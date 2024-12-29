稅務漫談／川普與國稅局大戰將開打

川普 上台，對國稅局 來說絕對不會有什麼好消息。與國稅局有「宿怨」的川普，對國稅局動輒翻他的「舊帳」（上世紀90年代長達10年不繳一分稅）耿耿於懷，視國稅局的新增雇員（特別是查稅員Tax Auditor）為「武裝警察」(“IRS has hired 87,000 armed enforcement agents to pursuit taxpayers”)，欲除之而後快。

2022年8月，當時民主黨控制的參院通過未來十年為國稅局「注資」800億元的「控制膨脹」（Inflation Reduction Act）法案，預計為國稅局「輸血」（增雇8萬7000查稅員）後，國庫將可收穫1240億元的「回報」。共和黨 則不以為然，想代之以「Fair Tax Act」──以23%的統一銷售稅取代聯邦個人和公司稅，進一步取代國稅局。

當消費購物（包括服務）時被徵收銷售稅，但不同貧窮等級（Poverty Rate）及家庭人口多寡將決定政府向他（他們）提供稅務「優惠券」（monthly tax rebate coupon）以平衡社會財富或進行「再分配」。但此案的最大缺陷在於「一刀切」，雖有補貼，但不是「漸進式」（如個人稅的七級），因此會加重中產階級及低收入階層的稅務負擔。根據國會預算處的計算，23%的銷售稅率無法涵蓋國庫的需求，至少要上調至30%，如果依照州銷售稅的計算法則，要上調至44%（已遠超現有的聯邦稅率），因此過關的前景渺茫。

國稅局預算恐凍結

2023年兩黨關於債務上限的「拉鋸戰」及壓縮預算談判，已致使國稅局800億元的撥款「縮水」14億元，除此之外，還有200億元列入未來2年非國防預算支出。

雖然民主黨力圖捍衛這200億元的「主權」不再流失，但一般估計凶多吉少，隨著明年1月川普二次執政，國稅局的剩餘撥款以及人事擴充預算，將迅速處於「凍結」狀態。

「控制膨脹」（包括2021 American Rescue Plan Act）法案中的另一個亮點，是將1099K的起徵點從現行的2萬元下調至600元，即使是單筆交易也必須上報（現行法則是2萬元或200筆以上交易）。由於共和黨的抵制，國稅局於2022年12月23日發出備忘錄，將1099K的600元新規延遲一年執行。國稅局預計2023年600元新規實施後國稅局將可收穫4400萬1099K申報，是2022年1400萬份的三倍。

升級版1099K難為繼

由於1099K「升級版」牽涉面甚廣，不僅是電商平台、信用卡支付的小商家，連出租物業管理公司或業主也會被納入，因此遭致廣泛的批評，國稅局於2023年底再次發出備忘錄，將1099K升級計畫再次延後至2024年至2026年分段實施，具體起徵點為：2024年5000元，2025年2500元，2026年600元。

川普贏得總統選舉、共和黨拿下參眾兩院，即將全面執政之後，國稅局於11月26日再次發出備忘錄（2024-85），重申2024年稅季開始實施的1099K升級版（2024稅季最低「起徵點」為5000元，2025年2500元，2026年600元），趕在川普發號施令之前，將「生米」（已經「下鍋」三次）煮成「熟飯」。

但恐怕這仍是國稅局（民主黨）的一廂情願，1099K「降級」方案從一拋出，便受到共和黨的抵制，共和黨的「反制」方案提出最多只能降至1萬元，而且200個以上的交易次數仍保留，與「三段論」大相逕庭。

川普團隊正運籌帷幄上台後的「百日新政」，其核心內容是驅逐非法移民與減稅。民主黨祭「加（富人）稅」擴充（低收入階層）福利，共和黨祭「減（富人）稅」重拾民心（老百姓不在乎馬斯克會多富有，只在乎自己的日子會不會更好）。在此大前提下，1099K「升級版」恐怕難以為繼。

一般認為，川普2.0減稅版將繼續保留並擴充首次執政時（2018年）推出的1.0版（2025年底到期），可能將其永久化，如20% QBI-qualified business income deduction，100% bonus depreciation，公司稅從35%降至21%，現在準備進一步降至15%，個人稅從39.6%降至37%，公司替代最低稅（AMT）取消…。國稅局估計，保留即將到期的減稅條款，將在未來10年增加4兆元赤字。

唯一有爭議的SALT（State and Local Tax Deduction）扣減，據報川普已經鬆口，予以恢復（Restoration），即在1040A表（Itemized Deduction）中，允許扣減W-2中的州、市預扣稅，以及地稅（包括第二棟、第三棟的可減扣額），而不再受SALT 1.0條款中每年最高1萬元扣減額的限制。這對於中產階級及有房產的「低收入」階層，無疑是利多。

川普減稅討好藍領

除此之外，川普還計畫廢除勞工階級小費和加班工資的稅（包括工資稅和所得稅），向「藍領」示好。川普也計畫改革社安福利金的賦稅體制，使其全部免稅。目前的體制下，單身（戶主）年收入2萬5000元以上開始課稅（50%），3萬4000元以上以85%課稅。夫妻合報者3萬2000元以上開始課稅（50%），4萬4000元以上按85%課稅。川普的此項改革無疑將受到退休族的歡迎。

報稅系統面臨大修

歐巴馬健保（Affordable Care Act簡稱ACA）自2010年問世後，國稅局已經營有成，一系列配套表格也相繼推出，現在川普誓言將在第二任期徹底廢除歐記健保，國稅局的系統面臨「大修」。

國稅局從兩年前開始自行創建免費線上報稅系統，民主黨認為不言而喻，理所當然（以麻州參議員華倫為代表）。共和黨認為國稅局作為報稅「代理人」（Tax Prepare）、徵稅人（Tax Payer）及稽查人（Tax Auditor），存在著利益衝突（Conflicts Interest），違背了「獨立性」（Independence）及報稅人的利益。雖然免費系統可以為報稅民眾節省開支，但國稅局卻要投入不成比例的巨大開支以開發和維護系統，防止駭客入侵和資訊盜竊更將成為國稅局的一大難題，儘管壓力重重，開發免費網路報稅系統受到現任財政部長葉倫的大力支持，但隨著明年1月川普欽點的財長貝森特（Scott Bessent）履新（有待參院同意），國稅局的免費線上報稅系統可能因經費「難產」而「胎死腹中」。

總之，川普上台，國稅局處境艱難，「百日新政」臨朝，一系列表格在4月15日前被迫更新的「亂象」可能會再次出現。(作者為註冊會計師)