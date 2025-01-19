我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

娛樂／40年經典IP再現 成龍「功夫夢」重回好萊塢

娛樂新聞組
「功夫夢：融合之道」電影海報。（取材自IMDb）
「功夫夢：融合之道」電影海報。（取材自IMDb）

哥倫比亞電影公司發行的動作新片「功夫夢：融合之道」（Karate Kid: Legends，暫譯）即將於今年5月30日在北美上映，這部備受期待的續作不僅有功夫巨星成龍回歸，還邀請1984年最初代「功夫夢」（The Karate Kid，又譯「小子難纏」）主角雷夫馬奇歐（Ralph Macchio）重現大銀幕，勢必將在全球掀起新一輪功夫熱潮。

原版「功夫夢」受歡迎 延伸4電影1影集

原版「功夫夢」中，雷夫馬奇歐飾演的高中生「丹尼爾」搬到加州後遭受校園霸凌，幸得日裔公寓管理員「宮城先生」（森田則之飾）教導空手道，通過刻苦訓練，丹尼爾最終在空手道錦標賽中戰勝對手，贏得尊重。該片推出後相當受歡迎，在全球拿下9113萬美元票房，後續更一口氣拍了三集續集電影，前三集男主角仍是雷夫馬奇歐，第四集「新小子難纏」 （The Next Karate Kid）的主角換成希拉蕊史旺（Hilary Swank）。2018年，該系列推出後傳影集「眼鏡蛇道館」（Cobra Kai），講述在空手道決賽落敗一方長大成年後的故事。

而2010年由成龍主演的翻拍版「功夫夢」（The Karate Kid），則由好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）購得版權並改編，將背景從加州搬到北京，主角少年「德瑞帕克」（Dre Parker）由威爾史密斯之子傑登史密斯（Jaden Smith）飾演。故事描述從底特律移民到中國的12歲男孩適應不良，後來和資深維修工「韓先生」意外結為好友、並向他學習功夫的成長故事。

「功夫夢」劇照。（取材自IMDb）
「功夫夢」劇照。（取材自IMDb）

成龍在片中飾演的韓先生不僅教授武術，更傳授了寶貴的人生哲理，令觀眾印象深刻，票房成績更勝原系列，在全球創下驚人的3.59億美元票房。

時隔15年，新作「功夫夢：融合之道」將故事搬到紐約展開。新進演員王班在片中飾演中國武術神童「李峰」，從北京搬到紐約的他為了幫助陷入困境的朋友，決定參加一場重要的武術競賽。成龍在片中繼續飾演武術大師「韓先生」，並與雷夫馬奇歐飾演的丹尼爾攜手指導李峰。

成龍古稀年仍矯健 再現經典繞柱飛踢

早前公布的預告片展現了令人耳目一新的武打場面，成龍不僅展示了標誌性的「繞柱飛踢」，更將中國功夫的精髓融入現代都市場景中。即便年過古稀，成龍依然身手矯健，展現出過人的武術功底，在預告片中不下兩招就將對方擒住，功力不但絲毫未減，還增添了一絲老練的從容。

新京報報導，「功夫夢：融合之道」延續該系列一貫的動作特色，通過新老角色的共同演出，展現了武術文化的傳承與融合。另外，片中場景在紐約現代都市景觀中巧妙融入了中國傳統元素，古色古香的武館建築、飄揚的孔明燈等意境深遠的東方元素，與紐約繁華的都會景觀形成鮮明對比，營造出獨特的美學風格。

這部新作的一大亮點是將東西方武術文化的碰撞推向新高度，劇中，李峰在韓先生和丹尼爾的指導下，嘗試將中國功夫與現代搏擊的精髓相互融合，找尋屬於自己的武術之路，這個設定不僅展現了武術文化的包容性，更傳達了文化融合的深刻寓意。

「功夫夢」系列主角成龍（左）、雷夫馬奇歐（右）在新片「功夫夢：融合之道」合體擔任...
「功夫夢」系列主角成龍（左）、雷夫馬奇歐（右）在新片「功夫夢：融合之道」合體擔任主角王班（中）的功夫導師。（取材自IMDb）

（娛樂新聞組整理）

成龍 加州 威爾史密斯

上一則

娛樂／技術融合藝術 中國影視重塑「真實」

下一則

娛樂／特技演員轉型導演 尤塞比歐打造非主流英雄

延伸閱讀

亞州27歲女老師誘姦13歲學生 丈夫竟要家長「學習饒恕」

亞州27歲女老師誘姦13歲學生 丈夫竟要家長「學習饒恕」
中風又兩度罹癌武打明星 飯桌上一個行為犯健康大忌

中風又兩度罹癌武打明星 飯桌上一個行為犯健康大忌
新澤西州30呎大佛像 成地方跨宗教信仰據點

新澤西州30呎大佛像 成地方跨宗教信仰據點
為「新鹿鼎記」韋小寶 陳小春放棄和成龍去好萊塢拍電影

為「新鹿鼎記」韋小寶 陳小春放棄和成龍去好萊塢拍電影

熱門新聞

疫情後，部分餐廳已改回紙本菜單與人工點餐。(圖／123RF)

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

2025-01-12 12:07
針對費用，定存不必付服務費，基本上是零成本。(圖／123RF)

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

2025-01-12 01:16
設在日本銀座的北福是松葉蟹料理專門店，頂級套餐便要價2130美元。(取自北福官網)

封面故事／全球最貴米其林餐廳銀座北福 每餐要2130元

2025-01-12 01:26
Jersey Mike's潛艇堡餐廳，以新鮮食材及大份量聞名。(截自谷歌地圖)

封面故事／從14歲到67歲…他的潛艇堡店變身80億

2025-01-12 01:29
「紅龍蝦」2024年關閉了在南加州的三家分店和北加州的五家分店，在全美數十家的餐廳也宣布關門。(截自谷歌地圖)

封面故事／加州知名餐館 這家倒那家關

2025-01-12 01:27
1977年，卡特總統(右二)和女兒艾美(右三)，與女兒的保母、非裔女囚犯瑪麗(左三)抵達大衛營。(美聯社)

新聞眼／非裔殺人犯變白宮保母 卡特一家與瑪麗的故事

2025-01-12 12:24

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光