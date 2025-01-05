我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

封面故事／貴妃 悟空 崑曲唱響紐約後花園

周正理
葉子濤和周怡演出「長生殿-小宴」中的唐明皇和楊貴妃。(圖／作者提供)
葉子濤和周怡演出「長生殿-小宴」中的唐明皇和楊貴妃。(圖／作者提供)

天淡雲閒。

列長空數行新雁。

御園中秋色斕斑。

柳添黃，

蘋減綠，

紅蓮脫瓣。

一抹雕欄。

噴清香桂花初綻。

陽光下的紐約皇后區可樂娜公園裡，喜見唐明皇和楊貴妃也來逛園啦。華洋民眾行經駐足聆聽，戶外氣氛與坐在室內看舞台上的表演有趣又放鬆。這是「海外崑曲社」2024年的戶外演出。

崑曲是中國現存歷史悠久、成就輝煌的傳統表演藝術，對中國文學、戲劇、音樂、舞蹈都有深遠的影響。2001年，崑曲名列聯合國教科文組織公布第一批「人類口述、非物質文化遺產代表作」。

旅居美國東部的陳富烟，是崑曲社創社社長，他在1988年與志同道合的學者、崑曲表演藝術家共同創立「海外崑曲社」；隔年即有專業的崑曲演員和崑曲愛好者加入；陳富烟在拓展曲社對外演出，並延攬專業藝術家來美，功不可沒。繼任社長陳安娜，更是盡心盡力、出錢出力推動崑曲。

民眾正在觀賞李駿青演的孫悟空「鬧天宮」。(圖／作者提供)
民眾正在觀賞李駿青演的孫悟空「鬧天宮」。(圖／作者提供)

崑曲社以研習、保存、傳揚傳統崑曲表演藝術為宗旨；另在創社會員黃錦協助下，時註冊為非營利藝術、教育機構。自1989年起，得到紐約州藝術基金會及紐約市文化局的資助及監督，每個周末都借用在法拉盛高中上課，每年均會舉辦師生聯合公演。

12歲的李先悅唱「驚夢、山坡羊」，她已學了三年多。(圖／作者提供)
12歲的李先悅唱「驚夢、山坡羊」，她已學了三年多。(圖／作者提供)

多年來，海外崑曲社為熱愛崑曲的人提供了相聚的平台，老師們的辛勤付出、同學們的認真鑽研，使得崑曲藝術在海外薪火相傳。

崑曲社的主要活動有崑曲公演、崑曲傳習、示範演講、以及學術研究等。傳習班值得一提，在1991年成立後，即聘請專業老師聞復林等教導唱唸做表及鼓笛。傳習班學員年紀跨度極大，小至6嵗，老至80歲，學員從中小學生、大學生到學者教授，各行各業精英，中外人士，退休耆老均來學習 ，更有學員更因共同學習崑曲而締結了一段中外良緣。

1989年，崑曲社演出及教學師資的骨幹--史潔華和蔡青霖夫妻經由陳安娜推薦，在聯合國演出崑曲「下山」，這次的演出對崑曲獲選為人類非物質文化遺產代表，有相當的影響。

崑曲社多年來曾與上海崑劇院，蘇州崑劇院，江蘇崑劇院多次合作演出多場精彩好戲，但最值得稱道的是，在藝術總監尹繼芳的主持下，製作大型演出，有「十五貫」、「獅吼記」、「潘金蓮」、「牡丹亭」、「漁家樂」、「春草闖堂」等全本大戲。

在紐約皇后區博物館門看崑曲表演，是難得的體驗。(圖／作者提供)
在紐約皇后區博物館門看崑曲表演，是難得的體驗。(圖／作者提供)

崑曲社多年來舉辦了300多場演出及示範演講，但幾乎都是室内演出，只有極少數的幾次，有片段的戶外演出，但2024年海外崑曲社獲得紐約市公園公園局及綠色基金(City Parks And NYC Green Fund)基金資助，分別在紐約皇后區博物館門前舉辦四場崑曲表演。

花繁穠豔想容顏。

雲想衣裳光璨。

新妝誰似？

可憐飛燕嬌懶。

名花國色笑微微，

常得君王看。

向春風解釋春愁，

沉香亭同倚欄杆。

可樂娜公園裡曲韻未了，2005年還會有更吸睛的演出。

(資料由「海外崑曲社」提供)

紐約市 皇后區 聯合國

上一則

封面故事／在中國當交換生迷上「牡丹亭」洋武松的崑曲情緣

下一則

封面故事／余叔岩堂會掀京劇熱潮 極一時之盛

延伸閱讀

紀念前總統卡特逝世 美國股市1月9日休市一日

紀念前總統卡特逝世 美國股市1月9日休市一日
紐約餐廳藏小費陷阱？ 他結帳一看竟30％起跳嚇壞

紐約餐廳藏小費陷阱？ 他結帳一看竟30％起跳嚇壞
紐約時報評選 2024紐約26道最佳菜餚 香菜肥牛登榜

紐約時報評選 2024紐約26道最佳菜餚 香菜肥牛登榜
紐約汽車竊盜5年來首降 全年約1.3萬輛遭竊

紐約汽車竊盜5年來首降 全年約1.3萬輛遭竊

熱門新聞

醫療費用是退休族的一大筆開銷，對聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)A、B、D三大部分的瞭解是非常重要的；示意圖。（圖／123RF）

封面故事／紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

2024-12-29 16:56
「大都會」電影海報。（取材自IMDb）

娛樂／2024年度最賠錢10電影 獅門影業占了近半

2024-12-29 01:03
401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。(圖／123RF)

封面故事／新的一年改善財務窘境 5行動聰明理財

2024-12-29 11:02
年底前進行個人財務年度「健檢」，以迎接2025年的消費挑戰。(圖／123RF)

封面故事／年終財務健檢 8件事為錢把關

2024-12-29 15:17
紐約市議會經過激烈辯論後表決通過「同意之城」(City of Yes)計畫，為全市增添8萬多住房。圖為紐約民宅利用聖誕布置時表態不贊成 「同意之城」。(記者康錦卿/攝影)

地產投資／「同意之城」 解鎖紐約市房源

2024-12-29 15:41
「大布列顛探索者號」從倫敦出發，有三條不同路線前往康瓦爾、威爾斯與湖區。(取自大布列顛探索者號FB粉絲頁)

封面故事／鐵路旅遊 2025夢幻4路線

2024-12-29 01:26

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月