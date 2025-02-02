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地產投資／全美房市熱區 紐約州水牛城最被看好

編譯潘勛
位在紐約州極西部、全州第二大城市的水牛城(Buffalo)已崛起為全國2025年住居市場最炙手可熱城市，原因在房屋需求量高，但供應量少，房價飆上天。(路透)
位在紐約州極西部、全州第二大城市的水牛城(Buffalo)已崛起為全國2025年住居市場最炙手可熱城市，原因在房屋需求量高，但供應量少，房價飆上天。(路透)

Zillow網站指出，位在紐約州極西部、全州第二大城市的水牛城(Buffalo)已崛起為全國2025年住居市場最炙手可熱城市，原因在房屋需求量高，但供應量少，房價飆上天。

「紐約郵報」(New York Post)報導，每建造一棟房舍可創造兩個就業機會，水牛城經濟蓬勃，正吸引年輕家庭及專業人士前來，但城市的營造業要跟上十分吃力。結果便是水牛城房價2024年跳升6%，今年據估要再漲個3%。

房貸利率仍高 房市凍住

房市火熱也擴散到其他東北部及中西部城市如印地安納波里斯(Indianapolis)、普羅旺斯(Providence)、哈特福(Hartford)、費城；Zillow估計這些城市房價2025年要漲3%到4%。

同一時間，房貸利率依然很高，讓全國房市凍住，屋主被困在現有的房貸。

房地美(Freddie Mac)上周預測30年期平均房貸在6.91%，很多賣家根本不想入市。

Zillow首席經濟學者奧爾森(Skylar Olsen)解釋說，房屋需求堵住，讓新開工以吻合需求添增更多壓力，建設公司跟不上；水牛城之類地區、東北部很多地方卡住的狀況嚴重，現有屋主乾脆握著不賣。前述很多地區，新開工要趕上需求真的很吃力。

奧爾森表示，新建房屋目前很重要的原因，在目前屋主都被困住了，這個決定性要素，施加很大壓力在房價之上。

對有意願探索其他地區的購屋人，降價或許就在不遠處。

Zillow預測幾個城市的屋價將下跌，例如紐奧良、舊金山、聖荷西及奧斯汀，那些城市購屋競爭較不激烈；奧爾森表示，房屋較不競爭的市場，有較長時間做決定，待售屋留在市場時間較久，可以買到的也較多。

房價 利率 費城

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