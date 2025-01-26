生活／老公生大病 使用紅藍卡沒花1分錢

先生做完白內障手術，回家後出現嚴重的全身肌肉無力，並摔了一跤；此為示意圖。(圖／123RF)

人的一生不可能不會經歷一些或大或小的疾病，但生病後如何獲得最好的、及時的個人承保醫療系統的幫助和服務，讓生病的人身心可以完全的康復，同時把可能需要自付的醫療費用降到最低，絕對是我們生活在美國的人一個非常大的挑戰。

最近我80歲的先生經歷了一起嚴重生病事件，全程享受到聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )的治療和護理；但在大部分人都不是非常理解的情況下，我不得已的邊走邊學去瞭解其法律規則，及不斷的詢問聯邦醫療保險醫務人員，盡力討論澄清，才能獲得所有需求的保障和福利 。

將近四個月後，我先生終於幾乎完全康復了，他在沒有助行器的情況下，能夠自己走路，精神上恢復到可以正常的與人溝通說話。雖然整個過程非常繁瑣耗時，加上家人的身心疲憊，最重要的是，我們完全用到了聯邦醫療保險承保下的福利，沒有花到一分錢，所以我希望借此篇文章分享給大家這次在美國親身的經歷。

摔跤意識錯亂 查無病因

2024年，我先生做了個右眼白內障手術，這是一種常見的手術，通常只需要輕度鎮靜劑，眼科醫師去除了壞晶狀體並安裝新的人工晶狀體，在短時間內就能夠用新的眼睛看清東西了。大多數人不會有很多手術後遺症，出乎意料的，我先生回家後一小時內出現了嚴重的全身肌肉無力，不能起床，和明顯的看出有些語無倫次及精神意識錯亂的症狀。

那天晚上，他在浴室裡摔了一跤，我們把他送到醫院急診室；然而，經過大腦的CT掃描沒有看出任何損傷。回家後第二天晚上，他再顯示出語無倫次的意識錯亂，我們又把他送到了急診室，這一次住院三天中檢查了全身一切生理系統，醫師排除了發生中風 的可能性，雖然可能有輕微的動脈硬化，但沒有任何出血或血凝塊跡現象，這對他的年齡來說應該還算正常。

那麼是不是他有其他原因或隱藏的疾病，導致他的嚴重全身肌肉無力和明顯的語無倫次及精神意識錯亂？

唯一的線索，從神經科醫師的檢查，他的大腦前面額葉有一些萎縮現象，對於一個80歲的人來說，這也是正常的衰老現象，表現出來的很像失智，但沒有阿茲海默症的跡象。

我們都鬆了一口氣，雖然我們家人高度懷疑，這些症狀來自手術時使用的麻醉藥物中毒，導致了嚴重的腦病變相關的副作用，我們還是一直懷著可以找到病因的希望，來協助他的肌肉恢復，能下床走路，或自己去洗手間，好好照顧自己。

門診或住院治療 大不同

經過三天的物理治療和其他輔助療法後，醫院的個案經理(Case Manager)告訴我們，他們會準備讓他出院回家，讓我們自己安排之後的康復治療。

我感覺很意外，不知從哪時，我開始注意到醫院和醫療保險系統出現的問題，因為我沒有看到醫師做出令人信服的病情診斷及該有的專注治療；所以我提出了各種爭論，堅決不同意、不接受醫院個案經理的建議。據我所知，我們家人不可能有專業康復治療的技能和體力，所以我確定先生不可能回家後，能在家接受到適當的家庭治療，獲得完全恢復。

我們還發現了一個漏洞，我先生住院開始時是接受門診治療(outpatient)，不是住院治療(inpatient)。這些名稱或術語的正確，對醫療保險規則非常重要，因為實際上門診住院治療僅允許三天，出院後他是沒有資格接受任何繼續醫療保險承保的康復治療。

因為我先生還沒有康復，在不完全瞭解醫療保險制度全部相關規則的情況下，我堅決不同意醫院的建議，我要求換一個新的案例經理。幸運的，這位女士有較多的專業知識和經驗，她建議我們可以要求住院醫師，正式接納我先生繼續「住院治療」至少三天；如果沒有改善，醫師可以建議三天後將他轉介到醫院外面的康復中心繼續治療，這些都可以由醫療保險承保。

最後，我們得到了案例經理和住院醫師的理解，建議三天住院後，我們可以轉移到醫療免費的康復中心繼續治療。

有的康復中心看來設施環境相當高檔，但醫療專業仍需接受考驗；示意圖。(圖／123RF)

康復中心醫療的折磨

通過醫院個案經理的介紹，我們參觀和面談了在家附近所有五星級私人康復中心設施。原來這些設施都是通過州政府評定星級的，從表面上看，五星級的設施環境都相當高檔，有非常漂亮舒適的景觀和病房，我們選擇了一個像鄉村俱樂部的康復中心，離家只有六分鐘的路程。

我先生住進一個非常豪華的套房，有一個大客廳和大臥室或病房，可以推輪椅活動，也可俯瞰外面美麗的花園和聽到鳥兒的啁啾歌唱；自然的我們希望有一個非常好的設施來繼續醫療和快速康復。

誰知道，另一類折磨開始了。

雖然有常規的物理治療、生活技能訓練和言語治療，康復中心的員工有好幾層不同管理操作；例如，每周只有一名醫師查病房，數量有限的護士輔助人員，按照不同管理的指示進行有限的操作服務。多數醫師和護士帶有外國口音；最奇怪的是，大多數的員工們對病人沒有我們預期的專業或熱情和關心，治療安排從不按時，床單或毛巾也沒有每天例行按時更換。

亂打胰島素 嚇出一身汗

最糟糕也最恐怖的是醫療問題。由於我有醫學背景，每天都查詢我先生是不是都按時服藥和接受康復治療。特別是我先生患有糖尿病，每天需要按時三次飯前、睡前抽血測量血糖，並注射適當劑量的胰島素來控制血糖水準。

有一天，一名護士不小心透露出，她漏掉了上午的胰島素注射，為了彌補錯誤，之後就注射過量的胰島素，導致血糖降的太低；當然幸運的，我先生注意到了，雖沒有危及生命，實在很令人擔心的出了一身冷汗。

當我向康復中心投訴抱怨這些醫療問題時，醫師和管理員不但不同意，還認為我們態度非常粗魯；他們說，我們可以隨時要求轉移到其他康復中心，我馬上不同意。首先，我告訴他們，因為我們的投訴是有證據的，搬出去不應該是我們的選擇，也不應是他們康復中心醫療服務應該有的解決方案，所以我要求他們必須馬上糾正和改進他們的操作，來保護患者。

此外，我還向郡政府和州政府的有關部門，報告了他們的操作和醫療服務表現的問題；州政府的反應是，他們將很快派檢查員檢查該康復中心設施和醫療問題。當然，第二天開始，康復中心做了明顯的改善，但可悲的是，這也是短暫的。

在康復中心，除了家人的長時間關懷和監控，另外我們也自費聘請了外面看護來加強日常病人護理；我們經驗的結論是，雖然耗時且身心疲憊，每天家人的細心照顧和看護管理，實際上是快速康復最重要的因素。

家庭康復醫療的體驗

我先生在康復中心住了五周，雖然恢復得有起色，但不是完全康復，他只能在一些幫助的情況下自行短距離的行走。因為如此，康復中心醫師建議了我先生離開中心後，繼續在家中接受美國醫療保險提供的30-60天家庭護理康復服務。

根據美國醫療保險法，出院時，我們還可以免費訂購病床、輪椅等小型設備，在家中繼續進行康復治療。這種安排的關鍵目標是，希望因此患者不會再次跌倒受傷，再次需要住院專業護理，或再次去康復中心護理。

美國醫療保險法規的事實是，每次生病受傷事件的醫療，需要時每個人都可以在全額醫療保險下，在醫院和康復中心接受長住達100天的免費醫療。如果在離開康復中心後60天內，不小心再次住院或進入康復中心治療，將不再承保在醫院和康復中心醫療保險範圍內，需要自己或其他的保險來支付費用。

此時，另一個醫療保險福利是，病人離開康復中心後，必要時，美國醫療保險可提供30-60天的前往患者家中康復服務。也就是說，通過他們的評估，康復中心可將患者轉介給合格的第三方醫療保險，家庭護理服務所的康復治療； 每周可進行至少2-3次家訪，包括熟練的護士訪問、物理治療、言語和職業治療，以協助在家中的康復。這是完全免費的。

我們覺得醫療保險的家庭護理服務人員可能沒有非常頂級的專業人士，但他們相對的還是非常負責任和友好。我先生很接受這些專業人士每次一小時的護理訪問，也最終慢慢地恢復正常的身體活動和精神狀態。

更理解醫療保險

將近四個月的折磨之後，我們感覺就像經歷了一場大翻車，精神上憂慮不斷，身體上疲憊不堪，但很安慰的看到一切都在改善並恢復正常，尤其是對美國醫療保險制度的理解，讓我們對美國醫療制度增加信心了。

實際上，我們在美國工作期間，長期的從薪水中被政府扣除了醫療保險費用，直到我們自己達到65歲後生病時才能正式使用獲得一些福利受益。不能否認的，這項醫療保險系統，真的是美國政府長時間專業計畫出來的，非常負責的為病人或患者醫療需要考量的。

我們很高興的，沒有花到一分錢，能完全使用該系統來滿足這一次家人生病的需求。經由這篇文章，也希望我們仍然應該在需要時，多瞭解有關醫療保險系統資訊，上線查詢或隨時詢問醫療人員相關詳情。毫無疑問的，有時候現實總會有和預期有差距，而導致困惑，需要時可挺身而出提問各種懷疑，以保護我們應該有的權益。美國仍然是一個非常講法理的國家。