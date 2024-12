封面故事／瑪麗亞凱莉30年 陪粉絲過節

瑪麗亞凱莉1991年發行首張節慶專輯時,沒人料到會在聖誕節占據無可動搖的地位。圖為重拍的專輯封面。(取自瑪麗亞凱莉臉書)

「海豚音天后」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)1991年發行首張節慶專輯時,沒人料到這張「情感」(Emotions)專輯會在聖誕節 占據無可動搖的地位。凱莉11月起舉辦聖誕節慶巡演,12月17日在紐約開唱,散播歡樂。

「今日美國報」(USA Today)報導,凱莉將近35年的職涯創作「夢幻」(Fantasy)、「永遠的寶貝」(Always Be My Baby)、「甜蜜蜜」(Honey)、「我要我們在一起」(We Belong Together)等一系列聖誕歌曲。

凱莉在1994年「聖誕快樂」(Merry Christmas)專輯推出「聖誕節我只想要你」(All I Want for Christmas is You),成為每年聖誕節都會聽到的代表歌曲;2011年,凱莉與加拿大 創作歌手小賈斯汀(Justin Bieber)合作,重先詮釋「聖誕節我只想要你(超級節慶)」(All I Want for Christmas is You (SuperFestive!))版本。

每年聖誕節假期,凱莉都會透過不同的有趣方式來「解凍」她的叮噹鈴旅程行。

凱莉11月初開始聖誕巡演,12月1日在華盛頓特區緊鄰華埠 的第一資本體育館(Capital One Arena)演出;許多觀眾穿戴節慶服裝,有人戴著閃爍燈光的聖誕老人帽、另有人扮成聖誕樹,現場洋溢聖誕節慶氣氛。

12月17日,凱莉則在家鄉紐約開唱,繼續散播歡樂。

雪公主乘著一片飄落的雪花降臨,接著搭乘雪橇離開;八人和聲、四人樂隊和三名背景樂手唱頌「聽!天使高聲唱」(Hark! The Herald Angels Sing),55歲的凱莉身穿合身的白色美人魚尾禮服登場。

凱莉此次換了四套服裝,包括斗篷、緊身衣;每一套變裝出場,都讓凱莉的粉絲(Lambies)尖叫不已。

凱莉13歲的雙胞胎摩洛坎(Moroccan)和夢露(Monroe)可愛現身串場,讓凱莉有更充裕的時間換衣服。