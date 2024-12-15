旅遊／千里單騎 看班芙前世今生

班芙公園的冰川湖。（圖作者提供）

七月，我和老公踏上去班芙的旅程。

我們把帳篷、自行車、礦泉水放進白色皮卡，從加拿大 西南邊陲小鎮出發，至多倫多後一路向北，沿著鑲嵌在湖光山色中的安省17號公路，途經蘇聖瑪麗和雷灣，再上橫貫加拿大的1號公路，穿過曼尼托巴、薩斯卡通、阿爾伯達三省，全程近4000公里。

駛出安省，窗外不時快速閃過油菜花、牧草垛、穀倉、奶牛和油井架，濃郁的草原風撲面而來。第五天，覆蓋著冰川 積雪的洛磯山脈赫然出現在公路的盡頭，此行的目的地--班芙國家公園到了。

尋金意外收穫 巧遇溫泉

弓河谷(Bow valley)是洛磯山脈北段的一個山谷，八千多年前就已成為冰融區，附近的印第安人常來此逐鹿狩獵，但一直不為人知，直到一個偶然事件在這裡發生。

1867年7月1日，英國在北美大陸東部的幾省率先組成聯邦，建立新的國家加拿大。四年之後，位於西海岸的英屬哥倫比亞（B.C）省加入聯邦。卑詩省的加入是有條件的。時任加拿大總理麥克唐納承諾在十年內修建一條鐵路，將它與其他省份連接起來。鐵路由加拿大太平洋鐵路集團（CPR）運營，從東部的蒙特利爾出發，穿越峰巒疊嶂的洛磯山脈至西海岸，全長4600多公里。1883年，鐵路修到了卡爾加里。

收工後和周末休息時間，CPR的築路工威廉和湯姆兄弟倆（William and Tom McCardell）和工友弗蘭克（Frank McCabe）通常出去尋找金子。他們每天只能領取2.5元加幣，靠這點薪水是絕對發不了財的。有一天，他們過弓河時發現有一股水流是溫熱的，還有股奇怪的味道，便尋蹤溯源找到硫磺山東北一側。扒開一棵倒伏的大樹，從頂部進入岩洞，他們徹底驚呆了：一池綠寶石一樣的泉水，汩汩冒著熱氣，熱氣中充滿了臭雞蛋味兒。三個男人沒有發現金子，但發現了像金子一樣寶貴的東西--溫泉。

冒險家諾曼 首建酒店

維多利亞時代的歐洲，泡溫泉是有錢人趨之若鶩的時尚；硫磺泉富含礦物質療效更好，尤受青睞。班芙的溫泉吸引了眾多來西部開始新生活的冒險家，和世界各地的富商、貴婦們，這些人中，就有諾曼·盧克斯（Norman Luxton）。

諾曼1876年11月2日生於紅河流域的上加里堡（現在的溫尼伯），也是歌曲「紅河谷」的誕生地。這裡的原住民 是梅蒂人（Metis)，早期梅蒂人是印第安女子和在紅河地區經營皮毛生意的歐洲商人所生的後代。諾曼雖是白人，兒時與當地原住民兒童的友誼，以及學習釣魚和打獵的經歷，極大影響了他的人生方向。長大後，諾曼成為一名出色的射手和狂熱的獨木舟手，熟練掌握動物標本剝製術。

成年後諾曼離開曼尼托巴，前往西部，在溫哥華，他遇到了約翰·沃斯船長，兩人一起開始了乘獨木舟環球航行的冒險之旅。多年漂泊不定的生活損害了諾曼的健康，為借助溫泉水療調理身體，1902年他來到班芙。

諾曼敏銳地看到了班芙獨特的潛力，建造了班芙第一家劇院和酒店--愛德華國王酒店。現在，這棟位於班芙小鎮的兩層樓房是班芙最好的餐館--楓葉餐館所在地。諾曼的山羊古玩店，存放著各種毛皮、土著手工藝品，以及包括班芙人魚在內的奇珍異物，這就是今天的布法羅國家博物館。

諾曼還主辦班芙冬季嘉年華，舉行跳台滑雪、花樣滑冰、陷阱射擊、曲棍球、平底雪橇、冰壺，雕刻冰宮…等比賽，使得班芙冬季也成為旅遊熱點。

班芙開發的最初數年裡，很多像諾曼一樣有才華且具冒險精神的人從世界各地彙聚在這裡開拓自己的人生，加拿大女探險家瑪麗·夏菲爾（Mary Schaffer）就在其中。

班芙公園的旅舍邊的小溪。（圖作者提供）

攝影師瑪麗 發現瑪琳湖

瑪麗是一位攝影師、作家。1889年，瑪麗與一群自然科學家來加拿大洛磯山脈旅行時結識了第一任丈夫查理·夏菲爾。這位物理學博士癡迷於洛磯山脈的野花。查理去世後，瑪麗和女友人茉莉繼續在洛磯山遊歷探險。在保守的維多利亞時代，兩個四十多歲的女人行走於猛獸出沒、原始森林密布的野生洛磯山脈，可說是非常大膽而另類了。

1907年，瑪麗和茉莉開始了人生最重要的一次旅行。她們在尋找薩斯卡通河和阿薩巴斯卡河的源頭時，無意中發現了被印第安土著稱為查巴銀慕湖的祕境，這就是如今洛磯山脈六大名湖中最大的一個天然湖泊「瑪琳湖」。

在阿薩巴斯卡河的上游，瑪麗和茉莉偶遇當地部落的一位印第安人薩姆森。多年前薩姆森曾跟隨父親去過神祕的查巴銀慕湖。瑪麗他們根據薩姆森繪製的地圖翻山越嶺一個多月，終於發現了查巴銀慕湖的蹤跡。陽光下，湖體泛著「冰川綠」，似在等待她們的到來。

瑪麗後來與相處多年的嚮導比利·華倫（Billy Warren）結為夫婦，並在班芙購買一處幽靜的山居別墅「稍候片刻（Tarry-A-While)」定居下來，直到去世。

班芙坐擁洛磯山脈美景和恒溫的溫泉療養地，以及便捷的鐵路與公路交通，20世紀初就已成為北美重要的旅遊地。

如今的班芙小鎮，古老的街道上各色店鋪鱗次櫛比，一年四季遊客熙攘；早期建造的原木小屋古風依舊，訴說著創業者昔日的輝煌，和那些獨屬於他們的與班芙之間的祕密。

三個鐵路工人在硫磺山發現了溫泉之後，在上面建了一個小木屋，想把這眼炙手可熱的硫磺泉當作搖錢樹，但申請土地所有權時未獲批准，政府將溫泉收為國有。

首個國家公園 豪華氣派

1885年，聯邦政府把溫泉所在的「洞穴與盆地」周邊25英里範圍畫為保護地，兩年後又進一步擴大，這就是加拿大第一個國家公園「洛磯山公園」的雛形。

洛磯山公園的初衷並非為了保護原始生態，而是用於支付修建鐵路的巨大開銷。CPR也看到了它背後的商機，在鐵路沿線建造了酒店、餐館等消費場所。1888年，時任CPR總經理的威廉·霍恩（William Cornlius Van Horne）在硫磺山腳下建造了擁有250個房間的費爾蒙班芙溫泉酒店（Banff Springs Hotel），它是同時期世界上最大的酒店。這個酒店至今依然有著粗大的橡木橫梁、大理石地面、豪華溫泉裝置，一如當年。

1930年，洛磯山公園因其所在的班芙鎮而被正式命名為「班芙國家公園」。「班芙（Banff)」一詞來源於CPR總裁喬治·斯特芬（George Stephen）的出生地蘇格蘭班芙郡（Banffshire）。

限人數少開發 保持野性

在班芙期間，我們住在「你好加拿大（Hi Canada hostel）」旅舍。這間旅社由兩位巴克利女士瑪麗和凱薩琳（Mary Bell Barklay and E. Catherine Barklay）於1933年創辦，如今已有很多分店。旅舍建在山裡，幾棟小木屋隱在樹林中，沒有網路，沒有洗澡設施，沒有抽水馬桶。房間昏暗的節能燈用電，來自室外的太陽能板，廚房裡的飲用水是管理員從山下背來的。我們把髒衣服拿到營地旁的小溪裡洗，就聽對面有人喊：「這裡不能洗衣服」。

班芙公園的你好加拿大旅舍。（圖作者提供）

班芙公園的原生態環境，就得益於從民眾到政府強烈的環保意識。公園自1960年全年對外開放後，旅遊人數一度達到500萬人次。為了保持班芙的「野性」，加拿大公園管理局開始限制徒步旅行人數，縮減公園內開發項目，將班芙鎮長期居民人數限定為1萬人。

班芙也是騎行和徒步愛好者的天堂，山林中，經常遇到背著帳篷的年輕人，令我想起「Resilience」這個詞，總有一天世界會變得不再宜居，人類應走出舒適區，像大自然一樣保持「野性」。

小啟

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