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美國現象／總統山原來不只頭部？ 雕塑家未竟之夢

編譯周靜芝
拉什莫爾山上巨大的總統頭像是美國歷史的象徵。左起依序是華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯福總統。(路透)
拉什莫爾山上巨大的總統頭像是美國歷史的象徵。左起依序是華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯福總統。(路透)

拉什莫爾山(Mount Rushmore)上巨大的總統頭像是美國歷史的象徵，但許多美國人可能不知道，坐落在南達科他州黑山(Black Hills)山區頂上的，只是雕塑家博格勒姆(Gutzon Borglum)原始構想的一部分。

拉什莫爾山上巨大的總統頭像是美國歷史的象徵。左起依序是華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯...
拉什莫爾山上巨大的總統頭像是美國歷史的象徵。左起依序是華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯福總統。(美聯社)

總統頭像只是一部分

每日郵報報導，在華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯福總統60英尺高的岩石頭像背後，隱藏著一個雄圖未竟、夢想未成的故事；博格勒姆最初對紀念碑的願景遠比今日的四個標誌性頭像更宏大、更複雜、更大膽。

1923年，南達科他州歷史學家羅賓森(Doane Robinson)構思在猶他州峽谷地國家公園被稱為「針群」(The Needles) 的高聳花崗岩尖峰上，雕刻從原住民婦女薩卡加維亞 (Sacagawea) 到水牛比爾 (Buffalo Bill Cody) 等西部開拓史上的英雄人物形象。

但博格勒姆有著不同的夢想，他拒絕了羅賓森的提議，認為那是「錯置的圖騰柱」。相反的，博格勒姆認為拉什莫爾山像一幅畫布，可在上面刻下象徵國家認同、且可流傳久遠的故事。

他最初的計畫是雕刻一座延伸的紀念碑，除展示四位總統的完整身軀，再配以高達120英尺的高聳石碑，記載美國從獨立宣言到從法國人手中購買路易斯安納的里程碑。博格勒姆稱，美國將沿著這條天際線前進，並希望這座紀念碑可媲美埃及金字塔。

1929年7月22日的照片中，雕塑家雕塑家博格勒姆(Gutzon Borglum...
1929年7月22日的照片中，雕塑家雕塑家博格勒姆(Gutzon Borglum，左)正在指揮鑽探工人雕刻華盛頓總統的頭像。(美聯社)

工匠吊掛峭壁雕刻

雕刻工程於1927年開始，不但是項大膽又具挑戰性的壯舉，且十分危險。工匠們需綁著安全帶、高吊在峭壁上，用炸藥與錘子「將歷史雕刻在石頭上」。

他們所面對的挑戰，不僅是不穩定的花崗岩，還有即將爆發的金融危機與第二次世界大戰的烽火。

每位總統呈現從頭至腰部的原始雕刻計畫，很快就在飽受挫折的壓力下崩潰；在岩石碎裂四散下，不得不重新設計。

華盛頓的雕像最先完成，並於1930年7月4日揭幕；但當傑佛遜最初的頭像被發現是安放在不合適的花崗岩上時，他的臉被炸平，並在另一面重新雕刻。林肯的頭像取代了博格勒姆計畫中的美國歷史石碑。

2018年6月14日，在南達科他州拉什莫爾山國家紀念碑，來自40個不同國家、近1...
2018年6月14日，在南達科他州拉什莫爾山國家紀念碑，來自40個不同國家、近170名新美國人宣誓入籍。(美聯社)

資金與戰爭 改變計畫

每一次的調整、重置與妥協，都一步步「侵蝕」博格勒姆的偉大願景。偉岸的總統身軀是博格勒姆最初構想的核心，但隨著資金減少與戰爭迫近，不得不放棄了。

博格勒姆將注意力轉移到一個密室：檔案大廳 (Hall of Records)。這個隱蔽的地下室計畫建在林肯頭像後方，旨在為後代保存美國最神聖的文件與藝術品，有如未來文明的歷史保險庫。但隨著資金耗盡，國會下令將工作重心僅放在頭部。

直到1998年，博格勒姆的這個夢想才得以實現。大廳的入口處安置了一個鈦金屬保險庫，裡面存放著歷史文件與檔案，向雕塑家不屈不撓的雄心壯志致敬。

14年後，拉什莫爾山於1941年10月31日宣告「完工」，博格勒姆已於同年3月過世。

1992年6月15日的照片中，國家公園管理局人員正在修補傑佛遜總統雕像的面部。(...
1992年6月15日的照片中，國家公園管理局人員正在修補傑佛遜總統雕像的面部。(美聯社)

2005年7月18日的照片中，工作人員正在清洗林肯總統雕像的鼻子。(美聯社)
2005年7月18日的照片中，工作人員正在清洗林肯總統雕像的鼻子。(美聯社)

隨著歷史的發展，大眾對拉什莫爾山的看法也在改變。一度是大膽、先進的紀念碑，捕捉了美國從建國至今的象徵；今日，幾乎沒有遊客意識到他們眼前所見的巨大頭像，其實只是博格勒姆宏圖的一部分。

儘管當初曾面臨種種挑戰，拉什莫爾山仍然是堅韌與藝術的具體證明。每年有近300萬名遊客湧入這座也被稱為「美國總統山」的勝地。

它的存在也激發了其他雄心勃勃的計畫，懷俄明州議員哈許曼 (Steve Harshman) 建議建立一座類似的紀念碑，以美國歷史人物為主題，包括美洲原住民領袖，並在2026年「獨立宣言」250周年時完成。

2020年7月3日，當時的川普總統在參觀拉什莫爾山。(美聯社)
2020年7月3日，當時的川普總統在參觀拉什莫爾山。(美聯社)

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