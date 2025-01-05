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料理功夫／炒芥藍2吃

韓美慧
酒香炒芥藍
酒香炒芥藍

又到了芥藍（亦稱芥蘭）產季，非常喜愛這道蔬菜，不過我們家不是用一般蠔油的料理方式，媽咪有其特殊的料理作法，就是用酒入菜。每當聞到一股的酒香味，知道是酒香炒芥藍，當時年紀小不喝酒的我，卻非常喜歡這樣以酒入菜的滋味。當時候媽咪說：只要掌握放入適當酒的比例，即可炒出好吃的酒香炒芥藍菜。

芥藍也稱為芥藍或是格蘭菜，為十字花科植物中不結球甘藍菜的一種，吃起來略帶苦味，可以在烹調前用熱水川燙一下去除苦味即可。芥藍可分為黃花跟白花兩種品種，味道口感皆好吃。

酒香炒芥藍

材料：芥藍菜1把、薑絲適量、橄欖油適量、米酒適量（米酒有鹹味，不需要加鹽巴，切記）、水些許。

做法：

1.芥藍菜洗淨後摘小段，莖用刨刀削去皮，也可用小刀輔助，菜、莖分開備用。

2.薑洗淨切片再切絲。

3.葉子可先川燙30秒泡冷水後撈起備用。

4.平底鍋中倒入油，放入薑絲煸香。

5.先放入菜莖，加入適量開水炒軟後，再把葉倒進拌炒，開大火炒一下，加入適量的米酒，蓋上鍋蓋30秒（軟硬可在此斟酌時間）。

6.開蓋再快速翻炒，關火即完成了。

肉絲佐芥藍莖

材料：芥藍莖適量（多寡自行決定）、肉絲250克、蒜頭適量、橄欖油適量、清水適量。

做法：

1.芥藍清洗好，把莖、葉子分開挑好，留下莖的部分，葉子可以單獨炒菜使用不要浪費。

2.用刨刀削去莖外皮，斜切片備用。

3.肉絲放入適量鹽巴滷好，蒜頭壓碎去皮。

4.平底鍋倒入適量油，把肉絲翻炒幾下後撈起，接著放入蒜頭炒香，倒入切片的芥藍莖加些水炒熟（牙口不好的人可以炒軟些），最後加入肉絲翻炒幾下，加些鹽即可盛盤。


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