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美國現象／新迷幻藥粉紅古柯鹼 扭曲意識設陷阱

編譯潘勛
「粉紅古柯鹼」(pink cocaine)這種毒品已奪走不少性命。(美聯社)
「粉紅古柯鹼」(pink cocaine)這種毒品已奪走不少性命。(美聯社)

由歌星連恩潘恩(Liam Payne)墜樓身亡，到饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯(Sean "Diddy" Combs)遭控性販運，再到一位Instagram網紅模特兒車禍身故，讓很多美國人最近得知「粉紅古柯鹼」(pink cocaine)這種毒品紐約大學公衛副教授帕拉馬(Joseph J. Palamar)警告一年多，現在他強調，對接觸到這種新迷幻藥的人，為時已太晚。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，帕拉馬第一次聽到粉紅古柯鹼，便與團隊上Reddit社媒找貼文，為「國家毒品早期預警系統」(National Drug Early Warning System)做研究；帕拉馬表示，團隊端詳過其他毒品，再發現Reddit上聊談粉紅古柯鹼多了很多倍，接下來很多中毒事件就發生了。

帕拉馬表示，有一整個社群自稱「腦航員」(Psychonauts)，人們在其中使用新奇的毒品，或者引發「扭曲的意識狀態」，再貼文談他們的經驗；帕拉馬把這些貼文等同毒品使用日記，來警醒人們毒品的效用。

2023年2月，學者們注意到Reddit用戶談論粉紅古柯鹼大增，國家毒品早期預警系統首次對它發布警報；談論該毒品到夏天增加到每天超過30則貼文。

帕爾馬表示，現在談粉紅古柯鹼平均更多了，很固定，而且沒看到下降。

Reddit發言人表示，社群政策禁止販賣、購買毒品，而且各訊息版的大多數聊天都是在警告其他用戶，要避開粉紅古柯鹼。

類似崛起的趨勢還有卡芬太尼(carfentanyl)，這種合成類鴉片類藥劑，比起它很要命的姊妹毒品芬太尼(fentanyl)要強100倍。國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse)指出，過去兩年因卡芬太尼中毒而死的國人，已接近8萬人。

有位每月至少吸食粉紅古柯鹼的人透露，她測過每批貨有無芬太尼，但她承認捨此之外，她無法得悉自己買的混合毒品內容，但她有次發現給她的貨是芬太尼，就退了回去，說太危險了。

毒品 紐約大學

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