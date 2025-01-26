封面故事／類鴉片興奮劑藥丸 恐含致命芬太尼

聯邦緝毒署在紐約查獲的芬太尼毒品。(路透)

聯邦檢察官韓達尼(Alamdar Hamdani)說：「你們的孩子認為，他們服用的不過是Percocet、Oxycodone、Adderall等類鴉片興奮劑。殊不知，得自朋友手中的這些藥丸，含有芬太尼。結果有些人服用後，第二天就不再醒來。奉勸家長，吃了一顆毒品 丸不應當作死刑，但應設法戒掉。」

韓達尼說，大批毒品可能流入社會，不過確切分布何處，無從得知。政府希望家長多和子女溝通，讓年輕人了解芬太尼的危險與害處。

聯邦探員去年7月逮捕一名華裔 男子方民肅，他主導的製毒行動屬美國史上最大規模之一。緝毒局局長米爾格拉姆(Anne Milgram)也表示，方民肅進口2000多公斤的芬太尼前體化學物，數量足以製成好幾百萬顆毒藥丸；是緝毒局歷來查獲最多芬太尼前體化學物的沒收行動之一。

根據起訴書，方男和同謀者從中國進口製造芬太尼的原料到美國，接著送到墨西哥 加工成藥丸，然後運回美國銷售。調查人員說，方及同謀者用假標籤、謊報貨品內容、混雜產品等方式，逃避美國的法規，這些芬太尼產品遂得以躲過詳細的檢查，流入美國市場。