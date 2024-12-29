封面故事／新的一年改善財務窘境 5行動聰明理財
每個人有不同迎接新年的方式，但有一點是多數人共同的願望：邁向成功。理財網站GO Banking Rates指出，或許有人會認為自己的存款，相較於富豪，簡直微不足道，但有些原則是放諸四海皆準；以下是財務規畫師與專家建議可採行的步驟，在新的一年讓財務更健康。
1.提高財務智商
播客節目Money Is主持人寇德爾(Andrew Cordle)說，最好的投資就是投資自己。富人都知道，花時間學習最新金融趨勢是增加資產的最有效方法之一，現在開始建立財務智商「基線」，永遠都不嫌晚。
他表示，財務智商與財務淨值直接相關，因此增長財務知識極為重要；當務之急是透過提高財務智商，學習如何有效管理金錢，「不斷努力提升財務智商是最好的投資」。
2.制定財務計畫
理財顧問公司7 Waters Advisors總裁麥克法蘭(George McFarlane)說，制定預算就像做根管治療可拔除壞牙、防止細菌滋生一樣，也能改變不良的消費習慣。
他建議從檢視銀行與信用卡帳單開始，因為小額消費很容易被忽略，而這些積少便成多；接著將支出分為必要與非必要，並為來年設定更高的儲蓄目標。麥克法蘭說，制定預算時，將儲蓄和必要支出列為優先；確定這些每個月要付出多少，就知道還有多少可花在非必要項目上。
3.擴大節稅儲蓄供款
企業諮詢公司G Corp Advisory顧問蓋利(Jacob Galea)表示，高資產淨值者都知道盡可能增加對退休計畫與醫療儲蓄帳戶等稅務優惠帳戶的供款，減少應稅收入，同時增加儲蓄。
他建議，盡可能向任何稅務優惠帳戶供款，這代表加碼退休儲蓄或利用雇主匹配(Match)；這項福利基本上免費，明智做法是提供足夠的供款以充分利用。
4.償還債務或實現目標
年終突然有筆額外之財時，容易讓人想到去度假；但麥克法蘭表示，有錢人看到的是，利用額外的資金盡快清償非生產性債務。
他說，這樣做有助實現重大財務目標，例如存教育基金、減去負債，以及保障退休生活；與其把額外的錢花在非必要支出上，不如用它來償還高利息債務。
5.捐款給慈善機構
儘管富人多被認為吝嗇，就像狄更斯小說「小氣財神」中的史古基(Ebenezer Scrooge)一樣；但蓋利指出，他們也有慷慨的時候。他說，慈善捐款是富人年終常見的活動，不僅因為能創造影響力，也可以減稅；他們通常會捐出股票等資產，以避開資本利得稅，同時獲得全額抵稅。國稅局允許慈善捐款的扣除額高達調整後總收入的60%，因此這是項明智的理財行動，也是善舉。
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