談藝／屹立千年 遊歐必訪8座經典哥德式大教堂

倫敦西敏寺自1066年以來，每位英國君主都曾在此加冕。(路透)

歐洲旅遊，教堂是必訪行程，直入雲霄的高聳尖塔，將陽光化為萬花筒般色彩的彩繪玻璃，這些哥德式大教堂的經典特色，代表中世紀建築最偉大的成就，也是建築大師、木匠、石匠與玻璃工匠技藝的極致成就。這些有如紀念碑的建築，通常需歷時數世紀才能完成，是整個城市動員所有資源、齊心打造的地標。

設計網站Elle Decor報導，從法國高聳的傑作到義大利 的藝術創新，以下是八座歷經近千年歷史仍讓世人驚嘆不已的神聖空間。

1.法國夏爾特大教堂

夏爾特大教堂(Chartres Cathedral)是法國哥德式建築皇冠上的明珠，在1194年一場大火後焚毀，僅花26年便完成重建。正面的設計，以標誌性的皇家 拱廊及不對稱的塔樓為主，影響了整個歐洲的哥德式大教堂。

教堂內有近2萬8000平方英尺的中世紀彩繪玻璃，奇蹟般地歷經數個世紀而未褪色，其中包括三面華麗的玫瑰窗，描繪最後的審判、聖母的榮耀與基督的榮耀。

2.法國亞眠大教堂

如果說夏爾特是哥德式建築的典範，亞眠(Amiens)則是將哥德式建築推向新的高度。身為法國最大的教堂，這座13世紀的奇蹟是哥德式建築巔峰之作。建造時間集中在一個世紀內，從對稱的平面圖到三層的內部立面，均完美呈現一致的風格；大膽的結構突破了中世紀工程的極限，追求最空靈的特質：光。

3.西班牙布爾戈斯大教堂

布爾戈斯大教堂(Burgos Cathedral)始建於1221年，1567年完工，和諧的拉丁十字平面圖以及壯觀的藝術、墳墓與彩繪玻璃，證明「願意等待者，好事終會降臨」。大教堂在整個19世紀都堪稱典範，法國建築師加尼葉(Charles Garnier)在打造巴黎歌劇院的樓梯時，靈感便來自這裡的Diego de Siloe樓梯。

4.德國 科隆大教堂

科隆大教堂(Cologne Cathedral)是德國最古老的大教堂之一，雖然耗時632年才完成，但這座高達157公尺的五層樓大教堂，卻是「哥德盛世」的終極呈現。中世紀建築師堅守的13世紀原始規畫，即使是19世紀增建的建築也能與之完美融合。

科隆大教堂是「哥德盛世」的終極呈現。圖為德國藝術家丹尼斯·約瑟夫·梅塞格在科隆大教堂前放置兒童模特作品，抗議天主教的虐待醜聞。(路透)

5.英國倫敦西敏寺

西敏寺(Westminster Abbey)不只是外觀宏偉，更是「刻在石頭上的英國歷史」。自1066年以來，每位英國君主都曾在此加冕，雖然嚴格說來它並非一座大教堂，而是王權的象徵；但這座13至16世紀的建築傑作，卻有如英國歷史名人堂，裡面埋葬著君主、詩人與名人。

6.英國坎特伯雷大教堂

坎特伯雷(Canterbury)的歷史充滿戲劇性，包括1170年大主教托馬斯．貝克特(Thomas Becket)在此遇刺的謀殺案，這也使得坎特伯雷成為中世紀歐洲最熱門的朝聖地。東側部分的早期哥德式建築，展現了英國最好的中世紀彩繪玻璃。

7.義大利奧爾維耶托大教堂

奧爾維耶托(Orvieto)說明了有時美好的事物總是隱而未見。奧爾維耶托於1290年為紀念被稱為「博爾塞納奇蹟」(Miracle of Bolsena)的事件而建造，雖然名氣不大，卻更添魅力。大教堂外牆和諧地融合了羅馬式與哥德式元素，表現出義大利人對哥德式建築的獨特詮釋，畫家奧爾卡尼亞(Andrea Orcagna)重新設計的22面玫瑰窗便是最好的例子。

8.義大利米蘭大教堂

米蘭大教堂堪稱哥德式建築的典範。(美聯社)

米蘭大教堂(Milan Cathedral)歷經五個世紀，於1965年才完成最後的修飾；它比世界上任何建築物都擁有更多的雕像：3159座。尖塔林立，銅像栩栩如生，堪稱哥德式建築的典範。大教堂可容納4萬名遊客，讓它不僅是教堂，更像是一座大理石鋪成的城市。