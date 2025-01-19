悅讀／張曼娟「多謝款待」 熬煮被愛的滋味

書名：多謝款待：那些愛與被愛的煙火氣 作者：張曼娟 出版日期：11/04/2024 出版社：皇冠

台灣知名暢銷作家張曼娟繼20年前撰寫的飲食散文書「黃魚聽雷」後，最近推出了另一部關於食物與情感記憶的散文作品「多謝款待─那些愛與被愛的煙火氣」。不同的是，前者記錄了父親掌杓所烹煮的美味與自己成長的點點滴滴；後者，她從吃飯的人轉身一變成為做飯的人，透過描繪飲食經驗，書寫了過往難忘的人與事，這些用時間所熬煮的各種酸甜苦辣，藉由文字深刻釀造出一段又一段令人回味再三的濃厚滋味。

獨力照顧失能、失智 父母

「多謝款待」收錄了張曼娟20篇散文新作，大部分皆是她在成為照顧者之後所創作。父母親相繼罹患思覺失調症及認知症，使原本愛嬌受寵的小女兒，不得不一肩扛起獨自照料父母的職責。她在已從廚房退役的父親指導下，期待復刻他的美味，重溫與父親、母親三個人曾經擁有的共享美食的親密時光。真正的轉捩點，激發張曼娟煮食動力並成為主中饋角色的，是前幾年疫情 的來襲。為了吃得更健康更安全，她開始在創立的小學堂穿上圍裙，上傳統菜市場挑選新鮮食材，就著對父親手藝的回憶，為工作夥伴們烹飪一道道佳餚。

再也吃不到父母的料理

書中介紹了好幾道如今再也吃不到的父母親手做的美味料理，她回憶與父母一同吃麵的日子，那道獨一無二的炸醬令她難以忘懷。

父親的作法是先用熱油煸炒豬絞肉，加入豆瓣醬、甜麵醬及水一起熬煮，放入切成小丁的五香豆干和細碎的綠竹筍，文火慢燉讓其入味。這個版本的炸醬麵單純只有炸醬與麵條，張曼娟的改良版添加了蛋皮絲、酸菜或酸豇豆、小黃瓜刨絲，再加上毛豆，使其配色和口感更加豐富。

樸實的回憶 美好的生活

還有那些與家人一同包水餃、餛飩的時光，她描述著，將市場買回來的白蝦剝殼切碎，與絞肉和在一起，加入韭黃末、薑末、米酒去腥，醬油胡椒鹽調味，然後包裹成漂亮的一顆顆渾圓飽滿餡料充實的餛飩，這樣複製往常看似平凡無奇的廚房瑣碎工序，如今才能體會這便是平淡無華的幸福。

如同張曼娟所說，她的飲食書寫沒有什麼珍奇的食材與特殊的豪華饗宴，只是再樸實不過的，用飲食記錄了自己的成長。

「當一切都已改變，才真切明白，原來，當時的我所擁有的，是那樣美好的生活。」

食物是很奇妙的東西，當你品嘗著眼前的盤中飧，它的氣味、色澤，在口腔內咀嚼的味道、口感，會在一瞬間將你帶回到往昔與其相關的某一個時刻，可能是與家人共度的節日時光，與友朋相聚的歡樂情景，或是別離的傷感遺憾，當時的種種情感與場景栩栩如生來到眼前，又重新回味一遍。藉飲膳以憶往，食物成了與往日記憶連結的媒介，像是一根魔棒，點指之間讓內心底層可能早已遺忘的某些珍貴回憶又鮮活了起來。

張曼娟近年來的寫作重心開始轉變，大幅度書寫成為照顧者之後的心境與歷程，引起許許多多有著相似經歷中年人的迴響。她在「天下文化」出版的「我輩中人」、「以我之名」及「自成一派」三本書開啟了中年書寫的新風潮，深刻探索這一世代所承擔的照顧長輩的重擔，其間的辛酸辛勞、身心的傷痛及被理解看見的釋懷，還有如何成長蛻變為一個具有智慧與勇氣的真正的大人，被稱為是照亮彼此相互引路的中年覺醒三部曲。

父母親逐漸失去生活行為能力，讓她不得不肩負起獨自照護的責任，她將這幾年身為照顧者的經歷、心情及中年人的處境寫下來，思索愛與幸福的人生功課，獲得廣大身歷其境、夾在長輩與子女中間進退不得的三明治中年人的共鳴。也因成為照顧者，張曼娟從吃飯的人變成做飯的人，是這本「多謝款待」飲食散文集能夠成冊付梓的初始緣由。

當她描述著親手掌杓爸爸的拿手好菜「酸菜鱸魚豆腐」的烹煮細節；「用蒜片、薑片與乾辣椒熗鍋，然後炒香酸菜梗和葉片，加入高湯、板豆腐燉煮，最後放上醃好並勾芡的鱸魚片、蛤蠣與清酒，最後撒上蔥綠及毛豆。」一鍋香噴噴熱騰騰帶點些微辣味的酸菜鱸魚豆腐煲於焉大功告成。如此深具煙火氣的佳餚，加上對於父親的想念，讓眼前這道食物別具特殊意義。如同小王子親手呵護照 顧的那朵玫瑰，讓它成為與眾不同、獨一無二的珍貴花朵。

料理過程 如同療傷之旅

張曼娟復刻的美味也使平凡無奇的普通料理，經過思念的調味，時間的釀製，成為心中無可取代的珍饈美饌。這些美食不僅讓小學堂成為飄香四溢的小食堂，煮食的過程同時也是她回顧感念療傷的一段旅程。

「多謝款待」書中著墨的，不管是媽媽的牛柳炒香芒，星空下品味剛從菜圃採摘的佛手瓜爆炒櫻花蝦，濃郁香滑的南瓜湯，或是行旅中滋味難忘的芬芳蘋果捲，都蘭脆甜的高麗菜捲，疫情時熬煮雞翅膀、豆干、五花肉、滷蛋、竹筍等滷味，一一分送賃居在外的夥伴……等等回憶，透過感性溫柔的文字，深刻豐富的情感，帶領讀者一一回顧由食物串聯起來的屬於歲月醇厚的滋味。

美味與傷逝 是真實人生

張曼娟在自序中提到，原本設定這是一本美味之書，寫完後才發現，其實是美味與傷逝之書。「這就是真實的人生吧，我們歡樂飲食，我們不捨告別，然後記住每個可貴的瞬間，繼續向前。」

日常的酸甜苦辣，經過時光千絲萬縷的調製醞釀，終成一道道細膩獨特的百味人生。