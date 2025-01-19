封面故事／45歲的她…降落水庫墜毀

去年7月10日，參與蒙大拿州馬蹄隘谷救火任務的女性消防飛行員朱莉安娜·杜蓋蒂，不幸因為飛機失控墜毀而喪生，得年僅45歲。(Juliana Turchetti 領英)

去年7月10日，消防飛行員朱莉安娜·杜蓋蒂(Juliana Turchetti)駕駛一架水陸兩用型的空中拖拉機AT802F參與蒙大拿州 馬蹄隘谷(Horse Gulch)的救火任務，當她準備在附近水庫降落汲水時，飛機失控墜毀。杜蓋蒂當場喪生，年僅45歲。

在消防救難的領域中，女性仍是少數；尤其是消防飛行這個圈子裡，女性飛行員更是鳳毛麟角。杜蓋蒂的同事表示，她是個了不起的飛行員、更是個了不起的人。其他認識杜蓋蒂的人則說，她漂亮、聰明、才華洋溢。每個人對於她的驟然離去，無不感到痛心惋惜。

12歲立志 要當飛行員

杜蓋蒂出生在巴西 第二大州、米納斯吉拉斯(Minas Gerais)，12歲即已立定志向要當飛行員。為了籌措飛行學校的昂貴學費，她21歲時進入航空公司當空服員，然後一步步向駕駛艙邁進。最終，她不但考取商業飛行執照，還取得農業飛行員、飛行教練、波音727和737型客機駕駛、和國際飛渡(ferry)機師等多項資格，累積飛行時數超過6200小時。

2017年杜蓋蒂移居美國，先後在內華達、明尼蘇達、奧克拉荷馬和德州等地擔任飛行員，最後和她當時的丈夫落腳在伊利諾州哈瓦那(Havana, Illinois)，從事農業飛行，代客噴灑農藥。不久之後，她又開始在網路上做起了咖啡 豆批發生意，將家鄉土產介紹給美國消費者。

開咖啡店 裝潢航空風

咖啡是杜蓋蒂僅次於飛行的熱愛，她利用假日跑遍伊州中部各地的農夫市集推廣產品，親自示範如何烘焙生咖啡豆，獲得許多顧客的肯定。2022年，她在州府春田市(Springfield)頂下市區羅根大道(Logan Ave.)上一家歷史悠久的小館子，改裝成咖啡店，店名就叫「飛行員咖啡屋」(Aviatori Coffee House)，提供各種巴西咖啡豆和道地巴西美食。店內裝潢也都是她親手設計；擺飾以20世紀初期的航空業為主題，充滿各式各樣的老飛機模型、照片和飛機零件。

杜蓋蒂戴上老式飛行皮帽，打扮成1920年代的飛行先鋒，在自家咖啡店內留影。(Juliana Turchetti臉書) 杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」開設在伊利諾州春田市的羅根大道上，店內裝潢以20世紀初期的航空業為主題，充滿各式各樣的老飛機模型、照片和飛機零件。(Juliana Turchetti臉書) 杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」的咖啡上有飛機的圖案。(Aviatori_coffeehouse臉書) 杜蓋蒂的「飛行員咖啡屋」臉書上的頭像，即是繪她戴著飛行帽的樣子。(Aviatori_coffeehouse臉書)

不飛行的時候，杜蓋蒂總會在店裡招呼客人；不論是咖啡達人、飛行同業、或是一般消費者，她總是笑臉迎人，熱情招待，並且鼓勵顧客勇敢嘗試新口味。

有一次杜蓋蒂接受伊利諾公共廣播電台專訪時說；「咖啡對我而言是個不斷學習的過程，我現在仍然在學很多新東西。」而且她迫不急待想和咖啡同好分享，「如果任何人願意聽我們介紹，願意來發問，我都非常樂意回答。」她還不忘提醒顧客，「你喜歡的咖啡就是好咖啡。」

隔壁義大利館子Pasta Al Dente by Keila闆娘琪拉·史黛波頓(Keila Stapleton)稱讚飛行員咖啡屋，「到處都是古董和飛機零件，相當獨特又舒適，讓人感到幸福快樂、充滿活力，棒極了；而朱莉安娜更是讓客人感到賓至如歸。」

精通四語言 替雜誌撰稿

除此之外，能說流利英語、葡萄牙語、西班牙語和義大利語的杜蓋蒂，竟然還有時間替農業飛行刊物AgAir Update撰稿。該雜誌主編稱讚杜蓋蒂文筆流暢，每每都能獲得以男性為主的其他飛行員讀者共鳴。

儘管多才多藝，但飛行始終是杜蓋蒂的一生摯愛。因此當蒙大拿州的消防飛行公司「無畏航空」(Dauntless Air)2024年4月向她招手時，經過一番考慮，杜蓋蒂忍痛結束了伊利諾州的咖啡生意，再度投向藍天的懷抱，和野火的考驗。

投入救火 出任務喪命

4月29日，杜蓋蒂在飛行員咖啡屋店內舉行了一場結束營業大拍賣，出清所有的存貨、擺飾和家具。

7月9日下午，蒙大拿州海倫娜-路易斯與克拉克國家森林(Helena-Lewis and Clark National Forest)內的馬蹄隘谷傳出火警，火勢迅速蔓延。隔日上午，美國林業局(U.S. Forest Service)呼叫無畏航空加入救火。杜蓋蒂和同事各自駕駛一架AT802F水陸兩用型水箱機趕赴現場，投下了700加侖的水之後，轉向西方的豪瑟湖水庫(Hauser Lake Reservoir)飛去。

AT802F機身下方裝有兩個獨木舟般的大型浮筒，可以在水面降落，利用浮筒下方的吸水口抽取湖水，裝填水箱，以節省往返基地和火場的時間。

兩架華盛頓州農業廳的AT802F水陸兩用飛機降落在哥倫比亞河的水面，汲取河水以救火。杜蓋蒂在蒙大拿州豪瑟湖水庫執行類似動作時，飛機失控墜毀，(路透)

杜蓋蒂疑似是在降落時發生意外。根據湖邊居民向當地NBC電視台記者表示：「我們聽到飛機沿著山壁進來的聲音，隨即是一聲爆裂的噪音，接著就是一片寂靜。」當天下午，目擊者發現一具AT802F破裂的浮筒被沖到岸邊；路易斯與克拉克郡警長辦公室11日宣布已打撈起失事飛行員的遺體。至於意外發生的確實原因，國家運輸安全委員會(NTSB)仍在調查中。

開路先鋒 長眠故鄉巴西

無畏航空在官網的悼文中，稱讚杜蓋蒂是位了不起的飛行員，不但是巴西首批從事農業飛行的女性之一，更是女性飛行員在消防領域的開路先鋒。任誰都可以感受到她對於飛行的熱情，以及保護民眾生命財產安全的決心。此外，她更是個了不起的人物，總是令她身旁的人如沐春風；無論是對舊識或新知，都同樣報以熱忱、親切和關懷。

杜蓋蒂在飛行界和咖啡圈的好友們，為他發起募款，將她的遺體送回巴西故鄉安葬。