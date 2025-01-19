我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

封面故事／45歲的她…降落水庫墜毀

彭尚興
去年7月10日，參與蒙大拿州馬蹄隘谷救火任務的女性消防飛行員朱莉安娜·杜蓋蒂，不幸因為飛機失控墜毀而喪生，得年僅45歲。(Juliana Turchetti 領英)
去年7月10日，參與蒙大拿州馬蹄隘谷救火任務的女性消防飛行員朱莉安娜·杜蓋蒂，不幸因為飛機失控墜毀而喪生，得年僅45歲。(Juliana Turchetti 領英)

去年7月10日，消防飛行員朱莉安娜·杜蓋蒂(Juliana Turchetti)駕駛一架水陸兩用型的空中拖拉機AT802F參與蒙大拿州馬蹄隘谷(Horse Gulch)的救火任務，當她準備在附近水庫降落汲水時，飛機失控墜毀。杜蓋蒂當場喪生，年僅45歲。

在消防救難的領域中，女性仍是少數；尤其是消防飛行這個圈子裡，女性飛行員更是鳳毛麟角。杜蓋蒂的同事表示，她是個了不起的飛行員、更是個了不起的人。其他認識杜蓋蒂的人則說，她漂亮、聰明、才華洋溢。每個人對於她的驟然離去，無不感到痛心惋惜。

12歲立志 要當飛行員

杜蓋蒂出生在巴西第二大州、米納斯吉拉斯(Minas Gerais)，12歲即已立定志向要當飛行員。為了籌措飛行學校的昂貴學費，她21歲時進入航空公司當空服員，然後一步步向駕駛艙邁進。最終，她不但考取商業飛行執照，還取得農業飛行員、飛行教練、波音727和737型客機駕駛、和國際飛渡(ferry)機師等多項資格，累積飛行時數超過6200小時。

2017年杜蓋蒂移居美國，先後在內華達、明尼蘇達、奧克拉荷馬和德州等地擔任飛行員，最後和她當時的丈夫落腳在伊利諾州哈瓦那(Havana, Illinois)，從事農業飛行，代客噴灑農藥。不久之後，她又開始在網路上做起了咖啡豆批發生意，將家鄉土產介紹給美國消費者。

開咖啡店 裝潢航空風

咖啡是杜蓋蒂僅次於飛行的熱愛，她利用假日跑遍伊州中部各地的農夫市集推廣產品，親自示範如何烘焙生咖啡豆，獲得許多顧客的肯定。2022年，她在州府春田市(Springfield)頂下市區羅根大道(Logan Ave.)上一家歷史悠久的小館子，改裝成咖啡店，店名就叫「飛行員咖啡屋」(Aviatori Coffee House)，提供各種巴西咖啡豆和道地巴西美食。店內裝潢也都是她親手設計；擺飾以20世紀初期的航空業為主題，充滿各式各樣的老飛機模型、照片和飛機零件。

杜蓋蒂戴上老式飛行皮帽，打扮成1920年代的飛行先鋒，在自家咖啡店內留影。(Ju...
杜蓋蒂戴上老式飛行皮帽，打扮成1920年代的飛行先鋒，在自家咖啡店內留影。(Juliana Turchetti臉書)
杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」開設在伊利諾州春田市的羅根大道上，店內裝潢以20世紀初期...
杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」開設在伊利諾州春田市的羅根大道上，店內裝潢以20世紀初期的航空業為主題，充滿各式各樣的老飛機模型、照片和飛機零件。(Juliana Turchetti臉書)
杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」的咖啡上有飛機的圖案。(Aviatori_coffeeh...
杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」的咖啡上有飛機的圖案。(Aviatori_coffeehouse臉書)
杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」臉書上的頭像，即是繪她戴著飛行帽的樣子。(Aviator...
杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」臉書上的頭像，即是繪她戴著飛行帽的樣子。(Aviatori_coffeehouse臉書)

不飛行的時候，杜蓋蒂總會在店裡招呼客人；不論是咖啡達人、飛行同業、或是一般消費者，她總是笑臉迎人，熱情招待，並且鼓勵顧客勇敢嘗試新口味。

有一次杜蓋蒂接受伊利諾公共廣播電台專訪時說；「咖啡對我而言是個不斷學習的過程，我現在仍然在學很多新東西。」而且她迫不急待想和咖啡同好分享，「如果任何人願意聽我們介紹，願意來發問，我都非常樂意回答。」她還不忘提醒顧客，「你喜歡的咖啡就是好咖啡。」

隔壁義大利館子Pasta Al Dente by Keila闆娘琪拉·史黛波頓(Keila Stapleton)稱讚飛行員咖啡屋，「到處都是古董和飛機零件，相當獨特又舒適，讓人感到幸福快樂、充滿活力，棒極了；而朱莉安娜更是讓客人感到賓至如歸。」

精通四語言 替雜誌撰稿

除此之外，能說流利英語、葡萄牙語、西班牙語和義大利語的杜蓋蒂，竟然還有時間替農業飛行刊物AgAir Update撰稿。該雜誌主編稱讚杜蓋蒂文筆流暢，每每都能獲得以男性為主的其他飛行員讀者共鳴。

儘管多才多藝，但飛行始終是杜蓋蒂的一生摯愛。因此當蒙大拿州的消防飛行公司「無畏航空」(Dauntless Air)2024年4月向她招手時，經過一番考慮，杜蓋蒂忍痛結束了伊利諾州的咖啡生意，再度投向藍天的懷抱，和野火的考驗。

投入救火 出任務喪命

4月29日，杜蓋蒂在飛行員咖啡屋店內舉行了一場結束營業大拍賣，出清所有的存貨、擺飾和家具。

7月9日下午，蒙大拿州海倫娜-路易斯與克拉克國家森林(Helena-Lewis and Clark National Forest)內的馬蹄隘谷傳出火警，火勢迅速蔓延。隔日上午，美國林業局(U.S. Forest Service)呼叫無畏航空加入救火。杜蓋蒂和同事各自駕駛一架AT802F水陸兩用型水箱機趕赴現場，投下了700加侖的水之後，轉向西方的豪瑟湖水庫(Hauser Lake Reservoir)飛去。

AT802F機身下方裝有兩個獨木舟般的大型浮筒，可以在水面降落，利用浮筒下方的吸水口抽取湖水，裝填水箱，以節省往返基地和火場的時間。

兩架華盛頓州農業廳的AT802F水陸兩用飛機降落在哥倫比亞河的水面，汲取河水以救...
兩架華盛頓州農業廳的AT802F水陸兩用飛機降落在哥倫比亞河的水面，汲取河水以救火。杜蓋蒂在蒙大拿州豪瑟湖水庫執行類似動作時，飛機失控墜毀，(路透)

杜蓋蒂疑似是在降落時發生意外。根據湖邊居民向當地NBC電視台記者表示：「我們聽到飛機沿著山壁進來的聲音，隨即是一聲爆裂的噪音，接著就是一片寂靜。」當天下午，目擊者發現一具AT802F破裂的浮筒被沖到岸邊；路易斯與克拉克郡警長辦公室11日宣布已打撈起失事飛行員的遺體。至於意外發生的確實原因，國家運輸安全委員會(NTSB)仍在調查中。

開路先鋒 長眠故鄉巴西

無畏航空在官網的悼文中，稱讚杜蓋蒂是位了不起的飛行員，不但是巴西首批從事農業飛行的女性之一，更是女性飛行員在消防領域的開路先鋒。任誰都可以感受到她對於飛行的熱情，以及保護民眾生命財產安全的決心。此外，她更是個了不起的人物，總是令她身旁的人如沐春風；無論是對舊識或新知，都同樣報以熱忱、親切和關懷。

杜蓋蒂在飛行界和咖啡圈的好友們，為他發起募款，將她的遺體送回巴西故鄉安葬。

 

杜蓋蒂的同事稱讚她不但是個了不起的飛行員、更是個了不起的人。(Juliana T...
杜蓋蒂的同事稱讚她不但是個了不起的飛行員、更是個了不起的人。(Juliana Turchetti 領英)

咖啡 巴西 蒙大拿州

上一則

封面故事／消防機隊 規模僅次4軍種

下一則

封面故事／73歲的他…能見度差撞山

延伸閱讀

水庫故障缺水釀災？ 洛市水電局挨告失職

水庫故障缺水釀災？ 洛市水電局挨告失職
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料
舊金山渡輪免費咖啡取消 改賣含酒精飲料

舊金山渡輪免費咖啡取消 改賣含酒精飲料
寶馬山野火威脅聖費南度谷 貝萊爾、洛杉磯加大將撤離

寶馬山野火威脅聖費南度谷 貝萊爾、洛杉磯加大將撤離

熱門新聞

疫情後，部分餐廳已改回紙本菜單與人工點餐。(圖／123RF)

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

2025-01-12 12:07
針對費用，定存不必付服務費，基本上是零成本。(圖／123RF)

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

2025-01-12 01:16
設在日本銀座的北福是松葉蟹料理專門店，頂級套餐便要價2130美元。(取自北福官網)

封面故事／全球最貴米其林餐廳銀座北福 每餐要2130元

2025-01-12 01:26
Jersey Mike's潛艇堡餐廳，以新鮮食材及大份量聞名。(截自谷歌地圖)

封面故事／從14歲到67歲…他的潛艇堡店變身80億

2025-01-12 01:29
「紅龍蝦」2024年關閉了在南加州的三家分店和北加州的五家分店，在全美數十家的餐廳也宣布關門。(截自谷歌地圖)

封面故事／加州知名餐館 這家倒那家關

2025-01-12 01:27
1977年，卡特總統(右二)和女兒艾美(右三)，與女兒的保母、非裔女囚犯瑪麗(左三)抵達大衛營。(美聯社)

新聞眼／非裔殺人犯變白宮保母 卡特一家與瑪麗的故事

2025-01-12 12:24

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光