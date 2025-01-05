旅遊／魚米之鄉興化 垛田耀金光

園區垛田景觀。（圖趙麟書提供）

去年3月底春遊老家江蘇興化，發現三月底的氣候宜人，春意盎然，繁花似錦，景色誘人，最讓人著迷就是公路兩旁的油菜花田，大片黃花隨風搖曳，婀娜多姿，美不勝收。中午時分抵達如皋，此時肌腸轆轆，先解決民生問題，一小時後繼續趕路，於下午近3時來到興化油菜花垛田，放眼望去盡是人潮。

興化在史前時期，原是一片海灣，潮起潮落，物換星移，在距今7000年前，海平面上升，這塊地方經過一段穩定期，逐漸形成與外海隔離變成潟湖、沼澤以及水網平原的特殊景觀，難怪進入興化後，所見之處盡是河湖交錯的魚米之鄉。

千年油菜田 美景天成

這次去老家與三十多年前第一次去的時候大不相同，老家的房子及周邊所有的建物全都拆光了，取而代之的是一棟棟高樓大廈，馬路變寛了，私人汽車增多，飯館到處皆是，兩旁的商家如雨後春筍，有識之士將興化地理的特有景觀，重新裝扮成全國著名的「千島菜花風景區」。

每到春天時日，吸引了成千上萬的遊客來此觀賞有千年歷史的油菜花垛田，進入景區，一條筆直的大道，中間被花圃隔離；旁邊是條水道，有幾隻人造白鶴站立在水邊戲耍，幾可以假亂真，再往前行兩台水車擺設在那，一大一小，瞬間讓時光回到過往的農耕日子，先人藉著水車抽取河水灌溉農田，如今它功成身退，成為歷史見證和回憶。

一條筆直的大道中間被花圃隔離。（圖趙麟書提供）

遠方是一片片金黃色的油菜花，在陽光照射下金色耀眼，是種視覺饗宴。垛田呈現島狀田塊，四面環水，形狀不一，有長方形、曲尺形、或橢圓形等，景區的垛田高出水平面約70-80厘米，總面積近萬畝，從高空俯瞰更為壯觀，當天就有許多遊客使用空拍機，從上頭選取最佳角度拍攝，更有勝者，直接搭乘附近的直升飛機，在上空翱翔觀賞360度的景觀，令地下的遊客羨慕不已。

水道相輝映 如水彩畫

當然最吸引我的地方是，垛田的周邊全被寬窄不一的水道包圍，更顯江南水鄉之美，河道縱橫之奇，堪稱另類世外桃源，故有人以「河有彎彎多碧水，田有一垛不黃花」來形容。我和侄子隨其他遊客搭上一艘小船，由專人划漿，在水道上慢慢行駛，有數十艘小舟依序排列在河面上，與整片的油菜花田，相互輝映，蔚為奇觀，此時微風吹拂，波光粼粼，碧波蕩漾，美得猶如一幅動態水彩畫。

垛田的周邊全被寬窄不一的水道包圍。（圖趙麟書提供） 小舟行駛在垛田中的水道。（趙麟書提供）

下船後沿著既定的步道前行，到處是人，摩肩接踵，兩側油菜花盛開，遊客也顧不得形象，紛紛走入菜園搔首弄姿，咔嚓咔嚓響聲，全入了鏡頭。有一位女網紅更攜帶多項攝影器材、表演道具、吉他、麥克風，面對花田與人潮，高歌一曲，現場錄製，我們這批遊客聽得如醉如癡，同時也不得不佩服現在年輕人的大膽作風，真正體會「人不輕狂枉少年」 。

博物館 興化前世今生

興化除了美麗生態環境，處處是景，當晚住宿的小鎮，有條流水潺潺小溪，環繞民宿 後院，對面是座拱橋，越過可進入幾家農舍，灰瓦白牆，遠離塵囂。

民宿後院一座拱橋。（圖趙麟書提供）

次日一早，來到市區興化博物館參訪，博物館展示的圖片和挖掘出來的古遺物，見證了距今6300年興化地區已有人類活動的痕跡，而且考古資料非常豐富，從影山頭遺址（6300年前至5500年），接著蔣莊遺址（5300年前至4000年），隨著時間推移有東古遺址和南盪遺址到耿家垛遺址（距今2800年至2200年），包羅萬象，讓我認識到興化前世今生。

興化博物館。（圖趙麟書提供） 興化博物館。（圖趙麟書提供）

博物館除了介紹歷史外，發現興化人文薈萃，如水滸傳的作者施耐庵，生於此也葬於此，他的著作是中國文學史上第一部白話文長篇小說，世世代代流傳，受人喜愛。封神演義的作者陸西星也是興化人。其他著名人物李春芳於明朝隆慶二年出任首輔，為人謙恭，勤廉為政，受人愛戴，時至今日仍受鄉民傳頌紀念。

水滸傳的作者施耐庵。（圖趙麟書提供）

鄭板橋墨寶 博館珍藏

另外一位曠世奇才，揚州八怪之一的鄭板橋，他的前半生籍籍無名，直到考取進士為官，在官場上卻因過於公正不阿得罪許多人，鄭板橋59歲時已在山東濰縣做過五年縣令，那段時間山東天災頻繁，他體恤災民生計開倉賑災，後遭人誣陷，憤而罷官，決定到揚州賣字畫，他留下兩幅最著名的墨寶：「難得糊塗」和「吃虧是福」，意在勉勵後人，同時也抒發他個人仕途不順的心情。

鄭板橋雕像。（圖趙麟書提供） 鄭板橋的兩幅最著名的墨寶。（圖趙麟書提供）

博物館附近的景點有鄭板橋故居，庭園建築、簡樸典雅，裡面展示他的書法和畫作，值得一看。

擁綠園是鄭板橋晚年居所；圖為擁綠園一角。（圖趙麟書提供） 擁綠園是鄭板橋晚年居所。（圖趙麟書提供）

四牌樓 是驕傲是遺憾

而四牌樓是興化人的驕傲，表彰興化籍歷史人物，建於1567年至1572年間，四座牌坊呈口字形組合，距今452年，期間兩次被毀，特別是在文革期間遭打砸破壞，1990年順應民意重建四牌樓，匾額仍有47塊，但多為複製品，殊為可惜。

四牌樓。（圖趙麟書提供）

老街也值得一探究竟，興化舊宅已經完全被拆，代之而起是現代建物，如今留下一條老街供後人參觀，石板路的街道，巷弄窄小，緊鄰的房舍，如同我1990年帶母親至興化尋根之旅所見老宅一樣，時光荏苒，一幕幕過往的回憶湧入腦中。

這次來興化一直很想重溫道地的美食，但找不到門路，悵然若失。只有一件事讓我又回到小時候的記憶，隨處可聽到興化江北口音，想到祖母在世每天念念有詞的鄉音，但自她離世後，家鄉話慢慢消失在我生活中，如今腦中又再次浮現，感受到人不親土親，滋味濃郁，另類「唇齒留香」的佳肴美味。

小啟

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