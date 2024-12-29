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百科／折扣店T.J. Maxx標籤小祕密 黃色代表最低價

編譯周芳苑
折扣零售店T.J. Maxx店裡各路名牌商品以異常低的價格出售。(路透)
折扣零售店T.J. Maxx店裡各路名牌商品以異常低的價格出售。(路透)

全美連鎖折扣零售店T.J. Maxx是許多人撿便宜的好地方，店裡各路名牌商品以異常低的價格出售；琳瑯滿目的折扣商品已經比一般零售價低，而便宜之中還有更便宜的價位，根據標籤顏色可分辨折扣多寡，研判什麼時候該出手購買。

一名不願透露姓名的員工表示，即使是經驗最豐富的購物者也可能不了解標籤分色細節而錯過最優惠的商品。

這位員工告訴個人理財網站GOBankingRates，價格標籤的顏色看似隨機，實際上遵循著明確的分色規則。

商品白色標籤如果沒有任何有色貼紙，表示是原價，可再等待一段時間，看看是否進一步降價；如果有紅色貼紙，表示是第一波降價，日後可能繼續下調；如果看到黃色貼紙，表示商品價位已經低到極限。換句話說，如果商品標籤上有紅色和黃色貼紙，表示有最大折扣，可以省很多錢。

除了看貼紙顏色撿便宜，T.J. Maxx員工還透露其他省錢訣竅，省錢機會遠比想像的還多。

這名員工說，有時甚至是半買半送，購物者應留意商品是否有任何損壞，如果發現瑕疵，即使很細微，例如餐具有缺口、家具磨損或者衣服有破洞，都可要求額外折扣，店員有權在收銀台為禮貌詢問的顧客提供一些折扣。店家寧願提供額外折扣出清，也不想讓商品永遠在店裡滯留積灰塵。

購物的時間點也很重要，周間早上是撿便宜的最佳時機。一般而言，周末出奇忙碌，因此選擇在工作日推出新商品，如果上午稍晚和下午稍早時，商品最齊全。

至於一年之中的最佳購物時機，T.J. Maxx員工的建議是重大節日之前。

每年的國殤日(Memorial Day)和聖誕節之前，工作人員會出清既有庫存品，為新一季商品騰出空間。通常會將出清商品放在托盤或滾動架上，不惜一切代價賣掉。

該員工透露，出清商品價格幾乎低到不能再低，折扣幅度至少80% ，如果再賣不掉，便會在幾天內將剩餘商品全數捐出。

T.J. Maxx也有零售網站，但是這一名不願具名的員工透露，如果可能，不妨親自到店裡逛，因為許多商品從未放到網站上賣，實體店面裡的商品比網站更齊全。

T.J. Maxx員工還透露，商品上如有紅色貼紙，表示是第一波降價，可能會繼續降...
T.J. Maxx員工還透露，商品上如有紅色貼紙，表示是第一波降價，可能會繼續降價。(美聯社)

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