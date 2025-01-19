封面故事／消防機隊 規模僅次4軍種

一架加州消防廳的大型水箱機在聖塔芭芭拉火場上空噴灑紅色的阻燃劑。(美聯社)

今年1月7日，洛杉磯發生可能是美國歷史上最嚴重的山林野火，生命財產損失恐難以估計。根據全國跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)最新統計顯示，截至2024年12月27日為止，全美各地共發生6萬1685場野地火警(wildland fire)，燒毀面積總計達885萬1142英畝。雖然火警次數略低於10年平均值，但損失面積卻比平均高出約200萬英畝。

過去10年 年均5萬宗山火

從空中灑水或噴阻燃劑，被認為是阻止野火蔓延最有效率的方式。過去10年來，美國平均一年發生5萬3000場以上的山林火災，經濟損失難以估算，因此聯邦政府 各單位共掌管約300架各型消防飛機和直升機，機隊規模僅次於陸、海、空軍和陸戰隊四大軍種，超過海岸防衛隊。除此之外，例如加州 等部分州政府，甚至許多地方政府也有自己的消防飛機、直升機，外加許多「呼之即來」民間包商，都可投入滅火行動。

LAT 堪稱空中水箱之最

據聯邦政府統計，2023會計年度內政部用於空中消防的支出超過7億元。

為了有效運用聯邦政府的空中消防資源，原則上大型和超大型水箱飛機劃歸農業部林業局(U.S. Department of Agriculture Forest Service)管理；單引擎空中水箱則由內政部土地管理局(Bureau of Land Management)調度。

定翼式(fixed-wing)消防飛機又被稱為「空中水箱」(Air Tanker)；大型多發動機空中水箱(LAT)都是利用中古客貨機在機艙內加裝水箱，以及在機腹加設快速排水閥門改造而來，其中甚至包括波音 747巨無霸和麥道DC-10廣體客機。

DC-10廣體客機改裝的「空中水箱」，是美國現役容量最大的消防機，最近也參與了洛杉磯斷崖山大火(Palisades Fire)的救火行動。(美國農業部)

2006年長青國際航空(Evergreen International Aviation)改裝了三架波音747-400型客機做為消防機，每架可裝載1萬9600加侖的阻燃劑或液態水，是全世界最容量最大的「空中水箱」。但由於操作成本太高，全數於2021年除役。

設於新墨西哥州的10 Tanker Air Carrier航空技術公司同樣也在2006年改裝了五架麥道DC-10-30型廣體客機作為「空中水箱」，其中一架於2014年退役，另外四架則仍在持續使用中，其9400加侖的裝載量，是美國現役最大的消防機，最近也參與了洛杉磯斷崖山大火(Palisades Fire)的救火行動。

SEAT 適合狹窄山谷

LAT具有速度快，容量大，滅火範圍廣闊等優點，但較適合在廣大面積上方中高空飛行；如果遇上特殊地形，例如狹窄山谷、崎嶇坡地，或是分散起火點，則適合由小型單引擎飛行水箱(Single Engine Air Tanker)施展身手。民間SEAT飛行員泰勒(Andy Taylor)表示，「大飛機進不去的狹窄空間或地形，通常我們都能夠鑽進去。」

小型單引擎飛行水箱性能靈活，適合在狹窄山谷、崎嶇坡地等特殊地形低空作業，通常也是最先趕到現場的消防機。(路透)

802A 能90度翻身滅火

以最常見的空中拖拉機 (Air Tractor) 802A型單引擎水箱機為例，它可以在離地100呎或樹梢上方60呎的超低空穿梭自如，甚至90度翻轉機身，將800加侖的水或阻燃劑水平噴灑在山壁上。

所以通常在火勢尚未蔓延成一片火海之前，Air Tractor 802A總是最先趕到現場的消防機；而且大型水箱飛機無法涵蓋的死角，也必須靠SEAT來善後。

除此之外，機身龐大的LAT必須在設施完善的標準機場起降，距離火場可能有數百里之遙；要裝滿數千加侖的水箱，也需要龐大複雜的後勤支援。反觀SEAT則可以在距離火場較近的簡陋機場、甚至平坦的草地上緊急起降；水箱的胃口小，也很快就能填飽。因此在應用彈性、再出勤(turn-around)頻率上，更勝於大飛機。

802F水陸兩用 可汲湖水

翼下裝有浮筒的水陸兩用型Air Tractor 802F，甚至可以在火場附近的湖泊或水庫降落，如天鵝般滑過的水面，浮筒下方會伸出大型吸水管汲取湖水，迅速填滿水箱後，再揚長而去，如此更能節省往返火場和整備地點的時間。

C-130H運輸機 成新利器

部分州政府也有小型的消防機隊，尤其以加州的空中消防實力居50州之冠；截至2024年底，加州林業暨消防廳(Cal Fire)旗下轄有42架LAT和25架直升機，另外還有10架定翼機和2架旋翼機預定在近期內陸續交機。兩年前Cal Fire接收了七架海岸防衛隊的二手C-130H型戰術運輸機，加裝4000加侖水箱，其中第一架已於2024年投入運作。C-130向來以機身堅固、低空飛行性能優異著稱，可望成為填補LAT與SEAT運作空隙的利器。

定翼機利用機艙內的水箱載水滅火，直升機(rotorwing aircraft，旋翼機)則是在機身下方吊掛水袋執行消防任務， 運用彈性更大，因為除了湖泊水庫以外，河流池塘也都可以取水，必要時甚至可以從附近民宅後院的游泳池「緊急徵調」用水。

救火分秒必爭，一架直升機直接將水袋垂放至民宅後院的游泳池取水，以節省時間。(路透)

消防直升機 游泳池借水

Cal Fire發言人克莉絲汀·麥慕洛(Christine McMurrow)指出，「發生火警時，消防直升機在自身安全無虞的情況下，可以從任何水源汲取用水，某些情況下也包括游泳池水。」

至於屋主是否可以向消防當局索求水費呢？麥慕洛表示，「本局的確有一套申請程序；如果業主遭受任何財產損失而本局未能主動加以修復，都可以依程序提出要求補償。」

但實際上，很少有屋主會為了一些自來水或幾把被撞壞的涼椅，大費周章向責任單位索賠。畢竟這不僅是一種義行善舉，更間接保護了自家生命財產安全。萬一野火控制不住，延燒開來，到時候的損失可能難以估算。