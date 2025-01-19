新聞眼／亞利桑納州鳳凰城 小台北飄香

33歲的游佩樺開設「台灣媽媽」簡餐店，去年夏天拓展第二家分店，讓更多旅美台灣人能嘗到家鄉美食。(Taiwan Mama提供)

台積電 (TSMC)晶圓廠兩年前剛到亞利桑納州 設廠時，附近幾乎沒有任何販售亞洲雜貨的店家或是台灣美食餐廳；兩年過去，台積電亞利桑納州廠房附近儼然成為台灣人聚集的「小台北」。

台味醬料 超市陸續上架

紐約時報報導，兩年前，台積電第一批員工抵達鳳凰城北部，開始在晶圓廠工作時，當地幾乎沒有亞洲食品店或台灣餐廳，不過自那時以來，這些員工和他們的家眷已經把一個以白人為主的郊區商業街一角變成了「小台北」。當地托兒所和各級學校都聽得到有人講中文，今年有282名台灣學生入學。

當地匯聚燒得一手台灣美食的廚師、超市開始販售台味濃厚的醬料和麵條，台味商店在當地原本墨西哥速食林立的街區闖出一片天。

33歲的游佩樺開設「台灣媽媽」簡餐店，去年夏天拓展第二家分店，讓更多旅美台灣人能嘗到家鄉美食。(Taiwan Mama提供)

33歲的游佩樺開設「台灣媽媽」簡餐店，去年夏天拓展第二家分店，讓更多旅美台灣人能嘗到家鄉美食。(Taiwan Mama提供)

主婦巧手 創業分享台味

33歲的游佩樺(Kate Yu)在台灣曾任電腦工程師，她為在台積電工作的先生準備便當菜，尤其是紅燒雞肉和豬肚，令先生的同事垂涎三尺，於是她也為這些同事們多做了一些便當。

游佩樺的父親和祖父都開過餐廳，她之後又做了雞米花和波霸奶茶等各式各樣台灣道地食物，接著開設「台灣媽媽」(Taiwan Mama)簡餐店，去年夏天拓展第二家分店，讓更多旅美台灣人能嘗到家鄉美食。

另一位王海倫(Helen Wang)從聳立於亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)北郊荒漠裡的奈米晶圓廠下班後，趕緊驅車返家忙她的副業。廚藝精湛的王海倫燉煮香味濃郁的牛肉湯和豬排麵，讓想念家鄉菜的台灣同事滿足口腹之慾。

台積電亞利桑納州鳳凰城晶圓廠附近商場，已有台灣味。(美聯社)

台積電帶來千餘員工

紐時將台積電鳳凰城工廠比喻為「太空船」，吸引數千名台積電員工及其家眷來此，作為前總統拜登促進美國先進晶片生產的重要一環。台積電已承諾對美國晶圓計畫投入650億元，並將透過2022年的「晶片與科學法」(CHIPS and Science Act)獲得66億元的補貼。

台積電美國廠目前大約有2200名員工，半數來自台灣。然而，台積電美國廠及其台籍員工的未來，可能取決於川普總統是否試圖削減聯邦政府提供的補助，以及他是否對非美籍勞工施加的新限制。

移民與貿易的地緣政治變化並非台籍員工所能控制，他們目前最關心的是，每天的長工時，還要適應酷熱沙漠氣候、多達八線車道的高速公路，並為小孩約玩伴等新生活挑戰。

台積電美國廠在川普的第一個任期內開始推動，但他批評「晶片與科學法」，指台灣「偷走」美國的半導體產業，且H-1B技術勞工簽證的爭論已在川普的支持者中出現分歧。

台籍員工及其家眷的到來，讓鳳凰城的文化和人口發生轉變。

隨著愈來愈多工人入駐，鳳凰城與索諾拉沙漠 (Sonoran Desert) 交界地帶出現了文化和人口上的變化。房地產開發商將一棟戶外商場改建成亞洲購物中心，用上華人最喜歡的「發財」數字，取名為「808 Union Hills Plaza」。代表數字「8」在華人文化中寓意「發」的吉利意涵。有建商想在工廠附近蓋台灣風格的連棟別墅。

特地由新墨西哥州搬來亞利桑納州開台菜餐廳的老闆張文權(Wen Chang)說：「這一切發生得太快了。」

周末客人多，一盤盤先準備好。(Taiwan Bistro 熱炒168提供)

張文權店裡香噴噴麻油雞。(Taiwan Bistro 熱炒168提供)（可換左邊那張）

炒腰花，非常台味。(Taiwan Bistro 熱炒168提供)

異鄉吃台菜 有家的感覺

張文權在距離台積電開車15分鐘的地方，開了「台灣小酒館熱炒168」(Taiwan Bistro熱炒168)餐廳，他每個上班日都要外送十個餐盒到台積電工廠，來自台灣的客人經常在晚上擠爆他的餐廳，來唱卡拉OK，台籍員工會在此向美國同事介紹三杯雞等招牌菜餚。

張文權說：「許多客人表示，這裡有家的感覺，就像個社區中心。美國沒有這樣的台灣飲食文化和生活方式，很多人覺得生活沉悶。」

亞利桑納州人煙稀少，與人口稠密的台灣截然不同。有些新來的台灣家庭，曾因為不同的交通規則和沒有全民健保而有適應上的問題，但整體而言，已在這片土地上找到了自己的立足點。

根據紐時十幾次的訪談，台籍員工、他們配偶和子女表示，決定捨棄過去的生活，是為了新的體驗、子女的教育，以及經濟因素而決定離鄉背井；部分員工最高可拿一般薪資的三倍，還有住房補貼福利。

一些台籍員工以臨時合約的形式來美，參與工廠建造工作；台積電表示，隨著廠房擴建，美國員工的比率將會有所增加。

然而，台積電起初為安裝高度專業化設備的500名台籍員工申請簽證，引發亞利桑納州多個地方工會的不滿。

去年8月，13名台積電離職員工提起訴訟，指控台積電美國廠存在「反美文化」；該訴訟表示，台積電拒絕提供讓非亞裔或非台籍員工升遷的機會，給予他們較差的考績，迫使他們離職。

台積電拒絕評論這宗訴訟，但發出聲明表示，相信多元化員工團隊的價值，並設有讓員工表達憂慮的管道。

台積電現職與離職員工透露，部分美國員工不習慣台積電嚴格的工作文化和工作時間，職場溝通的文化差異也經常引發衝突。

台積電表示，鳳凰城的第一間工廠預計2025年上半年投入商業運轉，另有兩間廠房正在籌備建設。

台積電員工表示，公司在他們初來乍到時，協助員工解決家庭住房和交通問題。台積電前包商、2022年與丈夫和孩子移居鳳凰城的王凱蒂(Katie Wang)說：「只要肯吃苦，就沒問題。」

紐時指出，若英語能力有限又沒有工作簽證 ，跟著先生遷居美國的家庭主婦很難找工作；有人在家創業，賣起餐點和手工藝品，或做美髮或美甲工作。

社區伸援 搞定購物、醫療

在鳳凰城都會區另一邊，台灣社區領袖協助新移民解決學英文等語言，申請駕照與買車等交通，如何找到亞洲超市等購物，以及看診等醫療大小事。

台積電員工的家庭已經悄悄開始宣示其「存在」，有些人在公寓窗戶前掛上公司發的獎牌。他們的孩子加入學校棒球隊和舞蹈班，家長受邀到校講解農曆新年傳統。亞洲市場「Weee」外送的豆瓣醬和醬油，與亞馬遜(Amazon)紙箱一起擺在家門前的門廊上。

許多初來乍到的台灣人使用台灣主要通訊軟體Line來提出一些令人意想不到的問題，像是如何才能找到說中文的牙醫？哪裡能買到曲棍球鞋？為什麼美國中餐都這麼甜？

43歲的王瑞貝卡(Rebecca Wang)2022年11月帶著兩名幼兒跟著先生搬去鳳凰城，她說：「這裡太不一樣了。」瑞貝卡對於許多父親到校接送小孩，以及住家街道如此安靜感到訝異。她不確定先生與台積電的三年合約期滿後，全家是否會續留美國。不過，他們去年已購入一棟前院有棕櫚樹、後院有游泳池的西班牙風格大房子。

並非擁有一手好廚藝就能順利開店。游佩樺開了兩店面，沒有大家想像的那麼容易，她從2022年開啟廚房到2024開設店面，一路上遇到許多難關，比如尋找店鋪、政府機關審核、人才招募、經營管理等等；尤其不是專業經營餐廳，所以在人才培訓與餐廳經營方面，很多地方都在調整改進。游佩樺說，店面開五個月了，得到很多顧客的好評及反饋，無論品質還是口味，她都會努力改進，希望讓大家吃到更好吃的台灣家鄉味。