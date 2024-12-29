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加州話題／「丁胖子」廣場有本名 暱稱來自華人

記者啟鉻

洛杉磯蒙特利公園市「丁胖子廣場」，在全世界的華人圈，都有一定知名度。不過該廣場的真實名字，不是「丁胖子」；而這個別稱的由來，有不同版本。

「丁胖子廣場」是蒙市城中區的一個商圈，這個廣場的正式名稱是「Garfield Lincoln Center」，一塊豎立在廣場東邊靠近嘉惠爾街的標誌，就寫明該名稱。但很多人不叫它正式名稱，而是普遍稱呼「丁胖子廣場」。按坊間的一種說法，廣場之所以叫「丁胖子廣場」，來源一個叫丁胖子的華裔商人，他1970年代在廣場開了一家旅行社，後來又買下周邊幾棟建築，形成一個小型商業廣場。

丁胖子的生意做得很好，專門為華人提供從美國到中國大陸、台灣、香港等地機票和簽證服務，生意愈來愈紅火，吸引其他華人商家在廣場及周邊開設餐館、超市、理髮店、金店及藥店等，逐漸繁榮起來。1980年代起，「丁胖子廣場」成為洛杉磯華人社區最出名的地點之一，也是很多華人旅行團必經之地。有笑話說，如果華人在美國迷路，只要找到一輛開往「丁胖子廣場」的大巴車，就平安無事了。

洛杉磯資深華文媒體記者盧威表示，他在蒙市居住約20年，起初在市內租房住，後來因購屋搬到天普市，但沒有住多久，再次回到蒙市並買房，至今都沒有離開。在蒙市居住，最熟悉的地方就是「丁胖子廣場」。這裡的美食豐富多樣，曾有一家餐廳提供大餅油條豆漿早餐，很大眾化，堂吃不到十個座位。這間餐廳的名字中，就有「丁胖子」；加之這家餐館的美食大家都很喜歡，因此大家稱呼廣場為「丁胖子廣場」，該稱呼就如此傳開。

作家蓬丹，也認同是由於廣場一家餐廳，美食廣受歡迎，引起大家逐漸稱呼「丁胖子廣場」的說法。她表示，餐廳的業者兼廚師姓丁，身材胖胖的。蓬丹說，近年來新移民在廣場有受騙經歷，與廣場本身關係不大，這裡的商家還是頗有信譽的。

華人 洛杉磯 蒙特利公園市

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