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新聞眼／3非裔106年前遭私刑處決 白人婦爭20年還他們清白

編譯俞仲慈
維州三名非裔男子百餘年前被控犯下性侵或謀殺罪，遭到暴徒私刑處決；白人女子、現年76歲的詹恩·尼爾森(中)窮盡20年之力，終於還給三名死者清白。她與巡迴法官杜雷爾(右一)、檢察官拉布三世(右二)、維州律師協會主席約克在宣判後合影。(美聯社)
維州三名非裔男子百餘年前被控犯下性侵或謀殺罪，遭到暴徒私刑處決；白人女子、現年76歲的詹恩·尼爾森(中)窮盡20年之力，終於還給三名死者清白。她與巡迴法官杜雷爾(右一)、檢察官拉布三世(右二)、維州律師協會主席約克在宣判後合影。(美聯社)

維吉尼亞州三名非裔男子百餘年前被控犯下性侵或謀殺罪，竟在沒有接受公平審判下，遭到暴徒私刑處決，多年後靠著一名白人女子窮盡20年之力，終於還給三位死者清白，安撫家屬的傷痛。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，巡迴法官杜雷爾(Dale B. Durrer)同意檢察官拉布三世(Russell L. Rabb III)主張，認為維州庫爾佩珀郡(Culpeper)埃里湯普森(Charles Allie Thompson)等三名非裔男子生前受到罪名指控，且未能獲得公正司法審判，裁定三人無罪，讓旁聽民眾爆出熱烈掌聲。

同時法官裁定三名死者慘遭白人暴民施以私刑處決的黑暗紀錄，要永久保留並公諸於世，以便後代子孫查閱，其裁決書寫道：「最佳歷史紀錄有助於我們接受過去犯下的錯誤，看清人類曾經活在邪惡角落裡，正因為如此難堪的經驗才會讓我們學習成長，進而淬鍊出人類社會偉大的集體力量。」

來自維州比勒頓(Bealeton)、祖先可追溯至埃里湯普森(Allie Thompson)父輩的68歲小喬丹(Otis Jordan Jr.)深感安慰表示：「雖然等了很久，但是正義終於伸張，花了多久時間，106年啊。」並補充道：「有一點永遠不會改變，就是你內心始終會忿忿不平，但有鑑於社區已經認錯，我還是對此表示讚揚。」

三名非裔男子獲判無罪的幕後功臣，當屬現年76歲的詹恩·尼爾森(Zann Nelson)，當無罪裁決出爐後，尼爾森被人群團團圍住，她興奮表示：「我認為這是美好的一天，有些人可能會以為已經是很久以前的事，但為何如此重要，因為不僅要對家族、更要對社區有個交代。」

根據統計，1866年至1932年間，維州發生約116起私刑事件，其中庫爾佩珀郡被遺忘的私刑黑暗史，直到尼爾森花了近20年時間，終於讓真相重新為世人所知。

庫爾佩珀郡自1748年設置以來，與美國歷史有千絲萬縷糾葛，身為白人女性的尼爾森就在當地經營一家歷史博物館，2005年國會通過「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)以檢討1876年至1965年間，南部各州濫用私刑的弊端，於是有記者致電尼爾森，查詢庫爾佩珀當地私刑紀錄。

原本尼爾森只知道埃里湯普森一案，但隨著深入研究，得知1918年、當時18歲的埃里湯普森被控性侵27歲白人婦女萊莉亞·西斯克(Lelia Sisk)，被捕入獄五天後，就在11月25日被暴徒綁架處以絞刑。

根據文件顯示，時任維州州長戴維斯(Westmoreland Davis)曾致電檢察官詢問相關訊息，卻被告知已經找不到任何蛛絲馬跡可供調查，最後庫爾佩珀郡當局卻為埃里湯普森之死，支付家屬10元棺材本與15元喪葬費。

隨後尼爾森又接觸到兩起私刑案，1877年與埃里湯普森毫無關聯的湯普森(William Thompson)被控性侵11歲白人女童桃莉·布里頓(Dollie Britton)，引發社區種族暴動；三天後，一群暴民將湯普森拖出監獄並組成50人行刑隊，將湯普森遊街示眾後，直接吊死在一棵白楊樹上。

接著尼爾森又發現年代距今最久遠的私刑案，1849年一名年齡不詳的自由黑人葛瑞森(William Grayson)被控殺害白人米勒(David Miller)，儘管有證人出面表示死者被殺時，被告並不在現場，但還是被審判、定罪、判處絞刑。

葛瑞森律師不服提起上訴，維州最高法院也兩度駁回要求重審，不料第三次審判前，一群暴民闖入監獄制伏員警，對葛瑞森施以私刑，根據當時報紙報導：「葛瑞森站在絞刑架上仍堅稱自己無罪，暴徒給他一分鐘時間，要他認罪，但他拒絕就範並告知對方立即處決，於是他們就照辦了。」

湯普森後代家屬、50歲的尼克斯(Kia Nickens)回憶尼爾森2005年主動聯繫的情況；他說：「其實我的祖母所知不多，但每當她觸及此事都會情緒激動，因為必須保密，祖母在家只能輕聲談論此事。」連尼克斯的母親、72歲蒙妮卡(Monica Nickens-Sharpe)也坦承：「這是令人難以置信的創痛，但她真的想知道究竟發生了什麼事。」

於是尼爾森創立非營利組織「修正紀錄」(Right the Record)，推動私刑調查以便為枉死的被害人伸張正義，直到2019年終於說服大眾接受維州過往私刑黑暗史，並於今年年初獲得檢察官拉布三世支持，正式為三名死者洗清罪名。

回顧過去20年來的努力，尼爾森強調：「這絕非為了復仇。」並重申：「這是為了修正紀錄並揭露真相，唯有如此，正義才得以彰顯。」

尼爾森創立非營利組織「修正紀錄」(Right the Record)，推動私刑調...
尼爾森創立非營利組織「修正紀錄」(Right the Record)，推動私刑調查以便為枉死的被害人伸張正義。(取自官網)

維州 非裔 監獄

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