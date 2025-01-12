料理功夫／椰奶魚片
椰奶魚片是一道充滿東南亞風味的料理，將嫩滑的魚肉搭配香濃的椰奶醬汁，鹹香中帶著淡淡的椰香，入口即化，是一道簡單又高級的家常料理，非常適合日常享用或邀請親朋好友一起享用。
材料：
魚片4至5片（可選鱈魚、鯛魚或龍利魚）、椰奶150毫升、橄欖油或奶油1湯匙、蒜末1瓣、薑末1小匙、鹽適量、白胡椒粉適量、醬油1小匙、檸檬汁1小匙。
蔬菜配料：小白菜、玉米筍適量。
作法：
1.將魚片用少許鹽和白胡椒粉略醃10分鐘，去腥並入味。
2.熱鍋後加入橄欖油或奶油，放入魚片，小火煎至兩面金黃熟透，取出備用。
3.原鍋加入蒜末和薑末爆香，倒入椰奶，中小火煮至微滾，加入醬油和檸檬汁調味。
4.將煎好的魚排放回鍋中，讓魚排吸收椰奶醬汁，輕輕翻面，小火燜煮2分鐘。
5.燙熟或快炒小白菜、玉米筍等蔬菜，放在盤子一側作為配菜。
6.將魚排盛盤，淋上適量椰奶醬汁，完成。
小叮嚀：
1.魚排的選擇以肉質細嫩、不易碎的魚種為佳，如鱈魚或鯛魚。
2.椰奶醬汁不要煮過久，避免變得太稠或失去清香味。
3.可依個人喜好加少許紅椒絲或辣椒片，增添色彩和風味。
4.用檸檬片擺盤，食用時可擠一點檸檬汁，更添清爽口感。
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