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封面故事／賓州New Hope 最具藝文氣息小鎮

編譯周靜芝

有時候，大小不代表一切。一項全美最佳小鎮的排行榜剛公布，一個距離喧囂紐約市約兩小時車程的迷人地點雀屏中選。

旅遊與休閒(Travel+Leisure)雜誌編輯與業界專家共同編撰的「2024年全美最佳小鎮」(America's Best Small Towns of 2024)，將賓州的New Hope評選為全美50個州中最具藝術與文化氣息的小鎮。

作家卡拉多尼歐(Jackie Caradonio)稱它為「在這塊僅1.4平方英里的迷人土地上，從頭到尾都充滿獨特與知性魅力」，並將地理位置、藝術景觀與巴克(Bucks)縣社區的「奇特魅力」列為入選理由。

每日郵報(Daily Mail)先前曾報導，賓州出身的好萊塢巨星布萊德利·庫柏(Bradley Cooper)為接近超模女友吉吉·哈迪德(Gigi Hadid)的老家，最近斥資 650萬元在New Hope附近購買了33英畝的農場。

歷史悠久的亞利桑納州小鎮比斯比(Bisbee)與New Hope同樣成為名單上的焦點，比斯比因為「看起來就像故事書中的城鎮」而被評為最佳沙漠小鎮。

夏威夷衝浪勝地帕依亞(Paia)是茂宜島上另一個充滿藝術氣息的小鎮，被選為全美最佳海灘小鎮。

參與角逐的小鎮，居住人口需在2萬5000人以下，並在某個類別中具有突出的特色與良好的口碑，才能取得評選資格。

旅遊專家表示，這些小鎮需提供「各式各樣的活動、住宿與適時造訪的理由，無論是值得關注的新節慶、旅館、餐廳、景點或旅遊方案」。

2024年全美最佳小鎮

--最佳山區小鎮：愛達荷州Island Park

--最佳海灘城鎮：夏威夷州茂伊島帕依亞

--最佳湖濱小鎮：密西根州Harbor Springs

--最佳沙漠小鎮：亞利桑納州比斯比

--最佳美食美酒小鎮：加州埃爾克(Elk)

--最佳購物小鎮：德州Round Top

--最佳水療健康小鎮：科羅拉多州烏雷(Ouray)

--最佳藝術文化小鎮：賓州New Hope

- 最佳大學小鎮：南卡羅來納州克萊門森(Clemson)

- 最佳退休小鎮：佛羅里達州斯圖爾特(Stuart)

賓州 夏威夷州 亞利桑納州

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