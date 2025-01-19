料理功夫／東北黏豆包

蒸好的黏豆包

父親家鄉大連年節皆有糕點，我對黏豆包特別感興趣，是父親那年代的特色。堂姐說：早期物質匱乏，大過年，挨家挨戶才會製作，所以也稱為：年豆包。如今生活條件好，黏豆包倒是成為餐桌上的常客，甚至還有做好了冷凍販售，非常便利。

傳統做法使用黃米麵，發酵帶酸，堂姊就愛那股微酸口感，不過因為黃米麵材料不好找，我用地瓜代替外皮的黃色，做出來非常接近。另外也將傳統的「紅芸豆」改成紅豆，口感也相當不錯。堂姐提到，現在很多穀類粉都可以用來製作黏豆包，我想到糯米也具有黏性，這次就用糯米粉嘗試。

食材：糯米粉300克、黃地瓜150克、紅豆250克、砂糖30克、清水適量。

作法：

1.紅豆泡水洗乾淨後，接著用快速鍋加水煮開，開關跳起關火續燜，開蓋倒出紅豆水，拿個平底鍋燒熱，加入紅豆，放一些些鹽，此時砂糖分批加入，攪拌至紅豆軟爛成泥收湯汁，整成一球球的紅豆沙備用。

2.地瓜去皮切塊蒸熟壓成泥狀，放涼。

3.拿個深碗，倒入糯米粉、加入壓好的地瓜泥，接著用手搓揉成團，如果太乾加些溫水、太濕則加入糯米粉，揉成表皮光滑，醒五分鐘。

4.麵團分成六等分，用手捏成圓形狀，放入一球紅豆沙，用食指拇指往上推至成圓球狀。

5.捏好的收口處朝下，收口處刷些橄欖油，底下墊著烘焙紙，免得沾黏。

6.用電鍋蒸，外鍋放入一杯水， 開關跳起，即可開蓋開吃了。

番外篇：因為傳統黏豆包有分成黃米麵跟紫米、或是白糯米款，我做出了用紫高麗菜汁跟綠茶粉版，作法如前述，好看又吸睛。

彩色版黏豆包

剖面秀

小叮嚀：因為糯米有黏性和飽足感，切勿多食用，免得肚子痛，不易消化。





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