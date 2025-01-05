封面故事／貴妃 悟空 崑曲唱響紐約後花園

葉子濤和周怡演出「長生殿-小宴」中的唐明皇和楊貴妃。(圖／作者提供)

天淡雲閒。

列長空數行新雁。

御園中秋色斕斑。

柳添黃，

蘋減綠，

紅蓮脫瓣。

一抹雕欄。

噴清香桂花初綻。

陽光下的紐約皇后區 可樂娜公園裡，喜見唐明皇和楊貴妃也來逛園啦。華洋民眾行經駐足聆聽，戶外氣氛與坐在室內看舞台上的表演有趣又放鬆。這是「海外崑曲社」2024年的戶外演出。

崑曲是中國現存歷史悠久、成就輝煌的傳統表演藝術，對中國文學、戲劇、音樂、舞蹈都有深遠的影響。2001年，崑曲名列聯合國 教科文組織公布第一批「人類口述、非物質文化遺產代表作」。

旅居美國東部的陳富烟，是崑曲社創社社長，他在1988年與志同道合的學者、崑曲表演藝術家共同創立「海外崑曲社」；隔年即有專業的崑曲演員和崑曲愛好者加入；陳富烟在拓展曲社對外演出，並延攬專業藝術家來美，功不可沒。繼任社長陳安娜，更是盡心盡力、出錢出力推動崑曲。

民眾正在觀賞李駿青演的孫悟空「鬧天宮」。(圖／作者提供)

崑曲社以研習、保存、傳揚傳統崑曲表演藝術為宗旨；另在創社會員黃錦協助下，時註冊為非營利藝術、教育機構。自1989年起，得到紐約州藝術基金會及紐約市 文化局的資助及監督，每個周末都借用在法拉盛高中上課，每年均會舉辦師生聯合公演。

12歲的李先悅唱「驚夢、山坡羊」，她已學了三年多。(圖／作者提供)

多年來，海外崑曲社為熱愛崑曲的人提供了相聚的平台，老師們的辛勤付出、同學們的認真鑽研，使得崑曲藝術在海外薪火相傳。

崑曲社的主要活動有崑曲公演、崑曲傳習、示範演講、以及學術研究等。傳習班值得一提，在1991年成立後，即聘請專業老師聞復林等教導唱唸做表及鼓笛。傳習班學員年紀跨度極大，小至6嵗，老至80歲，學員從中小學生、大學生到學者教授，各行各業精英，中外人士，退休耆老均來學習 ，更有學員更因共同學習崑曲而締結了一段中外良緣。

1989年，崑曲社演出及教學師資的骨幹--史潔華和蔡青霖夫妻經由陳安娜推薦，在聯合國演出崑曲「下山」，這次的演出對崑曲獲選為人類非物質文化遺產代表，有相當的影響。

崑曲社多年來曾與上海崑劇院，蘇州崑劇院，江蘇崑劇院多次合作演出多場精彩好戲，但最值得稱道的是，在藝術總監尹繼芳的主持下，製作大型演出，有「十五貫」、「獅吼記」、「潘金蓮」、「牡丹亭」、「漁家樂」、「春草闖堂」等全本大戲。

在紐約皇后區博物館門看崑曲表演，是難得的體驗。(圖／作者提供)

崑曲社多年來舉辦了300多場演出及示範演講，但幾乎都是室内演出，只有極少數的幾次，有片段的戶外演出，但2024年海外崑曲社獲得紐約市公園公園局及綠色基金(City Parks And NYC Green Fund)基金資助，分別在紐約皇后區博物館門前舉辦四場崑曲表演。

花繁穠豔想容顏。

雲想衣裳光璨。

新妝誰似？

可憐飛燕嬌懶。

名花國色笑微微，

常得君王看。

向春風解釋春愁，

沉香亭同倚欄杆。

可樂娜公園裡曲韻未了，2005年還會有更吸睛的演出。

(資料由「海外崑曲社」提供)