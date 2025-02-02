我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

消費／LV再攜手村上隆 重現千禧懷舊風

編譯周芳苑
相隔20多年，日本藝術家村上隆再攜手路易威登。（美聯社）
相隔20多年，日本藝術家村上隆再攜手路易威登。（美聯社）

在千禧世代懷舊風潮下。時尚名牌路易威登(Louis Vuitton) 與日本藝術家村上隆(Takashi Murakami)再度合作，預訂2025年元旦配合時尚資優生千黛亞(Zendaya)主導的宣傳活動，重新展售20多年前合作的Louis Vuitton x Murakami藝術風系列商品。

村上隆和路易威登董事長兼執行長貝卡里(Pietro Beccari) 接受媒體WWD採訪，談到藝術家和奢侈品牌奠定合作基礎的商品系列20多年後重現；貝卡里說，年輕人重新擁抱20多年前那個時代，這次再合作，希望與他們連結。

Louis Vuitton x Murakami系列預訂下週在全球七大城市推出快閃活動，地點包括咖啡館、電影院、護理站和自動販賣機等，購買該系列單品的顧客可贏得貼紙等禮物、電子寵物(Tamagotchi)或集換卡牌。

重新登場的這一系列商品將於1月和3月分兩次發布，共有200多款式，涵蓋品牌標誌性City Bags、絲巾、太陽眼鏡、時尚珠寶、運動鞋、香水瓶和滑板等各式配件。

原創設計Monogram Multicolore 在2003年春季時裝秀上登場，由時任創意總監馬克·雅可布(Marc Jacobs) 設計，一推出便大受歡迎，若干名媛如希爾頓(Paris Hilton)、卡戴珊(Kim Kardashian)都曾穿搭亮相，一年內銷售額超過3億元。

在網路世界裡成長的千禧世代如今擁抱2000年代初懷舊光芒，村上隆原創合作商品、以及Cherry Blossom、 Monogramouflage等後續系列商品在二手市場需求熱烈，為懷舊系列重登場鋪路。

貝卡里說，路易威登與村上隆都注意到復古和二手市場瘋狂崛起，名人自豪的從衣櫃裡取出並重新帶上色彩繽紛單品；他們也因此搭復古風。

村上隆去年要求在日本京都京瓷美術館(Kyoto Kyocera Museum of Art)用路易威登舊款設計 Vuitton Monogram Multicolore與雕塑品「 Flower Parent and Child」一起展示，貝卡里立即同意。

路易威登與村上隆上一波合作2010年正式結束，合作款商品自2015年起逐步從商店中撤出；面對懷舊品重新登場，今年62 歲的村上隆說，這似乎是非常自然的事情，他在Instagram上有260萬粉絲。

日本 電影院 寵物

上一則

移民專頁／EB-5詐騙多 仍是熱門綠卡路

下一則

消費／無酒月解饞 冰淇淋添酒香

延伸閱讀

堵車費上路 地鐵乘客增多 外圍卻更堵

堵車費上路 地鐵乘客增多 外圍卻更堵
堵車費生效上班首日 通勤時間銳減 民眾蜂擁申請E-ZPass

堵車費生效上班首日 通勤時間銳減 民眾蜂擁申請E-ZPass
喚起千禧懷舊情 LV、村上隆20年後再攜手

喚起千禧懷舊情 LV、村上隆20年後再攜手
耗資10億、全球首座垂直電影製片場 皇后區竣工

耗資10億、全球首座垂直電影製片場 皇后區竣工

熱門新聞

先生做完白內障手術，回家後出現嚴重的全身肌肉無力，並摔了一跤；此為示意圖。(圖／123RF)

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

2025-01-26 10:18
示意圖。（Image by congerdesign from Pixabay）

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

2025-01-26 01:21
線上支付方便，但詐騙也多。(美聯社)

詐騙ing／線上付款陷阱多 5招自保

2025-01-26 01:21

理財百科／川普2.0時代 影響海外退休族的3件事

2025-01-26 01:16
芬太尼氾濫對美國社區影響嚴重，成為美國社會的一大危害。（圖／123RF）

封面故事／從止痛到奪命 芬太尼吞噬年輕人 成社會一大危害

2025-01-26 10:48
「中國佬大亨」劉興，約攝於1910年。(作者提供／劉興家族檔案)

人物／百年前在美開罐頭廠、銀行、郵船公司…劉興成華人實業先驅

2025-01-26 11:38

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」