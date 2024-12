封面故事／換上性感緊身衣 聖誕老人變「聖誕爹地」

目標百貨今年打出系列全新的俏皮節日廣告,聘請身材魁梧的男模特兒貝利扮演聖誕老公公,擺脫經典的寬鬆聖誕裝扮,改穿緊身紅色毛衣。(截自目標百貨影片)

目標百貨 (Target )今年打出一系列全新的俏皮節日廣告,讓聖誕老人換上性感緊身紅色毛衣、搖身一變成「聖誕爹地」,令人眼睛一亮。

目標百貨聘請身材魁梧的男模特兒貝利(Brent Bailey)扮演別名聖尼克(St. Nick)的聖誕老公公,擺脫經典的寬鬆聖誕裝扮,改穿緊身紅色毛衣。

在廣告裡,貝利扮演目標市場一名員工,代號「Kris K」,九個廣告系列的第一個上月登場亮相。

貝利在廣告影片中駕著一輛櫻桃紅色的福特野馬(Ford Bronco),裝配寫著「SLEIGH」(雪橇)字樣的訂製車牌,配上1980年代創作歌曲「Born to Be Wild」,熱情奔放。

另有一則廣告標題是「他很性感,但目標的火雞特賣更搶手。」(He's Hot, But These Target Turkey Deals Are Hotter),擄獲500萬次瀏覽。一名顧客在感恩節 前挑選單價0.79元的火雞時稱他「異常性感」。

在第三個廣告裡,性感的聖誕爹地穿過目標市場商店時,用二頭肌捲起一棵小樹。

人們在社郡媒體上坦言被新版聖誕老人的生動重塑形象所吸引,對目標市場選角大表讚賞。

一名觀眾在社群平台Instagram上欣喜若狂詢問,「他們在哪裡為這位聖誕老人拍照?」另一人評論說,「不管是誰負責行銷,都應該加薪。」

還有一名粉絲在談論貝利宣傳影片的貼文中說:「難怪孩子看到媽媽親吻聖誕老人。」另一人語帶渴望的說:「聖誕老人寶貝…今晚快從煙囪下去吧。」又有人說:「目標市場為我們提供了我們沒有意識到這個假期需要的東西。」

另有其他人貼文說:「性感的目標市場聖誕老人…不是你媽媽的聖誕老人!」