夫陳浩然先生是台灣省政府公務員，我每天走路來回近兩小時上女師附小。中學搬去宜蘭與二姊住，二姊夫張璿先生喜歡閱讀，家裡訂了拾穗、野風、暢流、讀者文摘，乃至外國雜誌，像個小圖書館。因而辛勞的母親郝劍珠女士，以及兩個姊姊和姊夫都是我的早期貴人，奠定了這孩子的性向和興趣，給他奮鬥的勇氣和基本底蘊。

能唸大學頗不容易，既不屬軍公教子女，也拿不出無需繳田稅的證明，不能減免學雜費及住校膳宿優待。看看別人，雖感不平，沒有抱怨，因為遇到了貴人，政大管起予教授，他安排我在學校工讀。畢業後在馬祖服完兵役，還推薦我去淡江高中任國文老師，我開始有了基本生活費。

不久考上中廣公司記者，是個轉捩點，第二年兼任製作主持「早晨的公園」每天現場節目，領雙份薪水，奠定日後基礎，考進老三台華視，從新聞主播，主編，到策劃新聞，主持新聞評論。中廣總經理黎世芬，新聞部經理王大空，洪縉曾，楊本禮，以及華視經理曾文偉都是我的貴人。楊和台視記者周嘉川的婚禮上，我和夏祖麗是伴郎伴娘，新娘的花束拋給了伴娘，我們年底結褵。然而其間令我寫專欄受益和人生楷模的貴人是岳父。談到夏承楹先生(何凡)的人品，遠見和時評專欄「玻璃墊上」，他是國家和社會的貴人。而岳母林海音女士，出版我的第一本書，給我很大鼓勵。

應邀澳洲 聯邦媒體擔任新聞主編，是另一轉折，當時還兼讀者文摘長期翻譯，妻並任民生報駐澳代表，全家生活舒適。非只如此，不時有些筆潤，最大的是1995澳洲聯邦文學獎首獎，30年前合台幣48萬元，當時澳洲的大麥克套餐號稱0.99元。那些年，工作，寫作，翻譯，游泳，高爾夫和橋牌賽，填滿生活作息。

施人慎勿念 受施慎勿忘

同一年香港 讀者文摘找我去磋談三天，希望我負責編務，為期十年。我考慮香港吃緊的工作，而且每半年要去紐約開會，還要常訪問各發行地，抽空回墨爾本家home leave，飛機往返很忙碌，這件事終未談成。當時Reader’s Digest與Life和Time，號稱美國三大雜誌，我頗看中他們有個18洞球場，但是香港紐約來回費時，加上公事，沒多少時間讓你耗在球場上。

設在首都坎培拉的澳洲國家大學Australian National University，世界排名16，邀我們去擔任駐校作家Writer in Residence。坎培拉與我所住的墨爾本相距很遠，周末返回，舟車辛苦，這件事竟然與編讀者文摘結局相同。我們在大學預定提供的宿舍裡住了兩晚，頗為舒適。

日後慎思，覺得不妥，我必是因為貪圖那區區「填滿生活作息」的享受，辜負了貴人。當年是怎麼告訴學生的，司馬光說，「由儉入奢易，由奢入儉難」，諾貝爾文學獎得主史坦貝克在小說裡，指點鄉人，「人們總在雨水豐沛時，忘了缺水的痛苦。」

又開年了，回憶一生的貴人，永存溫暖和感恩。「施人慎勿念，受施慎勿忘」，管他五子登科。

(2025開春淡水)