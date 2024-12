讀者問:

妻子是美國公民 ,幫我申請了綠卡 。前幾天,我們去面試,今天早上通知,我的I-130過了,但I-485沒有動靜。求問,I-485會有問題嗎?多久出結果?

答:

通常I-130和I-485同時遞交,調整身分面試的時候,I-130和I-485表格上的問題都會被問到。I-130被批准後,通常I-485也會同時批准,或在隨後很短的時間批准。當然,如果背景調查有問題,或移民 局對申請人調整身分的資格有疑問,有時會發出補件通知(Request for Evidence,簡稱RFE)或意圖拒絕通知書(Notice of Intent to Deny,簡稱NOID) 。

舉例來說,如移民局認定申請人有法律上規定的禁止入境(inadmissible)情形,如曾經有過虛假陳述等,就會讓申請人補充豁免申請等。