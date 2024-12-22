封面故事／10列聖誕火車 歡樂+魔幻

威斯康辛州大北方鐵路推出兩小時的聖誕主題列車。(圖取自威州大北方鐵路臉書書)

全美各地以聖誕為主題的火車之旅充滿懷舊與節日歡樂氣氛，且因時間不會太長，對於小小孩來說是最適合的旅程。今日美國報(USA Today)報導，如想體驗媲美「霍格華茲特快車」(Hogwarts Express)的魔幻之旅，不妨考慮以下這些深受喜愛的聖誕列車。

1.加州 納帕山谷葡萄酒列車 (Napa Valley Wine Train)

在古董火車上品嘗餐點、啜飲美酒、看著窗外葡萄園從眼前飛逝，聽起來可能是專屬大人的享受，但在節日期間，則變身老少皆宜的聖誕老人歡樂之旅；有四種體驗可供選擇，除了餐飲，還可與聖誕老人相處。該列車也鼓勵乘客攜帶小禮物，捐贈給寄養青少年。

加州納帕山谷葡萄酒列車。(美聯社)

2.威斯康辛州大北方鐵路 (Wisconsin Great Northern)

12月的威斯康辛州北部森林有如覆滿白雪的仙境，也是大北方鐵路的所在地，兩小時的聖誕主題列車(Santa Train)，沿途可眺望大片雪景、與聖誕老人合影、品嘗餅乾與熱飲，還有美味的起司披薩。

3.賓州 East Broad Top鐵路

這條建於1872年的鐵路，是美國最古老的窄軌鐵路，位於賓州煤礦之鄉的中心。一小時的聖誕火車之旅，可重溫該地區的採礦歷史，坐在舒適的車廂內以煤爐取暖，蜿蜒穿過昔日礦工家庭居住的山丘、農場與森林。點心與聖誕老人禮物，更為旅程增色。

4.南達科他州1880列車

參加1880列車一小時的假日旅程，可與聖誕老人、聖誕夫人品嘗熱可可與餅乾。火車從黑山中心的Hill City出發，路線鄰近該州知名景點如卡斯特(Custer)州立公園、瘋馬酋長紀念雕像(Crazy Horse Memorial)與拉什莫爾山(Mount Rushmore)。

5.加州臭鼬列車(Skunk Train)

古老紅杉林、茂盛的蕨類植物與苔蘚，是任何時候搭乘臭鼬列車的乘客都能一覽無遺的風景；但只有預訂從Willits車廠出發的聖誕火車，可以看到這些自然美景點綴著彩色燈飾與聖誕飾品。兩小時行程中可享受點心、遊戲與歌曲，與聖誕老人、「臭鼬先生」參觀紅杉木工作坊，更是難忘的體驗。

6.亞利桑納州大峽谷鐵路 (Grand Canyon Railway)

大峽谷鐵路的北極特快車(Polar Express)讓人沉浸在節日的歡樂中，火車從威廉斯(Williams)歷史悠久的車廠出發，途經高原沙漠和松林、直達「北極」。聖誕老人與馴鹿會迎接每個孩子，來自聖誕老人工作室的紀念品、熱巧克力、糖果以及朗讀經典童書「北極特快車」，讓90分鐘旅程毫無冷場。

7.德拉瓦州（Wilmington & Western鐵路）

提供兩種聖誕火車旅程，由第一代柴油火車改裝的「聖誕老人特快車」，可與聖誕老人相見歡，拍照留念後，旅客可在90分鐘的車程中盡情享用美味點心。另一是60分鐘的「假日燈光特快車」，搭乘百年歷史的火車穿越Red Clay山谷；車廂內掛滿數以千計的燈飾，沿途也可欣賞許多屋舍布置的聖誕裝飾。

8.新罕布夏州 北極之旅 (Journey to the North Pole)

從坡地滑雪到雪地自行車，新罕布夏州的白山是全家人冬季探險的勝地。當跳上兩小時的「北極之旅」聖誕火車，可穿越白色世界直達聖誕老人工作室。與聖誕老人和他的助手一起享用點心、玩遊戲，感受濃濃的節日氣氛。這個一年一度的活動從北康威(North Conway)或林肯(Lincoln)出發。

9.賓州New Hope鐵路

坐落於德拉瓦河畔的可愛小鎮New Hope是這條鐵路及其維多利亞風格車站的所在地，在整個聖誕季節，都充滿著節日的歡樂氣氛。民眾可搭乘鐵路公司的聖誕老人蒸汽火車前往「北極」，一小時的旅程中有音樂演奏、與聖誕老人和聖誕夫人聊天，品嘗各式節日美食。

10.紐約州Cooperstown & Charlotte Valley鐵路