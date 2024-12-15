城鎮傳真／從鄉村到搖滾 音樂之旅泡在南方旋律裡

Nashville Legends Corner跟隨偉大音樂家在星光大道上的腳步。(作者提供)

美國南方以其獨特的音樂文化和豐富的歷史著稱，這裡的音樂風格多樣，是我的一場圓夢之旅，讓我親眼看到、聽到美國南方的音樂文化，從藍調、福音音樂、鄉村音樂、靈魂、搖滾，一直到當代的嘻哈(hip-hop)和饒舌(rap)。每一段音樂都如同一扇窗，讓人窺見這片土地的故事與情感。

納許維爾位於市中心的百老匯大街，充滿了活力，夜晚燈火通明，音樂不絕於耳。(作者提供)

在這趟音樂之旅中，除了探索音樂的歷史、當代名人的錄音室、名人堂、博物館 ，以及他們曾經生活過的地方，還能深刻體會到美國音樂的精髓；正如那句話所言：「美國若是沒有黑奴，即是一個音樂貧瘠的國家。」這裡的音樂與靈魂是誰也攔不住的，密西西比河及其三角洲孕育出多少音樂與名家，讓我們一起探索這些城市背後的音樂精髓和文化底蘊。

音樂之都納許維爾

納許維爾，田納西州的首府，被譽為「音樂之都」，這裡是鄉村音樂的發源地之一，吸引了無數音樂人才。走進市中心，無論是在室內或是在街上，音樂聲不絕於耳。遍布的音樂酒吧和現場表演場所，每一個角落都洋溢著旋律。這是一座充滿歷史文化的城市，尤以其音樂和烹飪聞名於世。大白天的樂鼓升天，到那裡都可以飲上一杯。滿街的Honky Tonk(鋼琴演奏的爵士樂 酒吧)，街上就有活動性的酒吧車。酒吧和音樂場所密布，尤其是市中心的百老匯大街Broadway，夜晚燈火通明，音樂不絕於耳，這座城市不僅是鄉村音樂愛好者的聖地，也是尋求音樂靈感和文化體驗的旅人的必訪之地。我們多麼幸運，能夠站在Studio B如此歷史性的房間，有這麼多有名的音樂家在此錄音、成名。

滿街的Honky Tonk鋼琴演奏的爵士樂酒吧。(作者提供)

旅遊團安排我們唱一曲「貓王」的歌，並且錄音，將錄製好的CD每人一份送給我們。

鄉村音樂名人堂

訪問納許維爾首要的地標當然是「鄉村音樂名人堂」(Country Music Hall of Fame)。這座博物館不僅展示了鄉村音樂的歷史，還記錄了眾多音樂巨星的成就。當我走進這個殿堂，瞬間被展示的音樂歷史深深吸引，這裡有來自不同時代的音樂作品，從金曲到傳奇故事，讓人感受到音樂的魅力。細細地觀賞這些展品，特別是那些因為黑奴而孕育出的藍調，正是這些音樂的根源，使得後來的搖滾樂、鄉村音樂、爵士音樂、靈魂樂曲等都有了延續。

鄉村音樂名人堂。(作者提供)

傑克遜將軍表演船

納許維爾的現場音樂表演是不可錯過的體驗。大奧普里音樂廳(Grand Ole Opry)是鄉村音樂的象徵，每周都有現場表演，是了解納許維爾音樂文化的最佳場所。但當天遇到了音樂頒獎典禮，巨星雲集，我們只好改行程去「傑克遜將軍表演船」。船上的演出雖然是模仿秀，但他們演唱的每一首歌曲都充滿熱情，從貓王到藍調、靈魂樂曲，甚至爵士樂的旋律在夜空中迴盪。船開到市中心的時候，我回首望去，納許維爾的夜景燈火通明，音樂的節奏與城市的喧囂交織，讓人感到此行不虛。

傑克遜將軍表演船。(作者提供)

藍調故鄉孟菲斯

從納許維爾出發一路南行，來到了孟菲斯。這座城市以其深厚的藍調音樂文化而聞名，貝爾街Beale Street是這座城市的音樂心臟，曾是許多音樂傳奇人物的演出場所，包括B.B. King和「貓王」等。孟菲斯是搖滾樂和靈魂音樂的重要發源地，也是眾多音樂流派的滋養地。漫步在比爾街，音樂的旋律從每個角落飄出，讓人不禁隨之舞動。

這裡的酒吧和音樂廳聚集了眾多藍調音樂家，每晚都有精采的現場演出。在B.B. King’s Blues Club，我被當地最具實力的音樂家們的表演所吸引，感受到藍調音樂深沉的情感和強烈的生命力。

地上畫著金恩博士被暗殺的子彈路線。(作者提供)

國民權利博物館

孟菲斯還有豐富的歷史和文化遺產，包括國民權利博物館，這是位於Lorranine Motel的博物館，紀念1968年4月4日民權領袖馬丁·路德·金恩(Martin Luther King)博士在支持該市工人罷工的活動後在此遇刺身亡。

這個博物館透過重要事件教育公眾了解這段不容忽視的歷史。地上畫著金恩博士被暗殺的子彈路線，他的座車仍然在此。當時兇手在對面70碼遠的樓上陽台，他走到307號房的陽台開始演說，原本要站在高塔上的維安人員卻沒有出現。

貓王的故居Graceland。(作者提供)

貓王故居

美國搖滾樂歌手、音樂家和電影演員，被視為20世紀中最重要的文化標誌性人物之一。「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)在1977年逝世後，故居Graceland在1982年作為博物館對外開放，每年吸引數十萬的樂迷前去朝聖。Graceland的展覽館收藏著「貓王」的珍貴物品，他的音樂將黑人 的節奏藍調和白人的鄉村歌曲融為一體，創造出了一種獨特的音樂風格。

「貓王」早期的音樂受到黑人靈魂樂的影響很深，和他幼年時隨著父母親搬到田納西州的孟菲斯有關。「貓王」用了許多黑人原曲改編成作品。20世紀是「貓王」的世紀，「貓王」偉大之處在於他用歌聲超越種族及文化的疆界，其豪放不羈的打扮及表演方式更對流行音樂造成了無與倫比的衝擊。

搖滾靈魂博物館

館內詳細介紹曼菲斯從南方小鎮蛻變成世界藍調之都的故事，是一個搖滾和靈魂音樂誕生的展覽。他們用洗衣板、湯匙、鍋碗瓢盆、打擊樂器和簡陋的器材，自娛娛人。

館內導覽相當完善，錄下許多當地人的現身說法，分享他們的童年回憶，且除了語音導覽，還可以在不同展品前面播放不同的音樂，把參觀者拉回到上個世紀的美國南方，耕作中音樂此起彼落的棉花田。

歌曲中實際上有許多祕密訊息：逃亡、求生…This train…Down by the waterside。藍調的濫觴，是美國南方棉花田裡的非裔農工家鄉的西非歌謠，加入福音聖歌元素形成的曲調，成天工作於酷熱的棉花田中，農工們我一言、你一句的嘗試不同旋律，而漸漸形成他們工作時哼唱的音樂。在一成不變、備受壓榨的日子裡，音樂便是宣洩他們感情的出口。世代相傳，每一個世代都把自己的故事濃縮成幾句音符，於是旋律裡有了家庭、愛情、喜劇、悲劇、狂喜、痛苦…這些故事傳遞在每位奴工的手上，每人加以咀嚼、反芻，再加入一些自己的生命故事，一代代傳承下去。

B.B. King博物館。(作者提供)

B.B. King博物館

雷利·班·金（Riley Ben King），藝名B.B.King，來自於Blues Boy的縮寫。憑藉著過人的音樂天賦，農民出身的B.B. King走出一條屬於自己的音樂之路。極具表演性的吉他演奏讓他被奉為藍調之王。 為藍調大使的B.B. King熱愛巡迴演唱，把巡迴演唱的每一站都當作是一個家，曾經有過一年唱342場的紀錄，一直到白人世界完全接受他的音樂為止。

若不是B.B. King耕種棉花的拖拉機壞了，他怕遭到主人的懲罰而逃跑到孟菲斯，投靠他會彈吉他的表叔，最終成為藍調之父，可能美國的音樂史要重新改寫。

活動性的酒吧車。(作者提供)

上烹飪學校，學習紐奧良烹調。(圖皆為作者所提供)

爵士樂搖籃紐奧良

從孟菲斯出發，經過美麗的路易斯安納州，來到了紐奧良。這座城市是爵士樂的發源地，音樂和文化在這裡交融，處處音樂飛揚。每當夜幕降臨，音樂便在城市的每一個角落流淌，將人們的心靈緊密相連。紐奧良的法國區（French Quarter）是音樂愛好者的必訪之地；這裡的小巷中充滿了音樂酒吧和餐館，街頭藝人的表演隨處可見。每當夜幕降臨，音樂便在這座城市的每一個角落流淌，將人們的心靈緊密相連。

城市的歷史中心為法國區，處處可見濃厚的法國風格和西班牙克里奧建築，充滿魅力夜生活的Bourbon St.更是令人趨之若鶩，從前美國人不讓黑人打鼓或是吹號，覺得他們的音樂太吵，直到紐奧良成為法國屬地後，大肆開放爵士音樂。

穿越美國南方的音樂之旅，是一段心靈的探索之旅，每一座城市，每一種音樂風格，都讓我感受到音樂與文化的深刻聯繫；無論是鄉村音樂、藍調還是爵士樂，這些音樂風格不僅是歷史的延續，更是人們情感的寄託。