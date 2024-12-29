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封面故事／彩通2025年度色彩 摩卡慕斯挑逗味蕾

編譯尤寶琪
彩通色彩研究所公布2025年代表色是色號17-1230、名稱「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)的棕色。(圖取自Pantone Color Institute網站)
彩通色彩研究所公布2025年代表色是色號17-1230、名稱「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)的棕色。(圖取自Pantone Color Institute網站)

彩通(Pantone)公布了2025年年度色彩，跌破不少人眼鏡，彩通這次選出的是…棕色！

Brat Summer的霓虹綠和「魔法壞女巫」(Wicked)的西瓜紅都已經過時了；權威性色彩研究機構彩通在12月5日公布2025年的年度色彩，是看起來更端莊的「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)色。 這是彩通25年來第一次選擇棕色。

「摩卡慕斯」的顏色挑逗蕾，令人想嘗嘗黑巧克力。(美聯社)
「摩卡慕斯」的顏色挑逗蕾，令人想嘗嘗黑巧克力。(美聯社)

色號為PANTONE 17-1230的摩卡慕斯，根據彩通聲明，是一種溫暖的棕色調，蘊含著內在的豐富質感，讓人聯想到可可、巧克力和咖啡的美味品質，滿足我們對舒適的渴望。

柔和棕色 吸引多重感官

彩通副總經理普雷斯曼(Laurie Pressman)告訴「今日美國報」(USA Today)，這是「一種充滿感官和舒適溫暖的柔和棕色」。

普雷斯曼表示，這顏色是為了吸引多重感官，喚起讓你拿起湯匙享用的欲望。受到日益流行的「小確幸文化」(Little Treat Culture) 之啟發，也就是人們在日常生活中，透過像是買杯咖啡等小確幸，來讓讓自己的生活更舒適愉悅的做法，普雷斯曼鼓勵粉絲「找到屬於你的摩卡時刻」。

「小確幸文化一開始是為了增加我們個人的舒適感和幸福感，」她說；無論是一杯加了太多奶油的咖啡，或是一杯滑順的巧克力牛奶，這顏色和他的名字，都旨在挑逗你的味蕾。

除了會讓人聯想到巧克力外，普雷斯曼和行政總監艾斯曼(Leatrice Eiseman)告訴「今日美國報」，這個色調還營造出了一種和諧溫暖的感覺。

彩通的趨勢預測者對時尚和設計進行了調查，最終確定一種「充滿微妙優雅和樸實精緻」的色彩。但在一個過度飽和的數位世界中，摩卡慕斯有機會定義2025年嗎？

「摩卡慕斯」的顏色也會令人想喝一杯咖啡或是一杯滑順的巧克力。(圖／123RF)
「摩卡慕斯」的顏色也會令人想喝一杯咖啡或是一杯滑順的巧克力。(圖／123RF)

紐約時報「風格」(Styles)團隊人員說，想起摩卡慕斯，會聯想到一些奢華的針織品。因彩通宣布的官方圖像是一杯誘人的、攪動過的慕斯，令人往美味的方向聯想；因此有人說會想到在有大鱷魚的沼澤地旋轉划船。也有成員想起的是溫暖舒適的食物氛圍，那種90年代的網咖氛圍；也有人覺得像是塵土飛揚的棕色。

那麼會流行棕色衣服嗎？有人提起棕色是一種經常被忽視的中性時尚，但特別受到義大利品牌的歡迎。棕色風衣是米蘭時裝周主打單品，棕色時尚是可預期的。

尋求內心平靜與平衡

彩通在2023年和2024年，分別選擇了非凡洋紅(Viva Magenta)和柔和桃(Peach Fuzz)作為年度顏色，反映了在經歷長期新冠肺炎疫情封鎖後，慶祝的願望。普雷斯曼和艾斯曼表示，現在，隨著新冠肺炎疫情成了歷史，世界已經準備好擁抱更柔和、更安靜的快樂。

「當我們尋找今年的色彩時，覺得主題重點應該是和諧這個概念，」普雷斯曼指出。她說，隨著世界變得愈來愈複雜，消費者反開始尋求內心的平靜與平衡。一種既能體現奢華，又能與自然世界同調的淺棕色，可以說是表達這種渴望的完美色調。

2024年是不和諧的一年，極端化的一年；摩卡慕斯能提供美味和安慰嗎？

「摩卡慕斯」的顏色喚起我們拿起湯匙享用的慾望，讓生活更舒適愉悅。(圖／123RF...
「摩卡慕斯」的顏色喚起我們拿起湯匙享用的慾望，讓生活更舒適愉悅。(圖／123RF)

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