封面故事／新的一年改善財務窘境 5行動聰明理財

401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。(圖／123RF)

每個人有不同迎接新年的方式，但有一點是多數人共同的願望：邁向成功。理財網站GO Banking Rates指出，或許有人會認為自己的存款，相較於富豪，簡直微不足道，但有些原則是放諸四海皆準；以下是財務規畫師與專家建議可採行的步驟，在新的一年讓財務更健康。

1.提高財務智商

播客節目Money Is主持人寇德爾(Andrew Cordle)說，最好的投資 就是投資自己。富人都知道，花時間學習最新金融趨勢是增加資產的最有效方法之一，現在開始建立財務智商「基線」，永遠都不嫌晚。

他表示，財務智商與財務淨值直接相關，因此增長財務知識極為重要；當務之急是透過提高財務智商，學習如何有效管理金錢，「不斷努力提升財務智商是最好的投資」。

2.制定財務計畫

理財顧問公司7 Waters Advisors總裁麥克法蘭(George McFarlane)說，制定預算就像做根管治療可拔除壞牙、防止細菌滋生一樣，也能改變不良的消費習慣。

他建議從檢視銀行與信用卡帳單開始，因為小額消費很容易被忽略，而這些積少便成多；接著將支出分為必要與非必要，並為來年設定更高的儲蓄 目標。麥克法蘭說，制定預算時，將儲蓄和必要支出列為優先；確定這些每個月要付出多少，就知道還有多少可花在非必要項目上。

3.擴大節稅儲蓄供款

企業諮詢公司G Corp Advisory顧問蓋利(Jacob Galea)表示，高資產淨值者都知道盡可能增加對退休 計畫與醫療儲蓄帳戶等稅務優惠帳戶的供款，減少應稅收入，同時增加儲蓄。

他建議，盡可能向任何稅務優惠帳戶供款，這代表加碼退休儲蓄或利用雇主匹配(Match)；這項福利基本上免費，明智做法是提供足夠的供款以充分利用。

4.償還債務或實現目標

年終突然有筆額外之財時，容易讓人想到去度假；但麥克法蘭表示，有錢人看到的是，利用額外的資金盡快清償非生產性債務。

他說，這樣做有助實現重大財務目標，例如存教育基金、減去負債，以及保障退休生活；與其把額外的錢花在非必要支出上，不如用它來償還高利息債務。

5.捐款給慈善機構

儘管富人多被認為吝嗇，就像狄更斯小說「小氣財神」中的史古基(Ebenezer Scrooge)一樣；但蓋利指出，他們也有慷慨的時候。他說，慈善捐款是富人年終常見的活動，不僅因為能創造影響力，也可以減稅；他們通常會捐出股票等資產，以避開資本利得稅，同時獲得全額抵稅。國稅局允許慈善捐款的扣除額高達調整後總收入的60%，因此這是項明智的理財行動，也是善舉。