封面故事／從嚐試到上癮 子女碰毒 家長怎麼救？

從2013年開始，芬太尼致死案例較之前快速成長。（圖／123RF）

紐約幾位心理專科以及內科醫師表示，診所裡的醫師很難見到這類芬太尼(fentanyl) 成癮患者，因為他們需要去專門的機構接受治療。另外，這些專門的治療機構也對患者的資訊保密，因此很難取得他們的資料。記者與紐約州衛生局和紐約市衛生局聯繫，尋求華人 濫用的芬太尼資料，但截至發稿時，沒有收到州衛生局回音，市衛生局僅提供一般資訊。

紐約佩斯大學(Pace University)健康科學系副教授史律說，許多年輕人就是從聚會上開始嚐試鴉片類藥物(Opioids)而成癮的。目前，許多非鴉片類違禁藥物中都混入了芬太尼。由於它具有提升「欣快感」的作用，有些年輕人用它追求飄飄欲仙的欣快感。與其他族裔相比，亞裔在芬太尼濫用上要「好一點」，華裔和日裔比較好，沾染芬太尼的較少。他指出，預防芬太尼成癮的方法就是「避免接觸芬太尼」。

★新型芬太尼 易上癮致命

史律博士的研究內容包括成癮者的言行、成癮至過世前的成本計算，包括精神服務、電子治療、治療後協助復原。目前，美國的藥物成癮主要是鴉片類藥物，芬太尼是其中的一種。他研究後發現，鴉片類藥物一旦成癮，很難治癒，且復發率達50%。他指出，芬太尼的挑戰已經不僅僅在於鴉片類藥物的上癮，而是它的毒性強，「有人服用一點就能致命」。

他表示，不管是華人移民第一代，還是美國出生的第二代，都不太能融入美國社會某些場合。華人父母常擔心孩子在學校社交不夠，不被邀請參加同學派對。「不被邀請雖然未必是好事，但從預防芬太尼成癮角度看，可能對華人孩子起到保護作用。」

芬太尼濫用後常會產生精神和行為障礙，需要看醫師。如果發現孩子有芬太尼症狀，就要帶他們去看家庭醫師。他說，剛開始濫用鴉片類藥物時，家庭醫師就能解決，言行嚴重者要看精神科醫師。但是，華人家庭對看精神科醫師有恥辱感，擔心去看精神醫師影響孩子的未來，拒絕就醫往往耽誤了治療時機。

他說，若是最初時不治療，孩子上癮了就會去街頭買藥，滿足毒癮。因此，華人家長發現孩子精神行為出現異常，要帶他們去看精神科醫師。「如果需要戒毒，要送他們去專門的戒毒機構戒毒。」

非法製造的芬太尼可以是液體、粉末或壓成藥丸。（圖／123RF）

★濫用藥物者 有三種跡象

紐約州衛生局網站(www.health.ny.gov)刊登文章稱，全國因吸毒過量死亡人數創歷史新高。其中芬太尼和賽拉嗪(Xylazine)等有害添加劑的普遍存在與不受管制的毒品 供應，導致吸毒過量死亡人數上升。在可卡因、海洛因、搖頭丸中都發現了添加劑。它們被壓成藥丸，人們無法透過視覺、嗅覺或味覺來檢測。「這增加了使用毒品的人過量服用的風險。」

鴉片類藥物是一類可減輕疼痛(包括身體疼痛、心理疼痛和情緒疼痛)的物質。鴉片類藥物可以是天然存在的、半合成的(在實驗室中製造，但結構類似於天然的)或合成的(在實驗室中製造，結構不同於天然的)。目前，最常用的鴉片類藥物是：處方鴉片類藥物、海洛因和非法製造的芬太尼及其類似物。

鴉片類藥物進入人體後，可以附著在大腦中的鴉片類受體上以減輕疼痛，但會引起嗜睡等其他影響。服用者可能會對鴉片類藥物產生生理依賴，在服用或使用期間出現鴉片類藥物戒斷症狀，並最終發展為鴉片類藥物使用依賴，即上癮。

非法製造的芬太尼及其類似物比合法生產的鴉片類藥物的藥效更強。芬太尼在美國各地的分布愈來愈廣泛。它通常被添加到其他物質中或完全取代其他物質。「這是在街頭經銷商或終端用戶不知情的情況下進行的。」含有芬太尼或其類似物的物質，即使是非常少量，也會大大增加過量和死亡的風險。

非法製造的芬太尼可以是液體或白色或棕色粉末、壓成藥丸，通常被故意地標記為真藥，如奧施康定(OxyContin)或贊安諾(Xanax)，與其他非法物質混合，包括海洛因、甲基安非他命和古柯鹼。鴉片類藥物使用者會出現以下的跡象，包括身體、行為及環境變化的標誌。

1.身體跡象：食欲不振、體重減輕、強烈的流感樣症狀(惡心、嘔吐、出汗、手抖、瞳孔擴大)與鴉片類藥物戒斷有關，穿長袖或其他遮蓋手臂的衣服可能表明注射毒品，小瞳孔、呼吸頻率降低、嗜睡或反應遲鈍等與鴉片類藥物使用或中毒有關。

2.行為跡象：態度改變、避免與家人或朋友接觸，其朋友、嗜好或活動發生變化，學業成績或工作表現下降，孤立和行為改變，喜怒無常，易怒、緊張、焦慮、頭暈，甚至有違法行為。

3.環境變化的標誌：藥物流失，湯匙或瓶蓋燒焦或丟失，出現注射器，小袋子裡有粉末殘留，鞋帶或皮帶丟失。

許多青少年在朋友引誘下接觸毒品，終至上癮。（圖／123RF）

★治療方法 用小毒換大毒

史律透露，對鴉片類成癮的治療方法是使用另一種鴉片類藥物，即每周服用低劑量的藥物，「小小滿足一下」患者需求。醫師不能把藥物一次發完，而是病人每周來取兩到三次。「病人每周去門診兩三次取藥，很難堅持。」為了防止復發，目前不少醫師認為病人最好需要終身服藥，好在藥物長期服用，未見有太大副作用。

他曾經設立一個項目，試圖探索用身心練習的方式防止病人復發，如靜坐及冥想等。但是，患者很難堅持。他說，這些成癮者多是沒有穩定工作，也沒有穩定住所。「計畫進行到現在，這種身心療法對生活不穩定的成癮患者存在難度。」

他說，美國有些地方設立「毒吧」，為上癮者戒毒。「這種方法不是戒毒，而是減毒。」例如，華盛頓州的西雅圖設立這樣的毒吧，給上癮者安全注射低劑量毒品，透明公開，可以降低上癮者的死亡率。這種方法歐洲國家已經用了很多年。

★預防上癮 不要以身試毒

紐約江傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)社會學系教授李安娜指出，一些不法商販把含有芬太尼的產品送入酒吧和聚會場所，引誘青少年上癮。許多青少年不知道芬太尼的危害性，在朋友和同學的勸說下服用這些毒品，感覺很舒服，上癮後繼續購買，最終導致死亡。

預防上癮，不要以身試毒。她建議，成年人要盡量小心使用鴉片類止痛藥。如果上癮，也應該向專業機構求助。預防用藥過量，可與其他人一起使用並輪流用芬太尼試紙測試藥物，查看藥物是否含有芬太尼。要避免藥物混合，一起使用不同的藥物會增加過量服用的風險。服用速度要慢，少量。

華人家庭應該從小就對孩子進行預防毒品的教育。家長要教育孩子，芬太尼很危險，一定不要嚐試。使用芬太尼就像去賭博一樣，會上癮，深陷其中而不能自拔。但是，孩子總是要上學，可能會受到同學的影響，有的可能已經吸食毒品。「如果孩子不幸嚐試了芬太尼，要勇於向專業機構或醫師求助。」

娛樂場所提供的免費的飲料和食物可能是非法分子放置的誘餌，引誘青少年嚐試芬太尼或其他毒品，最終成為他們穩定的消費者，為他們賺錢。「孩子一旦上癮，就被芬太尼生產者控制了。」因此，家長要教育孩子不要嚐試娛樂場所的飲料和食物。

她說，有的不法分子利用社群媒體 銷售芬太尼。因此，家長要關心孩子，與孩子建立信任和溝通，並關注和教育孩子如何管理使用社群媒體帳號，防止孩子在社群媒體上購買芬太尼。

家長要注意孩子的狀態，看看是否有服用芬太尼過量的症狀。紐約市衛生局網站發文表示，鴉片類藥物過量的症狀包括：反應遲鈍或失去意識、呼吸緩慢或停止、嘴唇或指甲發青、發灰或發白，打鼾或發出咕嚕聲。芬太尼過量用藥也可能出現其他症狀，包括下巴、胸部或軀幹僵硬或木訥、心跳緩慢或不規則、癲癇樣症狀，如四肢抽搐和肌肉痙攣。若有類似情況，應及早看醫師。