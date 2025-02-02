城鎮傳真／放慢腳步 遊古鎮查爾斯頓

查爾斯頓的街道。(作者提供)

行走在這樣的街道上，你會看見馬車與汽車同行，汽車跟在馬車後面慢悠悠地走，既不按喇叭，也不忙超越，最多在某個拐角處，選擇另一條道路，與馬車分道揚鑣。

你會看見城市的敞篷遊覽車，不緊不慢地從你身邊駛過，車上的導遊手持小麥克，眉飛色舞地講述城市故事，而敞篷車上的遊客們快樂地朝你揮手。

你會看見街兩旁的建築，每一幢外形都各不相同，有些牆面故意的斑駁陸離，有些屋頂爬滿古銅色的枯藤，讓你從中體會到歷史滄桑。

你甚至會看見，某條小巷竟然不是現代人走慣了的水泥路，而是幾百年前的青石街，因為年代久遠，地面已經凹凸不平，你還得留意磚縫間長出來的青苔，免得不小心打滑。

查爾斯頓海港。(作者提供)

南卡海邊小城 1670始建

這就是查爾斯頓(Charleston)，南卡羅來納州 的一個海邊小城。它始建於1670年，一群來自英國小鎮查爾斯頓的移民者，因為思念故土，就把這個美洲大陸上的新城用他們家鄉的名字來命名，成為英國殖民地的一部分。瞭解美國歷史的人都知道，在獨立戰爭期間曾發生一場驚心動魄的「查爾斯頓圍城戰」，英國國王派軍艦圍攻查爾斯頓要求獨立的「叛民」，城裡居民奮起抗爭大獲全勝，最終在查爾斯頓上空飄起了自由的旌旗。

查爾斯頓海邊棧道。(作者提供)

不但是獨立戰爭，在南北戰爭期間，查爾斯頓也是一個名聞遐邇的地方，因為打響南方軍隊反叛第一槍的地點，就在查爾斯頓離海岸不遠的一座古城堡裡。

歷史事件遺址 神秘光彩

悠久的歷史故事，重大事件的發生地，古砲臺的遺址，都給查爾斯頓披上了一件神秘的外衣，而這個城市長久以來被悉心保護的城市建築，更加有著迷人的光彩。

南卡州第一任州長John Rutledge 1776年的家。現在是旅店。(截自谷歌地圖)

我在查爾斯頓下榻的旅店是百老街116號，這其實不是一個現代意義上的旅館，而是一幢私人住宅，裡面只有18個房間出租給遊人。這是查爾斯頓最令人興奮的下榻之處，因為它不是一般的私人住宅，而是南卡州第一任州長John Rutledge 1776年的家。這座已經200多年的建築，外觀端莊典雅，裡面裝修也十分舒適美觀，選擇這裡下榻，不僅因為它在城中心出遊方便，更因為它是一個可以娓娓講述故事的地方。

116號對面的117號，是John弟弟的住宅，他也作過一任南卡州的州長，這倆兄弟都是美國憲法的簽署人之一。在全美國，當年55位憲法簽署人有16位的私家住宅保存至今，都成為歷史保護文物。這一幢116號住宅，雖然是以旅店的形式出現，但依然是受保護的文物，每隔一段時間，旅店就要投入固定資金修繕，以確保它完好如初。辦入住手續的時候，前台服務小姐非常自豪地說：「你們住的是我們旅店最豪華套間，當年女主人曾在這裡招待過喬治‧華盛頓總統用餐。」我相信這位服務小姐也一定很自豪自己能在這樣的地方工作，以這樣的方式與歷史上的偉人有連接。

查爾斯頓的小亞瑟·羅芙奧大橋。(取自維基共享資源／bbatsell)

200年以上建築 隨處可見

在查爾斯頓，像這樣200年以上的建築隨處可見，這在美國其他地方是少有的。這與很早以前查爾斯頓市政府的遠見卓識有關。獨立戰爭時期的查爾斯頓，是與波士頓 、費城 並列為全美人口最多的三大城市，南北戰爭之前，按人均收入來看，它也是全美最富裕的城市。有這樣的基礎，它早該成為全美最現代化的大城之一。然而，1930年代，查爾斯頓市政府卻頒布一條法案，城中心不允許建高樓，城區裡凡75年以上的房屋也不允許推倒，只能在原有的基礎上維修，這條法案受到民眾的投票支持，這使得查爾斯頓沒有像紐約、波士頓那樣高樓林立，固定人口始終控制在5萬左右。

除了城中心被保護，查爾斯頓的周邊環境也都保持著極美的生態。這裡有一個超過300年的種植園，它的歷史比美國建國史還要長。裡面最著名的是活橡樹(LiveOak)，許多樹齡都超過500年，這種樹最久可以活2000年。這個種植園經歷了獨立戰爭、南北內戰，種植園也幾度易主，但它卻保存完好，連主人居住的房屋都保留了原來的格局。

美國雖然是一個只有200多年歷史的國家，但他們對私有財產的保護，卻像保護文物那樣認真，而這些被保護的景觀，也終將成為歷史的文物。

特色美食、購物 錦上添花

如果說歷史的遺蹟，和城市古老的建築，是查爾斯頓最為迷人之處，那麼美食的聞名，和購物的新奇又為它錦上添花。

查爾斯頓的街道的彩虹屋。(取自維基共享資源)

這個只有5萬人口的小城，餐飲業極為發達，城中心的國王路上，餐館幾乎是一家接一家。這要追溯到35年前，查爾斯頓遭遇了前所未有的海上颶風，整個城市的建築都受到大面積損壞，那些75年以上的老房子又不能推倒，只能在原有的格局上重修，這樣花費了極高的代價。居民們為了收回成本，紛紛把臨街的房屋改造成回報率高的餐館或食品小店，競爭激烈促使每一家都不落俗套，致力於打造自己的特色，這使得查爾斯頓的餐飲極富南方特色，令遊客讚不絕口。

除了餐飲，這裡購物也十分獨特，城中心兩條交叉的路，一條國王街，一條市場街。國王街上有許多像LV、J.Crew這樣的高檔名牌專賣店，而市場街則是集市大排檔，從1807年開業以來，除了禮拜日，每天都開張，周末還有夜市。集市裡一家挨一家的攤位擺放著各種各樣的小物件，從家居日用品，到服裝、飾物、藝術、工藝品，應有盡有，有些還是本地特產，比如一種用查爾斯頓海邊生長的甜草編織的籃子、果盆、玫瑰花，別的地方見都沒見過。這些商品琳瑯滿目，價廉物美，吸引了眾多遊客。

行走在查爾斯頓的街道上，慢慢體會這座迷人的小城，歷史和現實交縱生出的五彩繽紛，會給你的心靈帶來激盪。哪怕你是來自人潮洶湧的大城市，早已習慣了行色匆匆，走在這樣的街道上，你也會情不自禁放慢腳步，情不自禁對周圍產生好奇，情不自禁地想：這樣的慢生活，多麼令人嚮往。