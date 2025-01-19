博物館／6座新奇博物館今年開幕 BBQ成藝術

印第安納波利斯的賽車(IMS)博物館。(截自谷歌地圖)

2025年將有15座令人期待的新博物館 開幕，從藝術、自然史到探索社會歷史甚至認識美食。網路媒體Blooloop報導，對於全球的博物館與景點，今年是個里程碑，新的博物館將重新定義人們與藝術、文化、歷史、科學等的接觸方式；更以虛擬實境的敘事與最新的建築，打破界限，同時擁抱永續發展與科技。幸運的是，其中有六個就在美國，以下是開幕日期與亮點：

1. 新州：Edelman化石公園與博物館

新澤西州葛拉斯堡羅(Glassboro)的這座博物館將於3月開幕，是Rowan大學的一部分，提供對恐龍與其他史前生物的沉浸式探索。該館位於以豐富古生物學聞名的地區，鄰近活躍的研究採石場，那裡曾發現100多個物種的10萬多件化石。參觀者將可體驗化石挖掘、擴增實境(VR)、虛擬實境(AR)的展覽；博物館採用地熱與電力系統，大幅減少碳足跡。

https://www.efm.org/

2. 洛杉磯 ：Dataland AI 藝術博物館

視覺藝術家阿納多爾(Refik Anadol)在洛杉磯設立的全球首座人工智慧藝術博物館，位於建築師法蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)所設計的商業中心The Grand LA。阿納多爾表示，洛杉磯一直都是一座在藝術、音樂、電影、建築等領域具前瞻性的城市，在這裡開設Dataland是再自然不過的事。

https://www.dataland.art/

該館於2023年11月關閉進行整修，將於4月重新開放。這裡是賽車與歷史迷的朝聖地點，重點展品包括曾贏得Indy 500賽事的車輛，以及F1、NASCA、摩托車等各種賽車運動的車輛，許多均為汽車與賽車歷史重要里程碑的珍品。整修後的IMS博物館除以全新的Gasoline Alley為特色，還將引入互動式展品，包括維修站挑戰賽與賽車模擬裝置。

https://imsmuseum.org/

4. 密蘇里州：BBQ博物館

全世界第一座展示燒烤美食的博物館將於春季在密蘇里州堪薩斯市揭幕，透過互動式展品，深入探究燒烤的各種成分與地區，提供觀眾一場感官饗宴。創辦人班德爾(Jonathan Bender)表示，BBQ是場感官盛宴，在這個世界燒烤之都，正創造一個讓人沉浸在燒烤故事中的地方；希望在玩樂與學習之外，還能領會燒烤文化所帶來的歡樂與連結。

https://museumofbbq.co/

紐約的New Museum將在現有博物館旁擴建七層樓的新建築。(截自谷歌地圖)

5. 紐約曼哈頓：新當代藝術博物館

紐約的New Museum正進行擴建以改善設施、參觀動線，這項計畫包括在現有博物館旁興建一座七層樓、佔地6萬平方英尺的新建築；工程於2022年11月動工，新館將於11月封頂。未來展覽空間將增加一倍，有更多的區域將留給社區與教育活動及公共設施。

https://www.newmuseum.org/

紐約哈林區Studio博物館。圖為博物館多年前展出的作品「Give Us a Poem」。(美聯社)

6. 紐約哈林區Studio博物館

Studio博物館自2018年起因擴建工程而關閉，將於秋季重新開放；該館由一群藝術家、社區活動家與慈善家所創立，以推廣非裔藝術家作品聞名。新建設施將提供充足的展覽、教育與活動空間，以及更完善的公共設施。

https://www.studiomuseum.org/