封面故事／消防機隊 規模僅次4軍種
今年1月7日，洛杉磯發生可能是美國歷史上最嚴重的山林野火，生命財產損失恐難以估計。根據全國跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)最新統計顯示，截至2024年12月27日為止，全美各地共發生6萬1685場野地火警(wildland fire)，燒毀面積總計達885萬1142英畝。雖然火警次數略低於10年平均值，但損失面積卻比平均高出約200萬英畝。
過去10年 年均5萬宗山火
從空中灑水或噴阻燃劑，被認為是阻止野火蔓延最有效率的方式。過去10年來，美國平均一年發生5萬3000場以上的山林火災，經濟損失難以估算，因此聯邦政府各單位共掌管約300架各型消防飛機和直升機，機隊規模僅次於陸、海、空軍和陸戰隊四大軍種，超過海岸防衛隊。除此之外，例如加州等部分州政府，甚至許多地方政府也有自己的消防飛機、直升機，外加許多「呼之即來」民間包商，都可投入滅火行動。
LAT 堪稱空中水箱之最
據聯邦政府統計，2023會計年度內政部用於空中消防的支出超過7億元。
為了有效運用聯邦政府的空中消防資源，原則上大型和超大型水箱飛機劃歸農業部林業局(U.S. Department of Agriculture Forest Service)管理；單引擎空中水箱則由內政部土地管理局(Bureau of Land Management)調度。
定翼式(fixed-wing)消防飛機又被稱為「空中水箱」(Air Tanker)；大型多發動機空中水箱(LAT)都是利用中古客貨機在機艙內加裝水箱，以及在機腹加設快速排水閥門改造而來，其中甚至包括波音747巨無霸和麥道DC-10廣體客機。
2006年長青國際航空(Evergreen International Aviation)改裝了三架波音747-400型客機做為消防機，每架可裝載1萬9600加侖的阻燃劑或液態水，是全世界最容量最大的「空中水箱」。但由於操作成本太高，全數於2021年除役。
設於新墨西哥州的10 Tanker Air Carrier航空技術公司同樣也在2006年改裝了五架麥道DC-10-30型廣體客機作為「空中水箱」，其中一架於2014年退役，另外四架則仍在持續使用中，其9400加侖的裝載量，是美國現役最大的消防機，最近也參與了洛杉磯斷崖山大火(Palisades Fire)的救火行動。
SEAT 適合狹窄山谷
LAT具有速度快，容量大，滅火範圍廣闊等優點，但較適合在廣大面積上方中高空飛行；如果遇上特殊地形，例如狹窄山谷、崎嶇坡地，或是分散起火點，則適合由小型單引擎飛行水箱(Single Engine Air Tanker)施展身手。民間SEAT飛行員泰勒(Andy Taylor)表示，「大飛機進不去的狹窄空間或地形，通常我們都能夠鑽進去。」
802A 能90度翻身滅火
以最常見的空中拖拉機 (Air Tractor) 802A型單引擎水箱機為例，它可以在離地100呎或樹梢上方60呎的超低空穿梭自如，甚至90度翻轉機身，將800加侖的水或阻燃劑水平噴灑在山壁上。
所以通常在火勢尚未蔓延成一片火海之前，Air Tractor 802A總是最先趕到現場的消防機；而且大型水箱飛機無法涵蓋的死角，也必須靠SEAT來善後。
除此之外，機身龐大的LAT必須在設施完善的標準機場起降，距離火場可能有數百里之遙；要裝滿數千加侖的水箱，也需要龐大複雜的後勤支援。反觀SEAT則可以在距離火場較近的簡陋機場、甚至平坦的草地上緊急起降；水箱的胃口小，也很快就能填飽。因此在應用彈性、再出勤(turn-around)頻率上，更勝於大飛機。
802F水陸兩用 可汲湖水
翼下裝有浮筒的水陸兩用型Air Tractor 802F，甚至可以在火場附近的湖泊或水庫降落，如天鵝般滑過的水面，浮筒下方會伸出大型吸水管汲取湖水，迅速填滿水箱後，再揚長而去，如此更能節省往返火場和整備地點的時間。
C-130H運輸機 成新利器
部分州政府也有小型的消防機隊，尤其以加州的空中消防實力居50州之冠；截至2024年底，加州林業暨消防廳(Cal Fire)旗下轄有42架LAT和25架直升機，另外還有10架定翼機和2架旋翼機預定在近期內陸續交機。兩年前Cal Fire接收了七架海岸防衛隊的二手C-130H型戰術運輸機，加裝4000加侖水箱，其中第一架已於2024年投入運作。C-130向來以機身堅固、低空飛行性能優異著稱，可望成為填補LAT與SEAT運作空隙的利器。
定翼機利用機艙內的水箱載水滅火，直升機(rotorwing aircraft，旋翼機)則是在機身下方吊掛水袋執行消防任務， 運用彈性更大，因為除了湖泊水庫以外，河流池塘也都可以取水，必要時甚至可以從附近民宅後院的游泳池「緊急徵調」用水。
消防直升機 游泳池借水
Cal Fire發言人克莉絲汀·麥慕洛(Christine McMurrow)指出，「發生火警時，消防直升機在自身安全無虞的情況下，可以從任何水源汲取用水，某些情況下也包括游泳池水。」
至於屋主是否可以向消防當局索求水費呢？麥慕洛表示，「本局的確有一套申請程序；如果業主遭受任何財產損失而本局未能主動加以修復，都可以依程序提出要求補償。」
但實際上，很少有屋主會為了一些自來水或幾把被撞壞的涼椅，大費周章向責任單位索賠。畢竟這不僅是一種義行善舉，更間接保護了自家生命財產安全。萬一野火控制不住，延燒開來，到時候的損失可能難以估算。
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