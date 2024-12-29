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旅遊／新會 鳥的天堂陳皮之鄉

梓影
紅船戲綠水，水上婚嫁尤隆重。（圖梓影提供）
紅船戲綠水，水上婚嫁尤隆重。（圖梓影提供）

「猜猜，第一次見的地方，打一城市名，答案是新會，歡迎來到五邑僑鄉」，我總喜歡以這樣的開場白來為親戚朋友做導遊講解。

今年盛夏8月我回中國探親時，充分利用只有一個多小時的景點開放時間，帶第一次來廣東的北京朋友遊轉了我的家鄉--新會。

我家怕羞仔讀幼兒園時，結識了從北京來紐約做學術交流一年的羌美一家，前幾年我們專程去北京探過他們。

今年7月我們回廣東前就邀請他們來摘荔枝、食黃皮，品嶺南佳果，但由於羌美的學術研究忙、會議多，直到8月才安排了羌美兩母女來廣東深圳。

小鳥天堂 世界排名第三

下午三點半，羌美母女剛下車，即刻上我們的車趕去小鳥天堂。我馬上開展導遊業務：看到路邊高大的葵樹嗎？新會又叫葵城，古稱岡州；前方的高架輕軌道是全國首個全封閉式的，保護鳥類之餘讓自然和科技合體。

小鳥天堂門口有巴金題字「鳥的天堂」，是全國最大、世界排名第三的天然賞鳥樂園，一樹成林、立島…。

一樹成林成島，竟天堂。（圖梓影提供）
一樹成林成島，竟天堂。（圖梓影提供）

幸得姊夫安排好，我憑十年前來此的記憶直接入景區，而遊船就像專等我們般，一切都無縫銜接。

羌美笑說：「若真要排隊買門票、等船，最快也要十幾分鐘，景區五點關門，可能沒法坐最後一班遊船了。」

藍色的天蕩著白色的雲、翠綠的樹木融進碧綠的水中渾然一體，我們坐在紅色觀光船慢慢駛入鳥的世界，貪婪地欣賞美景了。

盛夏的午後依然陽光燦爛，和紅船泛起的碧波熱情擁吻，迸發出耀眼的金光；千絲萬縷長長榕樹鬚有如神仙姐姐的秀髮，輕柔地拔亂著滿池的金子和翡翠；白鷺鳥高昂著頭，單腳立在枝叉上像是向我們展示下一刻牠將一飛沖天；躲在裡面竊竊私語的是鵲鴝和絲光椋鳥，翠鳥上跳下竄，擔心枝葉太茂盛擋住我們視線而看不到牠漂亮的羽毛；暮出晨歸的灰鷺，低飛著歡迎客人光臨後就要去玩通宵，所以牠更喜歡別人叫牠「夜遊」。

鳥樹相依 歸鳥群舞壯觀

「爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺」忽然想起李清照的「如夢令」，而此刻呈現我們眼前的是鳥樹相依，溫馨和諧的景象。船開到盡頭拐彎處，我踮起腳望到了那曾經熟悉的天馬村農業基地。

鳥水相依，融於天水間。（圖梓影提供）
鳥水相依，融於天水間。（圖梓影提供）

「看，那邊岸上去有座石拱橋，是當地人才知曉的最佳觀百鳥歸巢的地方，每當傍晚七點左右，萬千靈烏在榕島上空嘎嘎歡呼，翩翩起舞，盤旋飛翔，灰鷺接力巡邏。景象之壯觀經常吸引了無數匆匆歸家的人，在大洞大橋駐足欣賞、流連忘返嘆為觀止。

小鳥天堂的主體實際上是一棵長於明末清初水榕樹，水榕樹的樹枝垂到地上，扎入土中，成為新的樹幹，隨著時間的推移，大榕樹獨木成林，林中棲息著成千上萬隻鳥雀。我小時候坐公車出省城總是高高在上觀賞簡單圍著的大榕樹，聽著車上的老人講它的故事，聽著人們對它的讚美。下車等渡時也能看到歸鳥群舞。

龍脈所在 茶坑塔守江山

由小鳥天堂出來，車子往城市方向慢慢駛入茶坑村。「我知道你們北京文化人是很敬重梁啟超一門三院士，九子皆才俊，所以即使今天星期一是閉館日且已過了五點，我還是一定要帶你們去參觀這個愛國主義教育基地」。

「看，右前方山頂的塔是茶坑塔，又名熊子塔，相傳此處為龍脈所在，皇帝為保江山永固而令人建塔鎮住。民間囗囗相傳：在塔內古井投進扁擔，會在銀州湖畔尋到；更神奇且現實的是但凡肉眼看見茶坑塔的地方，所產的新會柑格外香甜，陳化最道地」我神祕而又自豪地說。「我也曾聽說十年陳皮值千金！」羌美若有所思地答。

梁啟超故居 仰先人風采

剛下車，欣欣立即興奮地說，「自強不息，厚德載物這不是清華校訓嗎，這裡也有！」開心地跑去觀賞那沐浴在金色陽光下的大黃石刻，八個綠色大字青翠欲滴，直融入心，淨化了每個觀群的靈魂。

茶坑塔鄉鎮龍脈，梁啟超說中國。（圖梓影提供）
茶坑塔鄉鎮龍脈，梁啟超說中國。（圖梓影提供）

梁啟超身著長西服，右手叉著腰，微低頭，風度翩翩的站在高高的石刻上審視著來自全世界各地的小輩們。雖然隔著上鎖的大鐵柵，但絲毫阻擋不了他展示給我們看他少年時代讀書、生活的地方：就是他右側那幢古色古香的青磚土瓦平房；梁啟超紀念館位於故居南側，是千禧年後才建的中西合璧建築，更突見嶺南僑鄉特式建築韻味。

「飲冰室主人」就是從這裡走向京城，走向世界；從文化走向政治，再回歸學術。他一生追求救國和文化的發展，他的貢獻和思想對中國的現代化進程產生了深遠的影響，尤其是梁啟超家風家訓更是世人借鑑的好榜樣。

入陳皮村 清香沁人心脾

由梁啟超故居出來，穿過馬路，車子很快就到了陳皮村，這兒不需門票，更沒規定參觀時間，因為它集新會陳皮產業服務、特色餐飲和文化旅遊於一體。

陳皮村内土特產豐富。（圖梓影提供）
陳皮村内土特產豐富。（圖梓影提供）

剛下車，沁人心脾的陳皮清香飄來，在這炎夏中著實令人特別心曠神怡；金黃色的夕陽灑在陳皮村的牌坊上，更令我為陳皮文化體驗館設計者的智慧而折服--成熟的大紅柑就是如此令人垂涎的金黃。

走在清幽的竹徑上，兩邊掛滿喜慶的桔燈，地面亮起新會人種柑去皮的經典圖畫、在全息投影區域讓人全情投入，彷如其中。

僑鄉古巷整體設計古樸大方，充分挖掘傳統歷史故事和民間技藝和菜館，讓我們彷如穿梭回千年前。

古兜小鎮 泡溫泉有驚喜

雖然陳皮村也有食肆酒樓，但我還是帶北京的客人去古井鎮吃正宗荔枝柴燒的燒鵝，遺憾的是第一次來南方的北方的小姑娘吃不慣。我們草草吃了點東西，就趕著去古兜溫泉小鎮泡溫泉。

姊夫幫我安排的是新開發的酒店溫泉區，裡面雖只有十幾個溫度不同溫泉，但魚泉是免費的，那些小魚吻著我們的腳，弄得大家哈哈大笑，我受不了跑去泡酒泉。

塞翁失馬竟讓我們幾乎獨享大泳池、悠悠天地間只有我們的歡聲笑語。

東方紅水庫 如世外桃源

次日清晨六點，我們步行去東方紅水庫看玻璃橋，四周群山環繞，鳥語花香，猶如置身於世外桃源。

我一路行一路指著古兜山脈講解放剿匪的故事；講我媽媽那輩人來此築水庫的艱辛。

宋元古戰場 清新九龍壁

在酒店享受完自助早餐，我們就啟程了。崖門宋元古戰場迎著我們打開，剛上班的環保車司機二話沒說就送我們去國母殿了。文天祥、陸秀夫和槃龍金桔等等，我開了視頻一邊行一邊指點解說，讓客人跑馬觀花後，再回去看視頻。

崖車古炮台。（圖梓影提供）
崖車古炮台。（圖梓影提供）

位於我右邊是一個以海浪湧托起的巨型龍頂傳國玉璽雕塑。這是全中國最大的傳國玉璽雕塑，它用紅翡玉石砌成的，呈淡紅色，高5米，邊長各3米。

原本玉璽是碧綠色的，但經過700多年的海水洗滌，滲透著崖海烈士的碧血丹心，玉璽已經由碧綠色變成淡紅色了。

象徵著皇權的「九龍浮雕壁」，比起北京的九龍壁色彩更鮮艷，壁上的九條龍栩栩如生，象徵著南宋皇朝的龍氣縈繞在這裡，這是我見到過的九龍壁中，色彩最清新自然的。

相傳南宗皇帝得高人指點，只要找到十條龍的地方就可保家立國，所以一路南逃至此，本來已探知香港島有九龍城的，但是惶恐不安的皇帝忘了自己是真龍天子，竟然放棄了過香港島湊合十條龍的機會，落得和西楚霸王項羽一樣的悲壯下場。

拍案叫絕 奇石村一字碑

路過奇石村，我告訴客人：「奇石在海軍基地內，我五歲時曾住在當海軍的四姨丈家見過」。

據史書記載，當年崖海大戰慘敗後，丞相陸秀夫就背負著小皇帝在這塊大石上投海殉國了。

元軍統帥張弘范為顯其功，派人在大石上刻上「鎮國大將軍張弘范滅宋於此」十二個大字。

明朝時，大儒陳白沙來到這裡憑弔，看了張弘范刻在奇石上的這幾個字後異常激憤，就在上面加刻上一個「宋」字，全句就變成了「宋鎮國大將軍張弘范滅宋於此」，形成了有名的「一字碑」，真可謂一字見血，令人拍案叫絕，把張弘范「漢人滅宋」醜惡嘴臉刻在了歷史的恥辱柱上了。

小啟

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