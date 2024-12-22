旅遊／艱險川藏南線 2000公里跋涉

拉薩布達拉宮廣場。（圖周錫康提供）

成都到拉薩這段兩千多公里長的318國道叫川藏南線，是聞名於世的最美景觀大道；9月下旬，我與蘭姐、老羅和姜平一起，開車走川藏南線赴拉薩。

西出折多 一路翻山越嶺

25日上午，我們從成都出發，中午時分就到達天全縣，用過午餐後，開始向藏區進發。

一路上天色陰沉，烏雲密布，下午4點多，穿過數公里的二郞山隧道來到山上觀景，我心情忽然開朗，愉悅無比。二郞山是青衣江、大渡河的分水嶺，成都平原進入青藏高原的門戶，漢藏民族的文化與地理分界線。我們傍晚才趕到康定城。小山城華燈齊放，燈光璀璨，彷彿進入不夜城。折多河依然洶湧澎湃，穿城而過。

康定折多河。（圖周錫康提供）

翌日早晨，從康定出發，走盤山公路一圈圈繞上折多山上，從海拔2400米陡升到4000米。我們一行四人在觀景台上「西出折多」石碑前拍照留念。

折多山頂。（圖周錫康提供）

從折多山往前開車，下山經過新都橋，又上山翻越了高爾寺山，下山穿過雅礱江和雅江縣城，再翻越剪子彎山和卡子拉山。一路上川西草原、高山草甸、犛牛綿羊、冰峰雪嶺等依次展現，景色越來越美。

行過理塘 美景如卷展開

下午途經理塘後，迎面而來的是遼闊的毛埡壩大草原、海子山的姊妹湖和遠方的冰山雪峰…這些美景就如畫卷一樣在眼前一一展開。穿過波戈溪隧道，沿著波戈溪在峽谷足足開了一個多小時，晚8點才到達巴塘。

海子山姊妹湖。（圖周錫康提供）

第三天清晨，我們沿著金沙江支流巴河向西開車約一小時後，來到了長江上游的金沙江邊，跨過金沙江大橋，就進入了西藏地界。從大橋前往芒康，有70多公里的峽底公路，是進入西藏首要瓶頸或關口。此段路硬是從沿著大山谷底的金沙江支流靈芝河的兩岸懸崖陡壁中開闢出來的，兩岸懸壁高入雲端 ，谷底狹窄，最窄處不到10米。

峽底公路 懸壁險象環生

一路上險象環生，塌方泥石流隔三差五地頻繁發生，是我此行中最牽腸掛肚的一段。河水湍急咆哮，日夜沖涮著公路的地基，致使公路殘缺不全，路面扭曲下陷，到處坑坑窪窪。河中巨石磊磊，都是歷年雨季從懸崖上掉下來。沿途不時瞅見掉在河裡的車輛殘骸，慘不忍睹，令我們一路上始終提心吊膽，只盼望早早逃離此地。

我們足足開了近三個小時才開出峽谷，心中石頭終落了地。又經過數十彎的盤山公路，開車上了海拔4150米的宗拉山埡口。此刻雨後初晴，給綠油油的大山塗上了聖潔的淡淡金色，天飄起了雪花，把大地山河裝點得至純至美。

我們盤山而下，很快就到了山下的芒康縣城，休息片刻繼續上路。接著翻越了海拔4376米的拉烏山埡口，下午來到了瀾滄江。瀾滄江風景秀麗，我們居高臨下俯瞰瀾滄江水，兩岸江崖峭壁，曲折婉轉，頗似一座精緻玲瓏的九曲橋。

瀾滄江。（圖周錫康提供）

開過瀾滄江上竹卡大橋，繼續西進，有兩座大山擋在前面，分別是埡口海拔3911米的覺巴山和5060米的東達山。上了覺巴山，無比險峻，懸崖絕壁下臨千米深淵，瀾滄江如同一根細繩蜿蜒而流，看得人頭暈目眩，兩腿發軟。東達山雖高，但不險峻。下山就到了左貢縣城，我開始感覺有些難受，高原反應如期而至。

穿怒江峽 夜奔然烏湖

第四天早晨，出了左貢縣城，沿著玉曲河向西北方向行駛，一路上風景秀麗。經過業拉山埡口後，下山途中就來到了怒江著名的魔鬼路段「七十二道拐」公路。與盤山公路不同，整條公路在單面山坡上呈現數十個「之」字型道路，景色壯觀，十分險峻。

怒江七十二道拐公路。（圖周錫康提供）

不久就到了山下的怒江峽谷。沿峽谷開車十幾公里，即來到怒江大橋。所謂大橋，一頭建在江岸邊上，另一頭建在一座小山般的懸崖峭壁的半腰上，並打通了隧道。橋很短不到一百米，橋下是洶湧澎湃的怒江。過橋時不准拍照，也不准快速通過，只能以五公里時速慢慢過橋，進入隧道。

怒江與怒江大橋。（圖周錫康提供）

過大橋並出隧道，又沿著怒江支流峽谷開了幾十公里，開出峽谷就到了八宿縣城，我們就直奔縣醫院，陪同老羅去看病。出醫院，翻越安吉拉山時已是黃昏，下山趕到然烏湖鎮已是夜晚9點多。

然烏湖。（圖周錫康提供）

波密縣 雲氣氤氳如仙境

然烏湖美景剛過，就迎來了波密的「仙境」。波密縣域處於印度 洋季風吹過的十字路口，此地海拔低至2500米，濕氣很大，一年四季雲霧繚繞。一路上雲氣氤氳，籠罩著崇山峻嶺、懸崖峭壁，若隱若現，恍如仙境一般。

波密仙境。（圖周錫康提供）

進入波密縣城前，有一段60公里的泥漿爛路。出了縣城，又遇到40公里的爛泥路。結果我們的車離合器燒壞，又不得不再返回波密縣城修車，並只能在那裡過夜。

第六天早餐後，開出爛泥路後一馬平川，很快到達通麥。易貢藏布河在此匯入帕龍藏布河，兩河在橋下相交，急流奔騰。兩岸高山懸崖對峙，峽谷盡頭雪峰綿延，風景瑰麗。

通麥三座橋。（圖周錫康提供）

經過通麥特大橋後，十幾公里長的公路基本上是沿著易貢藏布河兩岸懸崖峭壁上開鑿出來的。

魯朗鎮 色季拉山賞雪 峰

從通麥往前就是魯朗鎮。魯朗四周的原始森林，茂密挺拔；木欄柵圍成的四方牧場比比皆是；綠色如茵的草場，潔白的綿羊與黝黑的犛牛徜徉其間，極富濃重的藏族牧區風情。

魯朗鎮。（圖周錫康提供）

魯朗就在色季拉山腳下，開往山上的途中，天開始下起小雨。但到山上埡口時已下午6點。山上雲氣瀰漫，天空中露出淡淡的陽光。我們趕緊下車，登上埡口的一個小山包，眺望遠方的南迦巴瓦峰。此刻，瀰漫的雲氣漸漸顯出淡青色，南迦巴瓦峰在雲霧中若隱若現，恍如仙女隱藏在薄幕中。

南迦巴瓦峰 幸運見佛光

隨著氣溫下降，天上雲氣凝聚成帶狀的薄雲，千呼萬喚始出來，南迦巴瓦峰終於露出了冰清玉潔的真容，在淡青色的天空襯托下，金字塔形的冰峰直刺蒼穹，美的令人窒息，美的不可方物。

南迦巴瓦峰。（圖周錫康提供）

在如此美景的盛宴下，居然又出現了千載難逢的佛光奇蹟；小山包下有一汪潭水，在夕陽和雲霧相交下，突然出現了佛光環，而且我的身影居然也出現在佛光環中。

南迦巴瓦峰與佛光。（圖周錫康提供） 佛光。（圖周錫康提供） 南迦巴瓦峰與佛光。（圖周錫康提供）

我們開車下山途中，遇到了大隊車馬在路邊等候，原來山下發生坍方。此刻已是夜晚9點多，我們只好在原地過夜。次日，下山後進入林芝八一鎮前，又遇到了修路，開出了這段爛路，就踏上拉林公路。又開了一個多小時，來到百巴鎮午餐。午餐後休息片刻上路，開了60公里後抵達工布江達縣城。

8天生死考驗 險抵拉薩

天色將晚，我們開始翻山越嶺，翻越川藏南線中最後一座、也是海拔最高的米拉山埡口（5013米）。上山不久，夜幕降臨，伸手不見五指；好不容易開進墨竹工卡縣城已是半夜了。

拉林公路最後一段約70多公里，是一條準高速公路，於是放開速度趕路，時速開到一百公里，然而下一秒，一頭犛牛突然衝到車頭右前方跟前，反光鏡被牛角觸了一個大洞，千鈞一髮之際，蘭姐往左打了一把，車颼地一下從犛牛身邊擦過，幸好沒撞到路中間隔離帶。真是虛驚一場，我都來不及恐懼，致命危險就奇蹟般地化解了。

半夜我們摸黑進入拉薩，入住酒店時已是凌晨1點45分。

一覺醒來已9點，我精神恢復。中午老羅因病離隊，從拉薩飛回成都，蘭姐開車去郊外修車，我和姜平進城遊覽。

我徜徉在拉薩布達拉宮廣場，不勝感慨，經過8天艱苦跋涉，歷經千辛萬苦，經受生死考驗，終於走完兩千多公里川藏南線全程，如期來到了拉薩。