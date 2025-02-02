新聞眼／急難救助包「打包」生機 生存專家推薦這些包

Uncharted Supply的Seventy2兩人用求生背包。(圖取自Amazon.com)

遇上緊急事故時，安全總比留下遺憾好。紐約郵報報導，氣候相關的災難、飆升的犯罪率以及全球各地的區域衝突，預測在未來幾年內，全球事故與緊急狀況相關的安全議題將持續受到關注。

儘管聯邦緊急事務管理署(FEMA)建議，所有美國人都應遵循12步指南來為緊急情況做好準備，但根據疾病管制與預防中心(CDC)的資料，近半的美國成年人在發生緊急事故時仍未準備好資源與應變計畫。郵報訪問了幾位生存專家，以下是他們推薦的最佳急難救助包。

1 最佳整體應急包：Uncharted Supply的Seventy2兩人用求生背包 ($400)

如果經常從事戶外活動，就需要一個實用的求生包，在健行、登山或雪地健行時不會拖累前進的腳步。Seventy2兩人用求生背包是專家眼中的首選。它防水、線條流暢，最重要的是，精心設計能夠在遇到急難時提供幫助。

除了足夠兩個人使用的食物之外，背包裡還包括過濾水設備、急救箱、帳篷、毛毯、工具和幾乎兩份生存三天所需的所有物品。它最精巧的特點之一是可拆卸的帆布內裡，上面印有逐步應變指南；從保暖到在各種情況下使用急救箱，涵蓋了所有如何熬過夜晚的基本知識。

雖然這是筆不小的花費，但這是為兩個人而準備的，且它所含有的一切，讓人不需在旅途中攜帶太多其他物品。一位消費者留言說，這是他希望永遠都不要用上的好禮物，是個精心規畫、有組織的求生包。

First Aid Only的299件多功能緊急急救箱。(圖取自Amazon.com)

2 最佳家用應急包：First Aid Only的299件多功能緊急急救箱 ($18.52)

即使不熱中戶外冒險，First Aid的這款急救箱也很適合放在家中、辦公室或車上。它包括阿斯匹靈、紗布卷和紗布墊、傷口封口條、BZK消毒紗布、繃帶和其他大量物品，可在意外發生時派上用場。體積小巧，適合放在車內雜物箱、背包或手提袋中，亞馬遜網站上有超過6萬人給予五星評價。

購物者誇讚它是旅行或周末露營時的好幫手，如果需要特定的醫療處理，只需增添幾件物品就可應付。其中一人表示，他買這個是給家人準備應急包的基本裝備；即使不是個很會操心的人，但對應急包來說，它很夠用。

Augason Farms的72小時4人應急食物儲存包。(圖取自Amazon.com)

3 最佳地震 救難包：Augason Farms的72小時4人應急食物儲存包 ($90)

這款72小時4人應急食物儲存包是家庭或小型團體的首選，可在發生地震等緊急事故時提供可靠、營養且方便的食物。可為四人提供足夠三天食用的食物，包括多種容易準備且富含必要熱量與營養的乾燥食物，其中有炒蛋、燕麥片與義大利 麵等，提供多樣化的選擇，讓人在危急時刻能夠飽腹。

保存期限長是這個食物包的一大優點，如果儲存得當，保存期限可長達25年。無論是準備應付地震、颶風 甚至停電等自然災害，都是理想的選擇。食物密封在耐用防水袋中，確保長期保持安全新鮮；食用簡單，只需用水即可烹煮。一位給予五星評價的顧客表示，份量合適、價格實惠，「我很滿意」。

Sirus Survival的72小時緊急求生包。(圖取自Amazon.com)

4 最佳颶風救難包：Sirus Survival的72小時緊急求生包 ($150)

若需要更全面的戶外應急包，可考慮這套72小時求生裝備。它兼具緊急食物包的功能，內含可供兩人、72小時用的食物與水，以及基本工具和醫療照護； 此外，還有收聽天氣預報的收音機、緊急避難棚、點火器與迷你電鋸。

一名消費者表示，她喜歡所有東西都十分小巧，即使涵蓋了所有物品，這個背包仍有足夠的空間讓她添加個人物品。

HIHEGD 250件求生包。(圖取自Amazon.com)

5 最佳緊急疏散包：HIHEGD 250件求生包 ($50)

這款求生包採用易於攜帶的背包款式，是送給父親、野外求生者或為了隨時作好準備者的最佳禮物。有黑色、迷彩棕與迷彩黑灰三種顏色可供選擇，可容納的裝備之多令人難以置信。

除了急救箱之外，還有可摺疊的鏟子、多功能斧頭、帳篷與毯子、照明燈、雨衣，一應俱全；無論遇上災難或是迷失方向，都能提供應急所需，直到救援人員來到。

一位購物者留言說，完美的應變必需品，絕佳的儲存空間，能發揮最大功用，「強烈推薦在颶風、龍捲風、洪水或停電情況下使用」。