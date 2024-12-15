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料理功夫／南瓜糖不甩

韓美慧
南瓜糖不甩
南瓜糖不甩

冬至稱為「冬節」或是「賀冬」，這是冬天很重要傳統節日。早期習俗多，家家戶戶會聚在一起吃碗湯圓、祭拜神明跟祖先，迎接圓滿的未來。這一天跟夏至相反，冬至是北半球中白晝最短、夜晚最長的一天，古代吃湯圓就代表過年，添加一歲的意思，長輩也總說：「吃了湯圓就老了一歲」。早期人們匯聚在一起，所以有「吃湯圓、人團圓」之意。

不過現代人比較不喜愛這類的糕點甜品，可以找些替代品，我覺得港式的「糖不甩」很棒，於是南瓜湯圓糖不甩出爐，冬至湯圓也可以很不一樣。

材料：

南瓜去皮70克、糯米粉100克、玉米粉20克、清水適量、花生粉適量、去皮烤熟花生20顆、砂糖、黑糖適量。

做法：

1.去皮南瓜切片蒸熟，壓成泥。

2.拿個盆子，分別倒入糯米粉、玉米粉、南瓜泥，三種材料混和攪拌成粉團。太乾加些水，太濕則加些糯米粉，直到搓揉不黏手為止。

3.砧板撒些玉米粉，把粉團搓成長條狀，分切成想要的大小，接著搓揉成圓球形狀。

南瓜生粉團搓揉成小丸子
南瓜生粉團搓揉成小丸子

4.取個鍋子，倒入清水燒開，待水煮滾後倒入作法3的南瓜泥生麵團丸子，等待丸子燒熱浮起，撈起來濾乾水。

5.把花生壓成粗細不等的顆粒狀備用。

6.平底鍋加入適量的砂糖、黑糖加適量的水攪拌成糖漿狀。

7.拿盤子盛上湯圓，淋上砂糖、黑糖漿汁，把壓碎的顆粒花生跟花生粉撒上即完成。

小叮嚀：

加上玉米粉比較Q彈，但沒有添加玉米粉也沒關係。


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