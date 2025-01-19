娛樂／40年經典IP再現 成龍「功夫夢」重回好萊塢

「功夫夢：融合之道」電影海報。（取材自IMDb）

哥倫比亞電影公司發行的動作新片「功夫夢：融合之道」（Karate Kid: Legends，暫譯）即將於今年5月30日在北美上映，這部備受期待的續作不僅有功夫巨星成龍 回歸，還邀請1984年最初代「功夫夢」（The Karate Kid，又譯「小子難纏」）主角雷夫馬奇歐（Ralph Macchio）重現大銀幕，勢必將在全球掀起新一輪功夫熱潮。

原版「功夫夢」受歡迎 延伸4電影1影集

原版「功夫夢」中，雷夫馬奇歐飾演的高中生「丹尼爾」搬到加州 後遭受校園霸凌，幸得日裔公寓管理員「宮城先生」（森田則之飾）教導空手道，通過刻苦訓練，丹尼爾最終在空手道錦標賽中戰勝對手，贏得尊重。該片推出後相當受歡迎，在全球拿下9113萬美元票房，後續更一口氣拍了三集續集電影，前三集男主角仍是雷夫馬奇歐，第四集「新小子難纏」 （The Next Karate Kid）的主角換成希拉蕊史旺（Hilary Swank）。2018年，該系列推出後傳影集「眼鏡蛇道館」（Cobra Kai），講述在空手道決賽落敗一方長大成年後的故事。

而2010年由成龍主演的翻拍版「功夫夢」（The Karate Kid），則由好萊塢影星威爾史密斯 （Will Smith）購得版權並改編，將背景從加州搬到北京，主角少年「德瑞帕克」（Dre Parker）由威爾史密斯之子傑登史密斯（Jaden Smith）飾演。故事描述從底特律移民到中國的12歲男孩適應不良，後來和資深維修工「韓先生」意外結為好友、並向他學習功夫的成長故事。

「功夫夢」劇照。（取材自IMDb）

成龍在片中飾演的韓先生不僅教授武術，更傳授了寶貴的人生哲理，令觀眾印象深刻，票房成績更勝原系列，在全球創下驚人的3.59億美元票房。

時隔15年，新作「功夫夢：融合之道」將故事搬到紐約展開。新進演員王班在片中飾演中國武術神童「李峰」，從北京搬到紐約的他為了幫助陷入困境的朋友，決定參加一場重要的武術競賽。成龍在片中繼續飾演武術大師「韓先生」，並與雷夫馬奇歐飾演的丹尼爾攜手指導李峰。

成龍古稀年仍矯健 再現經典繞柱飛踢

早前公布的預告片展現了令人耳目一新的武打場面，成龍不僅展示了標誌性的「繞柱飛踢」，更將中國功夫的精髓融入現代都市場景中。即便年過古稀，成龍依然身手矯健，展現出過人的武術功底，在預告片中不下兩招就將對方擒住，功力不但絲毫未減，還增添了一絲老練的從容。

新京報報導，「功夫夢：融合之道」延續該系列一貫的動作特色，通過新老角色的共同演出，展現了武術文化的傳承與融合。另外，片中場景在紐約現代都市景觀中巧妙融入了中國傳統元素，古色古香的武館建築、飄揚的孔明燈等意境深遠的東方元素，與紐約繁華的都會景觀形成鮮明對比，營造出獨特的美學風格。

這部新作的一大亮點是將東西方武術文化的碰撞推向新高度，劇中，李峰在韓先生和丹尼爾的指導下，嘗試將中國功夫與現代搏擊的精髓相互融合，找尋屬於自己的武術之路，這個設定不僅展現了武術文化的包容性，更傳達了文化融合的深刻寓意。

「功夫夢」系列主角成龍（左）、雷夫馬奇歐（右）在新片「功夫夢：融合之道」合體擔任主角王班（中）的功夫導師。（取材自IMDb）

（娛樂新聞組整理）