理財百科／8祕訣 躋身401(k)百萬富翁

今日美國報去年底報導，據富達投資理財公司(Fidelity Investments)的資料，去年第三季的401(k)帳戶餘額超過百萬者達54.4萬人，高於三個月前的49.7萬人；此數字僅涵蓋富達所管理的退休 資產。

但僅極少的美國人能在401(k)帳戶或個人退休帳戶中儲蓄 100萬元，54.4萬人這個數字僅占富達所有401(k)帳戶的2%。

富達副總裁沙姆瑞爾(Mike Shamrell)表示，如果想成為百萬富翁，研究 401(k)百萬富翁的習慣是有價值的；他們多數是X世代或潮世代，平均儲蓄約26年，並將超過17%的收入存入退休帳戶，「他們是堅持到底的典範」。

想在未來躋身401(k) 百萬富翁？以下是八個祕訣。

1.及早加入401(k)：聯邦資料顯示，只有約半數美國家庭擁有退休帳戶。越早加入401(k)，成為401(k)百萬富翁的機會就越大，財務規畫師拉札洛夫(Peter Lazaroff)指出，退休儲蓄的首要原則是及早開始。

2.最大化雇主匹配(match)金額：多數401(k)計畫都提供匹配，雇主會依員工存入退休帳戶的金額提供一定比率的匹配。匹配等於是雇主送的錢，但許多美國人未充分利用；拉札洛夫說，這等於將此一福利拒之門外。

3.存下薪水的15%：財務專家多建議至少將薪資的10%存入401(k)，有了雇主的匹配以及個人再多存一點，10%很容易變為15%。財務規畫師科林·戴(Colin Day)說，如果能在30年內做到這一點，存款就有機會增長到7位數。即使一時存不了那麼多，也可將401(k)供款設定為每年自動增加1個百分點。

4.存到退休供款上限：如果預算足夠，應考慮讓退休儲蓄達法定上限。2025年401(k)供款上限將調高，60至63歲可多存1萬1250元，拉札洛夫說，退休儲蓄的終極目標應是盡可能存到供款上限。

5.離職時不要將401(k)變現：調查顯示，員工在離職時通常會將401(k)帳戶變現，這可能會損失數千元的複利。專家建議，離職時務必將401(k)帳戶「累計」存入IRA帳戶或下一份工作的新401(k)帳戶。

6.即使市場下跌也不要變現：在熊市期間，有些人會將退休儲蓄變現，希望避免更大的損失；但專家表示，如果想成為401(k)百萬富翁，明智的做法是度過這些低迷時期。雖然經濟衰退會降低退休帳戶的價值，但不會改變擁有的股票或共同基金數量；將這些股票視為母雞，在不景氣時，母雞會減重，但總有一天會再次變肥。

7.不提早動用401(k)：提早提款(59歲半之前)會損失提取金額的10%費用。如果稅率是15%，提前領取等於損失了25%的錢。例外的情況是，首次購屋或有緊急情況，可以只為提取的金額繳納所得稅；但401(K)的最大目的是讓錢留在帳戶中直到退休。

8.不要停止儲蓄：富達的401(k)百萬富翁平均已儲蓄約26年，如果從20幾歲開始儲蓄，到60幾歲退休，可輕鬆地累積30年的401(k)儲蓄。拉札洛夫表示，這印證一句老話，要在乎的是「留在市場的時間」而非「進入市場的時機」。