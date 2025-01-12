城鎮傳真／漢普頓路海軍博物館 艦比館還大

戰艦上觀看戰砲。(圖╱作者提供)

到維吉尼亞州 的古城威廉斯堡(Williamsburg)度假，朋友說附近諾福克市(Norfolk)的海軍博物館 也值得一遊。

近看威斯康辛號戰艦。(圖╱作者提供)

諾福克是座小城，伊麗莎白河貫穿整個城市，之後向北注入切薩皮克海灣 (Chesapeake Bay )，約20哩就可進入大西洋。優越的海洋地理位置，加上氣候宜人不結凍，造船廠、煤碼頭就在附近，使得諾福克成了海軍的重要基地，也是海軍史上的母港(Homeport)。開車在諾福克市的街道上，隨處可見海軍的氣氛與軍威。

漢普頓路海軍博物館(Hampton Roads Naval Museum)位於市中心，是海軍史與遺產司令部運營的十個海軍博物館之一。永久展品包括有關切薩皮克戰役(1781年)的歷史、「漢普頓路」內戰的種種、二次世界大戰和冷戰的資料。此外，該博物館在海軍版畫、船模型和水下考古領域擁有豐富的藏品，也是兩艘內戰沉船USS Cumberland和CSS Florida殘骸的官方存放處。2000年，博物館承接威斯康辛號戰艦(USS Wisconsin)的管理工作，威斯康辛號是個巨無霸，比博物館本身還要大，特地在旁邊的港口深挖，安置在港口內。

威斯康辛號戰艦有其歷史及戰功，當然要登艦參觀。登上艦，一位白髮志工回答遊客的問題，「威斯康辛號戰艦的設計是船上服務人員2000人，二戰時因戰況需要，艦上人員最多達2911人，是戰時權變措施」、「1944年在太平洋戰役時遇到颱風，最高風力達時速100哩，全部船隻停擺，790人在颱風中喪生，但威斯康辛號毫髮無損」、「多數時候當海軍、水手很棒，但在戰爭時，還是會害怕的」。戰艦維修量有多大呢？「就說油漆吧，需使用31萬2000磅油漆。」這麼大的戰艦，僅一位志工盡忠職守，回答任何問題。

戰艦不少區域供公開參觀，艦內前後左右分了好多區域，應有盡有，例如生活設施(餐廳、睡鋪、洗衣房、雜貨鋪、理髮店、衛浴設備等)、功能性區域(圖書館、辦公室、教堂、牧師的辦公室、電腦室、心理輔導室等)。艦上人數眾多，在密閉生活環境下，確實需要輔導室；也有艦上報紙(The Badger)，電腦室內展示1982年艦上裝了SNAP-II電腦系統。

製作戰艦模型的志工為遊客講解。(圖╱作者提供) 漢普頓路海軍博物館大門。(圖╱作者提供)

戰艦的「戶外」任君參觀，前後的巨大砲管、砲台，還有直升機起降處、核子武器施放處等，真是戰力強大的戰艦。

威斯康辛號在賓州的費城 海軍造船廠建造，於1943年12月7日下水，恰逢珍珠港事件兩周年，象徵海軍捍衛國土的堅定決心。威斯康辛號曾在二戰的太平洋戰區服役，砲擊日本防禦工事，並在美航空母艦空襲敵軍時進行掩護。韓戰期間，威斯康辛號砲擊北韓以支持聯合國和韓國的地面行動，之後退役。在完成現代化計畫後，1986年8月重新啟用，並於1991年初參加「沙漠風暴」行動。

逛遍戰艦，回到博物館內，一位白髮皤皤的老人志工吸引我的注意。他每周一天來博物館，製作一艘USS Constitution戰艦的模型，該戰艦建於1797年，是對英戰爭中的英雄戰艦。我對他退而不休的精神以及專注製作模型的技術及態度敬佩有加，兩人相談甚歡。

我問道：「為什麼叫做漢普頓路海軍博物館？好像並沒有這條路名吧？」他笑回：「『漢普頓路』是此處兩個水域的名稱，土地面積包括維吉尼亞半島和南漢普頓路的一系列城市、郡和城鎮。注意是Roads，它是Roadstead的縮寫，表示港口的安全；應用於水域時，它是近海岸的遮蔽水域，可供船隻停泊。」

我追問：「那『漢普頓』什麼意思呢？」「『漢普頓』一詞是為了紀念南安普頓第三代伯爵(3rd Earl of Southampton)，他是倫敦維吉尼亞公司的創始人之一和維吉尼亞殖民化的偉大支持者，是有數百年歷史的名稱。本地有一小鎮稱為『漢普頓』，附近有條『漢普頓』河，都與這歷史有關。」見似簡單的「漢普頓路」，有這麼多歷史淵源，受益匪淺。