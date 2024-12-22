封面故事／換上性感緊身衣 聖誕老人變「聖誕爹地」

目標百貨今年打出系列全新的俏皮節日廣告，聘請身材魁梧的男模特兒貝利扮演聖誕老公公，擺脫經典的寬鬆聖誕裝扮，改穿緊身紅色毛衣。(截自目標百貨影片)

目標百貨 (Target )今年打出一系列全新的俏皮節日廣告，讓聖誕老人換上性感緊身紅色毛衣、搖身一變成「聖誕爹地」，令人眼睛一亮。

目標百貨聘請身材魁梧的男模特兒貝利(Brent Bailey)扮演別名聖尼克(St. Nick)的聖誕老公公，擺脫經典的寬鬆聖誕裝扮，改穿緊身紅色毛衣。

在廣告裡，貝利扮演目標市場一名員工，代號「Kris K」，九個廣告系列的第一個上月登場亮相。

貝利在廣告影片中駕著一輛櫻桃紅色的福特野馬(Ford Bronco)，裝配寫著「SLEIGH」(雪橇)字樣的訂製車牌，配上1980年代創作歌曲「Born to Be Wild」，熱情奔放。

另有一則廣告標題是「他很性感，但目標的火雞特賣更搶手。」(He's Hot, But These Target Turkey Deals Are Hotter)，擄獲500萬次瀏覽。一名顧客在感恩節 前挑選單價0.79元的火雞時稱他「異常性感」。

在第三個廣告裡，性感的聖誕爹地穿過目標市場商店時，用二頭肌捲起一棵小樹。

人們在社郡媒體上坦言被新版聖誕老人的生動重塑形象所吸引，對目標市場選角大表讚賞。

一名觀眾在社群平台Instagram上欣喜若狂詢問，「他們在哪裡為這位聖誕老人拍照？」另一人評論說，「不管是誰負責行銷，都應該加薪。」

還有一名粉絲在談論貝利宣傳影片的貼文中說：「難怪孩子看到媽媽親吻聖誕老人。」另一人語帶渴望的說：「聖誕老人寶貝…今晚快從煙囪下去吧。」又有人說：「目標市場為我們提供了我們沒有意識到這個假期需要的東西。」

另有其他人貼文說：「性感的目標市場聖誕老人…不是你媽媽的聖誕老人！」